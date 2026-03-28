Romanya bizim seviyemizde bir takım değildi.

Ancak tek maçlı elemeler her zaman stresli ve zor geçer ve öyle de oldu.

Şans da bizden yana.

FİFA'dan bir yetkili, Dünya Kupası grup elemelerinden İspanya'nın ardında grup ikincisi olup Play-Off'ta önce Romanya, sonra da Kosova ile oynayacağımızı, bu iki takımı da geçtikten sonra Dünya Kupası'nda Amerika, Paraguay ve Avustralya ile eşleşeceğimizi söylese hemen kabul ederdik.

Biz bu gruptan rahat çıkarız.

Elbette bu şansı biraz da Montella ve öğrencileri yarattı.

Uluslar Ligi'ni ikinci bitirmemizin faydasını görmüş olduk.

Henüz daha oynanacak zor bir Kosova maçı var!

Daha kaliteli bir kadroya sahibiz ama maçlar oynanarak kazanılıyor!

Daha önce Dünya Kupası Play-Off kurasında "Çek bir Letonya" diye manşet attık ve çantada keklik gördüğümüz Letonya'ya elenmiştik!

Kosova takımı da boş değil.

Como, Augsburg, Düsseldorf, Hoffenheim, Mallorca gibi Avrupa'nın orta sıklet takımlarında oynayan futbolcuları var.

Defansta hatalar yapıyorlar lakin orta saha ve forvet hattı genç yeteneklerle dolu.

En önemlisi onlarda bizde olmayan, ileriye atılan topları tutup, dağıtan, temiz gol vuruşuna sahip, Süper Lig'den de tanıdığımız Vedat Muriç var.

Hoffenhei'da oynayan Fisnik Asllani de etkili bir golcü.

Maçın oynanacağı Priştine'deki Fadıl Vokrri Stadyumu'nun zemini de bizim futbolculara ters gelecek hibrit çim (doğal ve sentetik karışımı).

Ve maç büyük ihtimalle yağmur altında oynanacak.

Yani bizi ekstra zorlu bir deplasman atmosferi ve zemin bekliyor.

Her şeye rağmen biz daha kaliteli bir takımız.

Kosova'yı da eleyemiyorsak Dünya Kupası'na katılmayı da hak etmiyoruz demektir.

Romanya maçında saha kenarında Mehter Takımı'nı görmek, onların taraftarı ve futbolcuları motive etmeleri güzeldi.

Özellikle bu fotoğraf dünyada gündem oldu.

Sosyal medyadaki yabancı hesaplardan "Osmanlı geri döndü", "Türkler savaşa mı katılıyor" gibi esprili yorumlar yapıldı.

Mehter Takımı'nı Kosova'ya da götürebilir miyiz acaba?

YOK ARTIK!

'Harry Potter ve Felsefe Taşı' vizyona gireli tam 24 sene oldu.

J. K. Rowling'in kaleme aldığı ünlü kitap serisi, sekiz sinema filmi çekildikten sonra şimdi dizisiyle gündemde.

Öte yandan serideki karakterleri canlandıran oyuncular tartışma yarattı.

Özellikle de Alan Rickman'ın canlandırdığı Severus Snape karakterine hayat verecek oyuncunun siyahi Paapa Essiedu olması gündem oldu.

Essiedu Emmy ödüllü başarılı bir oyuncu ama Severus Snape karakteri orijinal kitapta bile 'soluk beyaz tenli' diye bahsediliyordu.

Daha önemlisi Alan Rickman bu rolle özleşmişti.

Sinema ve dizi dünyasında yıllarca siyahi oyunculara az rol verildi, başlarda kötü rollerde karşımıza çıkıyorlardı.

Sonra bu ırkçı tutum ortadan kalktı. Birçok siyahi oyuncu Oscar ödülleri aldı vs.

Son dönemde özellikle dijital platformlarda çekilen yapımlarda ırklar arası bir eşitlik kurulmaya çalışılıyor.

Bunu da doğru buluyorum ama bazı durumlarda bu eşitleme yaklaşımı abartılı oluyor.

'Yüzüklerin Efendisi' serisindeki sarışın beyaz tenli Elf'in ya da Truva Savaşı'nın güzel Helen'in siyahi oyunculara oynatılması gibi...

Bu duruma son örnekte Severus Snape olacak gibi gözüküyor.

Muhtemelen sırf tartışma çıksın, yapıma ilgi artsın diye tarihe geçmiş karakterlerde ırksal değişiklik yapıyorlar.

TARTIŞMALI KARAR

Düşük doğum oranları sadece bizde yok, küresel bir sorun bu.

Doğumları artırmak için genelde doğum izin sürelerinin uzatılması, ekonomik destek gibi yöntemler tercih ediliyor.

Örneğin Rusya'da çok çocuklu aileler "ulusal kahraman" olarak teşvik edilirken, bu ailelere çeşitli mali ve sosyal destekler sağlanıyor.

Bu uygulamalar doğru hamleler. Ancak Rusya ezber bozacak bir kararı almak üzere.

Rusya'da doğum oranındaki düşüşe karşı hazırlanan yeni sağlık yönergeleri kapsamında, çocuk sahibi olmak istemeyen kadınların psikologlara yönlendirilmesi planlanıyor, iyi mi?

Yönergede, muayene sırasında kadınlara kaç çocuk sahibi olmak istediklerinin sorulacağı, kadının "sıfır çocuk" istediğini belirtmesi durumunda, ise "hastanın çocuk sahibi olmaya yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi amacıyla tıbbi bir psikologla görüşmeye yönlendirilmesi önerilir" ifadesi yer alıyor.

Bir kadını çocuk istemiyor diye hasta pozisyonuna sokmak ve onu psikoloğa yönlendirmek çok garip, tartışmalı bir tutum.

Bir kadının çocuk sahibi olmak istememesi de en doğal hakkı!

Zorla çocuk mu doğurtulacak?

HINCAL ABİ DE GÖREBİLSEYDİ

BTK'nın 1 Nisan'da yürürlüğe girecek yeni kararına göre yurtdışından Türkiye'deki abonelere gönderilen SMS ve MMS mesajlarında internet adresi (URL, bağlantı vb.) bulunması hâlinde, söz konusu mesajlar abonelere iletilmeyecek.

Ayrıca elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı ve bilgilendirilmesi amacıyla operatörler ile internet servis sağlayıcılarının başka firmalara ait müşterileri araması da yasaklanıyor.

Bunlar çok yerinde doğru kararlar.

Dolandırıcılar önce yurt içi hatları kullanıyorlar.

Dolandırılacak kişi etki altına alındıktan sonra yakalanmamak için yurtdışına kayıtlı hatlar devreye sokuluyor.

Böylece yurtdışı aramaları veya mesajlar yoluyla insanları korku ve paniğe sevk edip dolandırıcılık yapıyorlar.

Bu yasaklama dolandırıcıları zor durumda bırakır.

Bahis ve kumar amacıyla yurtdışından kurulan iletişimi de engeller.

Rahmetli Hıncal Abi (Uluç) yıllarca kumarhane ve bahis sitelerinden gelen SMS'lerin engellenmesi için yazılar yazmıştı.

Keşke bugünleri görebilseydi.

Altyazı

"Belki de ayrılıklarla az acılı bir ölüm provası yapıyoruz. Ne kadar çok ayrılık, o kadar hazırsın ölüm acısına." (Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku)