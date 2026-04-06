Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılı itibarıyla 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' şiarıyla 7 milyon 700 bin vatandaşa ücretsiz kanser taraması yapıldığını açıkladı.

Testler ücretsiz de olsa bu rakama ulaşmak farklı bir başarı öyküsü aslında.

2025'ten bu yana 15,4 milyon vatandaşa toplam 39 milyon hatırlatıcı SMS yollanmış.

Yani ısrarlı hatırlatmalar olmasa kanser taramada tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşamazdık!

Riskli bulgu saptanan 276 bin kişinin ileri tetkik için üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildiğini belirten Memişoğlu, yaklaşık 28 bin kişiye kanser tanısı konarak tedavi süreçlerinin başlatıldığını aktardı.

Hem 28 bin kişinin büyük oranda hayatı kurtuldu hem de sağlık sistemine olası 28 bin kanser vakası yükü engellenmiş oldu!

Kanser tedavisinin devlete maliyeti, hastalığın türüne ve evresine göre ayda bin ila 12 bin dolar arasında değişebilen, yıllık 48 bin dolara kadar çıkabilen (yaklaşık 1,5 milyon TL+) yüksek tutarlara ulaşabiliyor.

İşte hastalık önleyici tıp bu kadar önemli!

Hem insan kurtarıyorsunuz hem de devletin mali yükünü azaltıyorsunuz.

Üstelik bunu vatandaşların ücretsiz taramalara olan ilgisizliğine rağmen başarıyorsunuz!

Çünkü 15,4 milyon vatandaşın neredeyse yarısı ısrarlı çağrılara rağmen zahmet edip test olmamış!

Memişoğlu göreve geldiğinden beri MHRS sistemindeki sorunları çözmekten obezite, kanser vs. gibi ücretsiz taramalara kadar birçok başarılı işe imza atıyor.

Gereksiz tartışmalara girmeden sadece işine odaklanarak başarılı bir bakan profili çiziyor.

Umarım böyle devam eder.

Ben de bu taramayı yaptırdım. Ücretsiz ve kolay bir test.

Şikayetiniz yoksa bile, ücretsiz kanser taramaları için Aile Hekimliği, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne başvurun.

Erken teşhis hayat kurtarır!

KEZMAN'A NE OLDU?

Bir dönem Fenerbahçe efsanelerinden Mateja Kezman'ın son hali gündem oldu.

"Kezman ne oldu, bu ne hal?", "Homeless (evsiz) Kezman" yorumları yapan oldu, lakin Kezman'ın durumu gayet iyi.

Şu an Sırbistan'da yaşıyor.

2012'de futbolu bıraktıktan sonra spor menajeri oldu.

Ayrıca Kopaonik kayak merkezinde lüks dağ evleri işletiyor. Emekliliğinde kayak gibi hobilerle uğraşıyor.

Özetle görünüşe aldanmayın!

Futbolculuğunun son dönemlerinde çok eleştirilen Kezman ayarında bir santrafor bulmak bile zor artık.

Tanju gibi bir son vuruş ustası, Rıdvan gibi hızlı, Sergen Yalçın gibi top cambazı artık yetişmiyor!

Eskiden çocuklar mahallede futbolu bir oyun olarak keyifle oynarlardı. Bu da onların yaratıcılığını, yeteneklerini geliştirirdi.

Şimdi ise en modern tesislerde çocuklar sistem ve dizilişte hata yapmayayım diye korkarak oynuyorlar.

Atletik açıdan kusursuz ama dar alanda yeteneksiz futbolcular yetişiyor artık.



KADIN JAMES BOND

Daniel Craig'in ardından yeni James Bond'un kim olacağı epeydir tartışılıyordu.

Yapımcı herkesi ters köşeye yatırdı ve yeni James Bond'un İrlandalı şarkıcı ve oyuncu Jessie Buckley olduğunu açıkladı.

Evet, ilk defa Bond'u bir kadın oynayacak!

Ve oyuncunun baş harflerinin 'JB' olması da ilginç!

Açıklamanın 1 Nisan'da yapılması "Acaba 1 Nisan şakası mı" sorusunu akıllara getirdi.

Eğer 1 Nisan şakası değilse, doğru bir tercih.

Dünyada birçok kadın gizli servis ajanı da var. Erkeklere özgü bir meslek değil bu!

Hep erkeklerin canlandırdığı Bond'u bir kere de kadın oyuncu canlandırsa fena mı olur?

Hem Jessie Buckley müthiş bir oyuncu.

'Wild Rose'daki performansıyla geniş kitlelerin dikkatini çeken 36 yaşındaki oyuncu, daha sonra 'The Lost Daughter', 'Men ve The Bride!' gibi yapımlarda üst seviye performanslar sergiledi.

Ve 'Hamnet'daki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı.

Eğer Buckley, Bond'u oynarsa ilk defa bu ikonik karakteri Oscar'lı bir oyuncu canlandırmış olacak.

Böylece kadın-erkek eşitliği Bond filminde de sağlanmış olacak.



ARDA'NIN BİR GÜNÜ

Arda Güler İspanya'da geçirdiği rutin bir gününden şöyle bahsetti:

"Sabah uyanıyorum. Evde benimle çok ilgilenen bir şef var. Nasıl besleneceğim konusunda diyetisyenimle birlikte çalışıyorlar.

Kahvaltımı hazırlıyor, ben de kahvaltımı yapıp idmana gidiyorum.

Sonrasında saunaya giriyorum, tedavi oluyorum.

İdmanda ve testlerde mümkün olan her şeyden faydalanmaya çalışıyorum.

Eve dönünce öğlen yemeğimi yiyorum.

Ardından odanın ışıklarını kapatıp siesta yapıyorum. Akşam olunca genelde mutlaka bir maç oluyor. Ailemle birlikte maç izliyoruz. Bazen dizi ya da film de izliyoruz.

Sonra zaten zamanım hemen bitiyor, uyuyorum." 21 yaşındaki bir dünya starı için oldukça sade bir yaşam düzeni değil mi?

Sakatlanmamak, devamlılık ve fiziksel açıdan üst seviyede olmak için böyle de olması gerekiyor.

Mevcut yeteneklerinin bir üst seviyeye çıkmaları uyku, beslenme gibi küçük ama önemli ayrıntılarda gizli.



BU FİYATLAR DOĞRU MU?

İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre, Paskalya tatili için rezervasyon yapmaya başlayan İngilizler sadece 15 pounda (884 lira) uçak bileti veya 200 pounda (11 bin 796 lira) paket olarak tatil satın alabiliyorlar.

Haberde 22 Nisan'dan itibaren uçak biletleri dahil Marmaris'te iki kişi için yedi gece konaklamanın kişi başı ücreti sadece 212 pound yani 12 bin 500 TL olduğu ifade edildi. Bunlar nasıl fiyatlar böyle? Erken rezervasyon, paket tur, ölü sezon vs. diyenler çıkabilir.

Yahu bugün İstanbul'dan arabayla Bodrum'a gidiş dönüşün masrafı 10 bin TL'yi geçiyor!

Yoksa İngiliz tabloid basını abartılı haber mi yapıyor?