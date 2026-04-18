Yağız Kaan Erdoğmuş, "Nesillerin Çatışması III" organizasyonunda eski dünya şampiyonu Veselin Topalov'u yenerek elde ettiği puanlarla 2700 ELO barajını aşan en genç sporcu (14 yaş) unvanının sahibi oldu.

Daha önce bu unvan, 15 yaşında bu seviyeye ulaşan Çinli büyük usta Wei Yi'ye aitti.

ChatGPT'ye Yağız'ın bu başarısının futboldaki karşılığı ne diye sordum, şu yanıtı verdi:

"Şuna denk düşer: Lionel Messi'nin 16–17 yaşında Barcelona A takımına çıkıp "Bu çocuk Ballon d'Or alacak" dedirtmesi. Ama Yağız'ın durumu bundan bile erken.

Ya da 14 yaşında Real Madrid veya Manchester City gibi bir takımda ilk 11'e girip maç kazandıran oyuncu olmak gibi bir başarı bu."

Okul baskınlarının acısını yaşadığımız şu günlerde Yağız'ın bu başarısı ilaç gibi geldi.

İşte suça sürüklenmemiş, milletini gururlandıran bir aslan parçası!

Ne mutlu Erdoğmuş'u yetiştiren anne babaya ve öğretmenlerine.

Dünya satrancının 1 numarası Magnus Carlsen başta olmak üzere Alireza Firouzja ve Dommaraju Gukesh, 2700 ELO barajını 16 yaşında aşmıştı.

Daha 14 yaşında bu başarıya ulaşan Yağız'ın satrancın bir numaralı ustası olma potansiyeli çok ama çok yüksek.

Yağız'ın başarısı Arda Güler'in Bayern Münih'e iki gol atmasından da daha özel bir durum!

Medyada bu çocuk manşetlere taşınmalı, gündemde tutulmalı.

Yağız, çocuklara rol model olarak gösterilecek bir hazine!

Bu arada bir Fenerbahçeli olarak Yağız'ın sarı lacivert taraftarı olmasına da ayrıca sevindim.

Arda Güler'den sonra bir Fenerbahçeli çocuk daha Türkiye'yi gururlandırıyor!

Olimpiyatlarda madalya kazananlar, futbolda Dünya Kupası'na kalanlar nasıl ödüllendiriliyorsa, Yağız da ödülleri ve desteği hak ediyor.

Elbette Yağız'ın değerli hocaları var ama şu aşamada sadece 2700–2800 Elo seviyesindeki oyuncuları çalıştıran Vladimir Chuchelov gibi en üst seviye aktif koçlardan biriyle çalışmalı.

Devletimiz ya da özel bir şirket Yağız'a bu desteği sağlamalı.

Satrançta dünyanın bir numarası olacak bu çocuk!

İnşallah tüm dünya yıllarca Yağız'ı konuşacak, karşılaşmalarını milyonlar ekrandan canlı izleyecek!

"Türk gibi güçlü" sözünden sonra "Türk gibi zeki" dedirtecek bu çocuk!

Helal olsun sana Yağız, büyüksün.

SİYASETÇİLERİN YERİNİ YAPAY ZEKA ALIRSA...

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'ün konuşma tarzı ve düşünce yapısını temel alan bir yapay zeka modeli geliştirildi.

Meta çalışanları, CEO'larının yapay zekasıyla gerçek zamanlı sohbet edebilecek ve böylece şirket içi iletişim artacak.

Zuckerberg klonunun geliştirilmesi, CEO'nun şirkette daha aktif ve teknik bir rol üstlenme çabalarının da bir sembolü.

Yakın gelecekte yapay zeka CEO'ları çok göreceğiz!

Hata bunun bir örneği de var: Çinli oyun şirketi NetDragon ise "Tang Yu" adlı yapay zekayı resmi CEO olarak atadı.

Yapay zeka CEO'nun bazı görevleri şöyle: Performans takibi, risk analizi, operasyonel karar önerileri.

Hong Kong'ta bir girişim sermayesi firması Deep Knowledge Ventures, yönetim kuruluna bir yapay zeka yöneticisi ekledi.

Şirketle ilgili kararlar alınırken yapay zeka yönetici de oy hakkına sahip.

Zuckerberg gibi zenginler öldükten sonra şirketlerin yönetimini kendi yapay zeka klonlarına bırakırlar mı dersiniz?

Çok başarılı yöneticilerin, siyasetçilerin de yapay zeka klonları da yaratılabilir.

Yapay zeka vekiller, belediye başkanları, bürokratlar vs. olursa, kötü niyetli işler, yolsuzluklar ve rüşvet ortadan kalkar.

Elbette bu yapay zeka yöneticilerin kodlarını kimin yazacağı da önemli!

TAPUDA 'BLOKE SİSTEM'!

1 Mayıs 2026'dan itibaren tapu işlemlerinde 'bloke sistem' zorunlu oluyor.

Artık ev, arsa satarken elden para alınmayacak, çantayla para taşınmayacak, direkt havale yapılmayacak.

Para, tapu devri tamamlanana kadar sistemde tutulacak.

İşlem biter bitmez otomatik olarak satıcıya geçecek.

Böylece tapu dairelerinin önündeki hırsızlıklar, satış sırasındaki dolandırıcılıklar bitecek.

Ve bir ev net değerinde satıldığı için daha çok vergi geliri elde edilecek!

Peki, 20 milyonluk daire için imzadan önce 10 milyonu elden alıp, tapuda satışını 10 milyondan gösterenler olursa ne olacak?

Para bankaya yatmadığı sürece maliye nasıl hesap soracak?

Aslında emlak sitelerinde bir ev ya da arsanın kaçtan satışa çıkarıldığı bilgisi maliyeye de gidiyor.

Yapay zeka şüpheli işlemleri tespit ediyor!

Peki, satıcı "Paraya çok sıkıştım değerinin çok altında satmayı kabul ettim" derse ve elden aldığı para ya da altını kasasına koyarsa, evinde tutarsa ne olacak?

Ne yazık ki, ülkemizde vergi vermemek ya da düşük ödemek bir gelenek!

Böyle olduğu için de tapu harcı yüzde 4 gibi yüksek bir oranda tutuluyor. Satıcı yüzde 2, alıcı yüzde 2 ödüyor!

Birçok insan sattığı taşınmazı gerçek değerinin çok altında gösterdiği için satışı gerçek değerinde gösteren dürüst vatandaş bu işten zararlı çıkıyor!

Yine de bu yeni uygulama taşınmaz malların satışında hileyi belli ölçüde azaltır.

Eğer sistem güzel işlerse, vergi kaçırma azalırsa tapu harçlarındaki oranın da düşmesi gerekir!

20 milyon TL'lik bir daire için 800 bin TL tapu harcı çok yüksek!

Bunun bir de yüzde 2 alıcıdan, yüzde 2 satıcıdan olmak üzere 800 bin TL emlakçı komisyonu ve tapu işlemleri masrafı var.

Yakında tapudaki satış işlemlerine avukat tutma zorunluluğu getirilecek bir de onun masrafı olacak!

Eğer alıcı beş yıl dolmadan evi satarsa elde ettiği karın da vergisini ödüyor vs.

Özetle bu sistem satışı değerinin altında gösterip parayı elden alanı ödüllendirir!

Eğer denetim mekanizması tam çalışırsa, vergi kaçıranlara cezalar kesilirse o zaman bir sorun olmaz!

Altyazı

"Öfke bir yüktür ve hayat kızgın yaşanmayacak kadar kısadır." (American History X)