ABD'de yeni bir araştırmaya göre, evlilerde kanser riski daha düşük çıktı.

Oysa evli çiftlerde çıkan tartışmalarda hep "Beni kanser ettin" lafını duyarız!

Haberle ilgili çıkan yorumlar da ilginç:

■ "Kanser evlenmediğimi nereden bilecek?"

■ "Erkekler için geçerli olabilir. Tek yaşıyorum, yemek sürekli dışardan. Temizlik sürekli değil. Düzen yok. Sağlıklı yaşam yok."

■ "Ülkelerde bebek doğumu azaldığı için bu yalanı paylaşıyorlar asıl evlenmek kanser yapar."

■ "Yemezler, bekârlık sultanlıktır."

■ "Bu araştırmayı evlenip hayatı biten erkekler mi yapmış?"

■ "Bekârları yakmak derdindeler."

Bilim insanları bekârları yakma derdinde mi bilmiyorum ama karşımızda çok ama çok kapsamlı bir araştırma sonucu var:

Miami Üniversitesi'nde ABD genelinde 100 milyondan fazla kişiye ait veriler ile 2015-2022 yılları arasında teşhis edilen 4 milyondan fazla kanser vakasına ilişkin verilerle birlikte analiz edildi.

Ve hiç evlenmemiş yetişkinlerde kanser görülme oranı erkeklerde yüzde 68, kadınlarda ise 85 daha yüksek çıktı!

Peki, neden?

Evli kişilerde sosyal destek, sağlıklı alışkanlıklar (daha az sigara/alkol), düzenli tarama ve erken teşhis gibi faktörler daha sık görülüyor.

Özellikle bekârlarda enfeksiyon, sigara ve üreme kaynaklı kanserlerde fark büyük.

Daha dengeli cinsel yaşam alışkanlıkları ve daha büyük ekonomik istikrar da kanseri önleyen faktörler arasında.

Ayrıca önceki araştırmalar göre evli olup kansere yakalananlar da bile bekârlara göre hastalık daha erken teşhis ediliyor.

Hatta evliyken kansere yakalananlar tedavi sürecine eşin ve çocukların desteğiyle bekârlara göre daha iyi bir tedavi süreci geçiriyor.

Doğum oranları düştüğü için bu tür araştırmalara şüpheci yaklaşanları anlıyorum.

Elbette evliliğin de yıpratıcı yönleri var.

Ancak evlilikte iyi-kötü düzenli bir hayat ve denge var.

Çiftlerin birbirine destek olması, çocukların büyüklerinin sağlığıyla daha çok ilgilenmesi gibi faktörleri de unutmamak lazım!

BENZİN FİŞİNDEKİ 'PUTİN'

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir benzin istasyonunda çalışan Seyithan Alay, yoğunluk esnasında gelen Rus plakalı bir aracın plakasını karışık bulmuş.

İşlemi geciktirmemek adına sisteme 'Putin' yazarak fişe işlemiş.

Araçta bulunan Rus vatandaşlar da durumu fark edince kahkahalar eşliğinde 'Putin' yazan fişi cep telefonuna kaydedip sosyal medyada paylaşmış.

Olay viral olunca Seyithan işten çıkarılmış.

Seyithan, "Rus plakalı araç geldi. Plaka çok karışıktı, okuyamadım. O an aklıma 'Putin' yazmak geldi. Tamamen yoğunluktan kaynaklı bir durumdu. Kötü bir niyetim yoktu" diyerek isyan ediyor.

Rus plakalarında Kiril alfabesi harfleri kullanılıyor, gerçekten karışık! Hangimiz iş yoğunluğunda neler yapmıyoruz ki?

Biri bu haberin yorumuna şöyle yazmış:

"Bende zamanında Portekizli bir kızı Quaresma diye kaydetmiştim."

Cep telefonlarına kaydedilen numaralara yazılan fantastik isimleri düşünün!

Yorumlar arasında Seyithan'ı işten çıkaran benzin istasyonundan bir daha yakıt almayacaklarını belirtenler bile var. Bu yüzden bir çalışan işten mi çıkarılır?

Seyithan işine dönmeli!

BÜYÜKSÜN JACOBS!

Euronews'ün haberine göre; 1989 yazında Chicago'da, müzik tutkunu Aadam Jacobs, cebindeki küçük bir kaset kayıt cihazıyla canlı bir konseri kaydetmeye başlıyor.

Konser, Dreamerz adlı küçük bir kulüpte sahne alan, yeni kurulmuş bir rock grubunun ilk gösterisi.

Grup çalmaya başlamadan önce solist sahneden seyirciye sesleniyor: "Merhaba, biz Nirvana. Seattle'dan geliyoruz."

Nirvana'nın daha popüler olmamışken çekilen bu kaydı şimdi bir hazine.

Jacobs 1980'lerden 2000'lerin başlarına kadar Nirvana'dan R.E.M.'e The Cure'dan Tracy Chapman'a kadar birçok efsanenin 10 binden fazla konserini kaydetmiş.

Zamanla tüm kasetler çalışmaz hale gelmeden Jacobs, kayıtların internete yüklenmesine onay vermiş.

Şimdi, ABD ve Avrupa genelinden gönüllüler bu kasetleri düzenleyip dijitalleştiriyor ve bunları kâr amacı gütmeyen çevrimiçi arşiv platformu Internet Archive'da yer alan Aadam Jacobs Koleksiyonu'na yüklüyor.

Şimdiki gençlik bu kayıtların değerini anlamaz.

Biz gençken harçlıkları müzik kasetleri ve DVD'lere gömerdik!

Dijital platformlarla arşivcilik geleneği de bitti!

Benim kutular dolusu kasetlerimi evde kalabalık yapıyor diye annem atmıştı.

Eminim böyle birçok kaybolan müzik arşivi var!

Ses mühendisleri bile "Jacobs gayet temiz kayıtlar almış" diye onay verdi.

Jacobs, büyük adamsın. Müzik kültürüne büyük bir iyilik yaptın.

NEDEN ÇEŞMEDEN SU İÇEMİYORUZ?

Damacana suya yüzde 40 zam geldi!

Su da, Hürmüz Boğazı'ndan mı geçiyor?

Akaryakıt fiyatları artsa bile bunun karşılığı yüzde 40 zam mı olmalı?

Fırsatçılara bahane çok!

Daha önce 150 ile 250 lira arasında değişen 19 litrelik damacana su fiyatları, gelen zamla birlikte 205-280 liraya kadar çıktı.

Yani damacanadan koyduğunuz bir bardak suyun fiyatı bile 2.5 TL oldu.

Daha önce de bu konuyu tartışmaya açmıştım. Avrupa'nın birçok kentine gitme fırsatım oldu ve çeşmeden rahatlıkla su içtim.

Restoranlarda bile size sormadan çeşmeden doldurulmuş sürahiye masanıza koyuyorlar!

Bizdeki çeşme suyu tahlillerde temiz çıksa bile içilebilir bir tadı yok!

Millet plastik şişeden su içsin diye klor oranını mı ayarlayamıyorlar yoksa?

Sudaki kireç oranı da yüksek!

Üstelik para bayıldığımız plastikteki suya nanoplastik karışıyor!

Allah'ın suyunu bile içilebilir şekilde çeşmelere taşıyamayan bu belediyeler ne işe yarıyor?

Altyazı

"Hayat bir armağandır. Her anını değerlendirmelisin. Bir sonraki elin nasıl dağıtılacağını bilemezsin. Hayatı aktığı zaman öğrenmelisin." (Titanic)