ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının faturasını dünya ödemeye devam ediyor.

Petrol fiyatlarının yükselmesi sadece araçlarda kullanılan akaryakıtlarını etkilemiyor!

Petrol plastikten gübreye hayatımızdaki birçok ürünün hammaddesini oluşturuyor.

Taşımacılık sektörü de petrole bağlı olduğu için fiyatlar anında yükseliyor.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrole bağımlı olan Asya ülkelerinde akaryakıt krizi başladı!

Savaş tüm dünyada enflasyonu da artırıyor.

Aslında bunlar iyi günlerimiz! Savaş uzarsa enflasyon daha da artabilir.

İnternetsiz bile kalabiliriz!

Evet, yanlış okumadınız!

Küresel internet fiber optik kablolarının 5'te 1'i Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'de bulunuyor.

Bu kablolar, Basra Körfezi'nden Hint Okyanusu'na ve oradan da dünyanın diğer bölgelerine veri iletimi sağlıyor.

Bu kabloların hedef alınması halinde dünyada geniş çaplı internet kesintileri meydana gelebilir.

Aslında bütün altyapısı yok edilen, masum sivil vatandaşları öldürülen İran'ın elinde birçok koz var!

İran'ın yapmasına bile gerek kalmayabilir.

Bu krizden fayda sağlamayı planlayanlar kaza süsü verip ya da sabotaj yapıp internet bağlantılarına zarar verirse, denizin altında kabloların onarılması aylar sürer!

Ticaret, haberleşme, eğitim, kamu hizmetleri vs. neredeyse her şey internet üzerinden yapılıyor!

Bir milyar insanın internete giremediğini düşünün!

Küresel internet ağının 5'te 1'nin kesilmesi petrol fiyatlarının artmasından bile daha kötü bir etki yaratabilir!

İsrail sadece Müslümanları katletmiyor, küresel ekonomiye de zarar veriyor!

***



İCARDİ'NİN PARASINI EYÜPSPOR'UN ÖDEMESİ

Ligin dengelerini altüst eden Galatasaray'ın son üç şampiyonluğunun ikisindeki en büyük paya sahip olan Icardi, ilk geldiğinde şaşırmıştık.

Birçok kulüp gibi borç batağında olan Galatasaray, böyle pahalı bir oyuncuyu ve diğer büyük transferleri hangi kaynakla yapıyor diye kafalarda soru işareti oluşmuştu!

Ve dün şu haber gündeme bomba gibi düştü:

Mauro Icardi, 4 milyon Euroluk imaj haklarının ödenmemesi üzerine Galatasaray'a ihtarname gönderdi.

İmaj hakları çerçevesinde deneyimli futbolcunun kazandığı yıllık 4 milyon Euronun büyük kısmını karşılayan Erden Timur ve Murat Özkaya'nın cezaevine girmesinden dolayı sorun çıktığı öğrenildi.

Icardi ihtar çekmese bu durumdan hiç haberimizin olmayacak olması daha büyük trajedi!

Erden Timur'un kara para aklama suçundan içeride olması, normalde yapılan transferlerin mercek altına alınması gerekiyordu!

Hadi bu yapılmadı!

Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'un Başkanı nasıl Icardi'nin maaşını öder?

Eyüpspor Başkanı senelerdir hangi motivasyonla takımını Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına çıkarıyordu acaba?

Sonra da ligin sportif değeri yok denilince kızanlar oluyor!

Bu olay başka bir ülkede yaşansa ne olurdu?

***



YÜKSELİNCE SAT, DÜŞÜNCE SATMA!

Altın fiyatları düşünce daha önce altını bozduran ya da dövizdeki, faizdeki parasını altına çevirmek isteyenler kuyumculara koştu.

Ancak birçok kuyumcu vitrinlerine "Elimizde altın kalmadı" kâğıdı yapıştırdı.

Darphane ise talebe yetecek kadar altın basıldığını söylüyor!

Altın yükseldiği zaman satıyorlar, düştüğü zaman satmıyorlar!

Ne güzel dünya!

Alış-satış farkından, işçilikten vs. zaten kuyumcular kazanıyor.

Her işlemde kendi karlarını koyuyorlar.

Ama altının hızla yükseleceğini bilen kuyumcu altın satmıyor!

Tersini yaptıklarında bile yine kazanırlar ama fırsatçılar hep daha çok kazanmak için vatandaşı mağdur ediyor.

Bu durumu serbest piyasa mantığıyla açıklayanlara şunu sormak isterim; aynısını akaryakıt istasyonları yapabiliyor mu?

Kuyumculara sıkı denetim şart!

***



GECE YARISI ÖNLEMİ...

Gece 22.00–06.00 saatleri arasında yapılan para transferlerinde çipli kimlik ve telefonun NFC özelliğiyle doğrulama şartı getirildi.

Dijital dolandırıcılık vakaları da genelde gece yarısından sonra yapılıyor.

Telefonu hack'lenen vatandaş gece uykudayken bankacılık işlem mesajlarını görmüyor.

Kurban sabah uyandığında gelen mesajları boşalan banka hesaplarını ve adına çekilen kredileri görünce iş işten geçiyor!

Özetle BDDK doğru bir adım atmış oldu. Özel ve kamu kurumlarından birçok kez vatandaşlık bilgilerimiz çalınıp, dolandırıcıların eline geçtiği için hepimiz risk altındayız aslında.

Bu yüzden cep telefonlarında güvenlik üst seviye olmalı!

Evden çıkarken kapıyı nasıl kilitliyorsak telefonları ve bankacılık uygulamalarında da aynı hassasiyeti göstermeliyiz.

SMS ve WhatsApp üzerinden gelen linklere hiç tıklamamakta da fayda var.

Özel ya da kamu kurumlarından biri sizi ulaşmak isterse zaten bir şekilde ulaşır! Dışarda Wifi ile internete bağlanmak, evdeki Wifi şifresini paylaşmak da riskli!

Kimlik bilgilerimizin dolandırıcıların elinde olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız.

Aynı öneriyi bir kez daha yapacağım; T.C. kimlik numaraları değiştirilse, dolandırıcıların elindeki kimlik bilgilerinin de bir anlamı kalmaz!

***



AŞİRET ALTIN ŞOV

Şırnak'ta bir aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada 2.7 milyon TL takılmış.

Aşiret düğünlerinde takılan para ve altınlar sosyal medyada hep gündem oluyor. Hani kışlık bot, mont vs. toplanıp köy okullarına gönderiliyor ya...

Keşke bir aşiretin köy okuluna yardım yapması da gündem olsa! Düğünlerde kilolarca altın ve parayı bir araya getirenler neden aynı şovu garibanlara yardımda yapmıyorlar?

***



Altyazı

"Son yedi yılda öğrendiğim bir şey var: Karşılıklı oynanan her oyunda her zaman bir rakip ve bir de kurban vardır. Mesele ilki olabilmek için ne zaman ikincisi olduğunuzu bilebilmektir." (Revolver)