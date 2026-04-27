Hint kökenli bir Müslüman olan Zohran Mamdani'nin, New York Belediye Başkanı seçilmesi bizde hem solcu hem de muhafazakâr cephede sevinçle karşılanmıştı.

Muhafazakârlar için Mamdani'nin Müslüman olması, solcular için de göçmenleri koruyan tavrı önemliydi!

"Dünyanın merkezi sayılan şehirde Müslüman bir başkan görmek gurur verici", "Mesele sadece din değil, göçmen kökenli olması da çok önemli" gibi yorumlar, analizler yapılmıştı.

Mamdani 24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı, iyi mi?

Söz konusu olaylar için 'soykırım' ifadesini kullanan Mamdani, aynen şunları söyledi:

"Bugün, Ermeni Soykırımının 111. yıl dönümü. Osmanlı tarafından günümüz Türkiye'si, Suriye'si ve Ermenistan topraklarında katledilen 1.5 milyon Ermeni'yi anarken, tarihin tekerrür etmesine izin vermeyi reddetmeliyiz."

Mamdani paylaşımının devamında, "2020 yılında Azerbaycan ve Türkiye askeri güçleri, Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusuna saldırdı. 2023 yılında ise Azerbaycan, 100 yılı aşkın bir süre önce başlamış olan soykırımcı kampanyayı sürdürerek 100 binden fazla Ermeni'yi Dağlık Karabağ'dan sürgün etti.

Bu anma gününde Ermeni halkının ve tüm halkların özgürlük, güvenlik ve kendi geleceğini tayin etme haklarını bir kez daha teyit ediyoruz." Belediye başkanı seçildiğinde Mamdani'yi öven yazarlar, akademisyenler, sosyal medyanın ileri gelenleri şimdi ne düşünüyorlar acaba?

Bu sözler Mamdani'nin samimi düşünceleri mi, kendini fonlayan Ermenilere yaranma isteği mi, yoksa seçmen kitlesi anketinde Türk ve Azerbaycan kökenlilerin az olduğunu mu düşündü bilemeyeceğim...

Ancak bu olay bir insana sadece siyasi, dini ve etnik kimliği üzerinden destek olunmayacağını bir kez daha göstermiş oldu!

Mamdani'ye birileri Rusya'dan destek alan Ermeni çetelerinin yaptığı katliamları anlatmalı!

En azından tarih bilgisi gelişir!

ÇOCUKLARI ZOR BİR GELECEK BEKLİYOR

Meta, Mayıs ayında çalışanların yaklaşık yüzde 10'unu işten çıkaracak.

Bu da 8 bin kişinin işini kaybetmesi demek.

Meta şirketi, işten çıkarmaları yapay zekâ alanındaki büyüme stratejisini finanse etmek için yapacak.

Amazon'dan Google'a birçok teknoloji şirketi yapay zekânın bazı alanlarda iş gücünü devralmasıyla işten çıkarmalar yapmıştı ve yapmaya devam ediyorlar.

Yapay zekânın önce kendisini geliştirenleri işsiz bırakması büyük ironi!

Eğitimden sağlığa, hukuktan yazılıma birçok sektörde yapay zekânın kullanımına bağlı olarak insanlar işsiz kalacak.

Önümüzdeki 10 yılda dünya genelinde 85–92 milyon iş "yer değiştirecek / ortadan kalkacak." Aynı süreçte yeni iş alanları da oluşacak ama işsiz kalanların oranı daha fazla olacak.

Özellikle masa başı işlerin çoğu önemini kaybedecek.

El becerisi ve kas gücüne bağlı mesleklerin iş garantisine sahip olması eğitim sisteminin geleceğini de tartışmaya açıyor!

Artan işsizliğin piyasada harcanacak parayı azaltacak olması ise ekonomik sistemlere zarar verecek.

Sınıflar arasındaki uçurum daha da artacak!

Gelecek büyük kargaşalara gebe! Çocuklarımızı daha zor bir dünya bekliyor!

ÇÖZÜMÜ BASİT

"Hastaneye sapa sağlam girdi, öldü (ya da bir daha düzelemedi)" sözünün nedeni genelde hastane kaynaklı zatürre!

'Hastane zatürresi' hem yatış süresini uzatıyor hem de özellikle yaşlı hastaların ölüm riskini artırıyor.

Bazı analizlerde tüm hastane ölümlerinin yüzde 7'sine kaynak olarak hastanelerde kapılan enfeksiyonlar gösteriliyor.

Peki, ne yapmak gerekiyor?

Avustralya'daki Avondale Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma bu sorunun çok basit bir çözümü olduğunu ortaya çıkardı.

Üç farklı hastanede 12 ay boyunca takip edilen 8 bin 870 hasta, ağız hijyeni programına dahil edildi.

Sağlık personeli, hastaları ağız bakımı yapmaları konusunda teşvik etti.

Normalde her 100 hastada 1 görülen zatürre vakası, diş fırçalama alışkanlığıyla 0,41'e düştü.

Uzmanlar hastaneye yattıktan en az 48 saat sonra gelişen zatürre vakaları, genellikle ağız ve boğazdaki sıvıların akciğerlere kaçmasıyla oluşuyor.

Özellikle yaşlı yakınlarınız hastaneye yattıysa düzenli dişlerini fırçalamaları konusunda onları uyarın!

Aklınızda bulunsun; rutin diş fırçalama işlemi hastane kaynaklı zatürre riskini yüzde 60 azaltıyor!

İRANLI DÜNYA KUPASI

ABD'li bir elçi, 2026 Dünya Kupası'nda İran'ın yerine İtalya Milli Takımı'nın turnuvaya dahil edilmesini teklif etti.

Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılmayacak olan İtalya'da bu açıklamanın memnuniyet yarattığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz!

İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi, "Bu hiç uygun bir teklif değil. Turu sahada geçersiniz" diyerek FIFA'nın böyle bir değişikliğe gitmesinin 'mümkün olmadığına' inandığını açıkladı.

İşte onurlu duruş buna denir!

FIFA Başkanı Infantino da İran'ın Dünya Kupası'na katılmasından mutluluk duyacağını açıklamıştı.

İranlı bir hükümet sözcüsü de, milli takımının Dünya Kupası maçlarına hazırlandığını açıkladı.

Özetle sürpriz bir gelişme olmazsa İran, Dünya Kupası'na katılıyor. Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır'ın yer aldığı gruptan da en kötü ihtimalle üçüncü çıkabilir.

İran gruptan birinci ya da ikinci çıkarsa ABD ile eşleşme ihtimali yüzde 50!

En iyi üçüncüler arasında yer alırsa olasılık düşüyor ama sonraki turlarda ABD ile karşılaşma ihtimali yine var.

İran ve ABD'nin karşı karşıya gelmesi 1986'da savaşan iki ülke İngiltere ve Arjantin'in maçına benzer bir atmosfer yaratır ve bu maç tarihe geçer!

Altyazı

"Ben Allah'a hizmet ederim, insanlara değil. Bugün seni överler, yarın yererler. Sonraki gün neden seni övdüklerini de unuturlar." (Andrei Rublev)