Önceki gün Şanlıurfa'daki okul baskınından sonra ilk aklıma gelen bu olayın hasta ruhlu gençlerin dikkatini çekme olasılığıydı.

İşte bu tür olaylarda yayın yasağı bu açıdan önemli!

Ve korktuğumuz başımıza geldi. Dün Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda da silahlı saldırı yaşandı.

Dün saat 18.00'de ölü sayısı dokuz, yaralı sayısı da 6 olarak açıklandı.

Umarım sayı artmaz!

Olayda hayatını kaybeden 8. Sınıf öğrencisi saldırganda beş silah ve yedi şarjör bulunmuş.

Silahların saldırganın eski emniyet mensubu olan babasının ait olduğu söyleniyor.

Cevaplanması gereken çok soru var.

Urfa'daki olayda saldırganın "Okulu basacağım, hepinizi öldüreceğim" diye okulun sosyal medyada hesabına yaptı açık tehditlerden sonra neden anında önlem alınmadı?

Maraş'ta 8. Sınıf öğrencisi nasıl beş silah ve yedi şarjörü elde edebiliyor?

Bu küçük cephanelikle nasıl okula girebildi?

Çocuk suçlarında ısrarla verdiğim örneği tekrar edeceğim:

15 yaşındaki Ethan Crumbley, (şimdi 20 yaşında) 30 Ocak 2021 tarihinde ABD-Michigan'daki Oxford Lisesi'ne silahla saldırı düzenleyip dört öğrenciyi öldürüp, yedi öğrenciyi de yaralamıştı.

Şimdi birinci derece cinayet ve terörizm suçlarından müebbet hapisle cezaevinde yatıyor.

Michigan'daki mahkeme Ethan'ın 45 yaşındaki annesini oğlunun ruhsal durumunu dikkate almamaktan, şiddet eğilimlerini beslemekten suçlu buldu.

Böylece ABD'de de ilk kez bir ebeveyn, çocuğunun yaptığı silahlı kitlesel saldırı nedeniyle mahkûm oldu.

Baba James Crumbley de aynı suçtan yargılanıyordu.

ABD'deki olayın benzeri dün Kahramanmaraş'ta yaşandı.

Oğlu beş silah ve yedi şarjörünü alırken baba kış uykusunda mıydı?

Türkiye'de de çocuklarını katil olacak potansiyelde yetiştiren aileler yargılanmalı ve ihmalleri varsa hapis cezası almalılar.

Elbette bu önerim suçun şahsiliği ilkesine aykırı ama ABD yargısı, Crumbley çiftinin oğullarının silaha erişimini sağladıklarını ve ruhsal bozukluk belirtilerini görmezden geldiklerine hükmetti.

Ülkemizde birini dövdüğü ya da yaraladığı için çocuğunu kutlayan ebeveynler bile var.

'Arıza', suça meyilli çocuk yetiştiren aileler mutlaka cezalandırılmalı!

Ve eğitimde her çocuğu kazanmalıyız anlayışından vazgeçilmeli!

Zorbalık yapan, şiddet uygulayan çocuklar okulda tutulmamalı!

***



ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI PATLADI

Mart ayında dünya genelinde toplam 1,75 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti.

Bu aylık bazda yüzde 66 gibi büyük bir yükseliş demek.

Birçok ülkede elektrikli araçlara için verilen devlet teşvikine bir de Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte artan petrol fiyatları eklenince elektrikli araçlar daha cazip hale geldi. Elektrikli araçları evden şarj ediyorsanız, yakıt tasarrufu benzine göre kat kat azalıyor.

Benzinli bir otomobil km başına 3.00 TL yakıt harcıyorken, elektrikli bir otomobil kilometre başına 0.40 TL harcıyor!

Elektrikli araçlar kullanıma bağlı olarak benzinli araçlara göre yedi-dokuz kat daha ucuz!

Benzin ve motorin fiyatları böyle artmaya devam ederse elektrikli araçlara geçiş daha hızlı olacak gibi gözüküyor.

***

TRUMP'IN KOLA AŞKI!

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın sunduğu podcaste konuk olan Dr. Öz, Beyaz Saray'daki görüşmeler sırasında Trump'ın meşhur 'kırmızı düğmesi'ne basarak sık sık diyet kola siparişi verdiğini söyledi.

Öz, Trump'ın bu alışkanlığını tıbbi bir teoriye dayandırdığını söylemesi ilginçti:

"Sonra diyet asitli içecekler geliyor. Baban, diyet kolanın kendisi için iyi olduğunu savunuyor, çünkü çimlerin üzerine döküldüğünde çimleri öldürüyormuş, bu yüzden vücuttaki kanser hücrelerini de öldürmesi gerektiğini düşünüyor."

Kolanın vücuda bilimsel olarak kanıtlanmış önemli bir faydası yok.

Bu içecek sadece içindeki kafein sayesinde kısa vadede uyanıklık, odak ve enerji sağlayabilir; hızlı kalori verir, susuzluğu giderir.

Trump gibi düzenli fazla tüketildiğinde ise kemik yoğunluğunu düşürür, kilo aldırır, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini artırır.

Diyet kolada da benzer riskler var.

Asitli içeceklerin kanseri öldürdüğüne dair ise bilimsel bir kanıt yok!

Trump düz mantıkla hareket eden biri ama "Diyet kola çimenleri öldürüyorsa kanseri de öldürür" demek bambaşka bir seviye!

Bu kadar çok kola içip 79 yaşında gayet dinç bir şekilde ABD'yi yönetiyor olması ise ilginç!

Kolanın gizli reklamını mı yapıyor diyeceğim ama ne Trump'ın ne de kolanın böyle bir reklama ihtiyacı var!

Kendisini Hz. İsa gibi gösteren bir görsel paylaşan birinden her şey beklenir!

***

TATİL DOLANDIRICILARI!

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte turizm işletmelerinin verdiği reklam ve ilanlar da artmaya başladı.

Ancak bu reklamları dolandırıcılar da internette yayınlıyor!

Dolandırıcılar çok tercih edilen otel ve turizm tesislerinin, internet sitelerini kopyalayıp, arama sayfalarında üste gelecek şekilde sürekli reklam veriyorlar.

Ayrıca insanlara sürekli e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip teklifler sunuyorlar.

Yemi yutanlardan kaparo alıyorlar, sonra da ara ödeme!

Dolandırıcıları anlamanın en basit yolu EFT gönderisini şahıs hesaplarına yaptırmaları.

EFT yollayacağınız şirket hesabı olsa bile şirketin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) üye olup olmadığını araştırın.

Rezervasyon sırasında otelin adı, konumu, tarih ve hizmet kapsamının net olarak yer aldığı sözleşme talep edin.

Sahte seyahat acentelerine karşı da TÜRSAB üyesi sitelerde bulunması gereken acente sicil numarasıyla, 'tursab.org.tr' web sayfamızdaki doğrulama bölümünden işletmenin gerçek seyahat acentesi olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

***

Altyazı

"Yapan kadar, bilip de susan da suçludur!" (Ulak)