Kediler gerçekten harika canlılar. Bir kere çok estetik duruşları var... Aynı anda hem sevimli hem de vahşi olabiliyorlar...

Köpekler gibi itaat etmiyorlar... Kedilere göre mama vermeniz, her türlü ihtiyacını karşılamanız sizin asli görevinizdir...

Canları ne isterse onu yaparlar... Özgür ruhlarının önüne kimse geçemez...

Bulundukları her ortamın sahibi gibi davranırlar...

Eve geç geldiğinizde "Nerde kaldın" der gibi tavır alabilirler vs.

Ünlü yazar Ernest Hemingway'in dediği gibi "Bir kedi mutlak dürüstlüğe sahiptir; insanlar bir nedenle duygularını saklayabilir, ama kedi saklamaz." Bulundukları her ortamda dikkatleri üzerlerine çekmeyi de başarıyorlar.

Bunun son örneğini Formula 1'in Türkiye'ye dönmesi şerefine İstanbul'da yapılan gösteri sürüşünde gördük.

Bu sürüşte Red Bull yedek pilotu Yuki Tsunoda, İstanbul sokaklarında araç kullandı.

Sürüş öncesi bir sokak kedisi F1 aracının önünden geçerken şöyle bir dönüp, Tsunoda selamlaması ya da "Senin ne işin var burada" der gibi bakması dünyada viral oldu.

Bu anın videosu milyonlarca kez paylaşıldı.

Uğraşsanız, büyük paralar harcasanız yapamayacağınız PR'ı sokak kedisi tek başına yaptı.

Boşuna İstanbul'a kedi şehri denmiyor.

İstanbullu kediler için çekilen belgeseller ödül alıyor, çok izleniyor.

İstanbul'a sırf sokak kedileriyle vakit geçirmek için gelen turistler var.

İşte hayvansever toplum olmanın faydası!

Kedilerimize sahip çıkalım.

DRONLARA ÇARE BULAN KAZANIR

Bir savaşta yolların balıkçı ağıyla örtüleceği hiç aklınıza gelir miydi? DonanımHaber'e göre Ukrayna, özellikle askeri ikmal konvoylarının ve yaralı tahliye araçlarının geçtiği güzergâhlar Rus dron saldırılarını engellemek için balıkçı ağalarıyla örülüyor.

Cephe hattına yakın bölgelerde yaklaşık 600 kilometrelik yolun balıkçı ağalarıyla örülmesi planlanıyor. Böylece dronların doğrudan araçlara çarpmasını veya patlayıcı bırakması zorlaştırılıyor. Bu ağların üzerine yanıcı bomba atıldığında bu önlem de işe yaramayabilir. Drone teknolojisi savaş stratejilerini kökten değiştirdi. Drone saldırılarına çare bulan gelecekteki savaşları da kazanır.

SARAN GİDERAYAK BÜYÜK ZARAR VERDİ

Derbideki sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe'nin Tedesco ile devam etmesini gerektiğini ısrarla yazdım ve korktuğum olay yaşandı!

Jose Morinho kovulunca apar topar takımın başına getirildikten kısa bir süre sonra kendisini getiren Ali Koç'un da başkanlığı kaybettiği kaotik bir ortamda Tedesco, kendi kurmadığı takımla büyük işler başardı.

Devre arasında 3 santraforun birden gönderilip yerine takıma beşinci merkez orta sahanın alındığı anda Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmişti aslında.

Tedesco tüm bu dezavantajlara rağmen derbilerde en çok puan kazanan teknik direktör oldu ve Süper Kupa'yı kazandı.

Rakibi Okan Buruk sürekli hakemleri baskı altına almaya çalışırken Tedesco, takımı büyük hakem hatalarıyla doğranırken bile hakemler hakkında konuşmayarak rakip takımların taraftarlarının bile saygısını kazanmıştı.

Futbolda başarının anahtarı istikrardır.

Sadettin Saran, günah keçisi ilan etmek için Tedesco'yu kovmuşa benziyor. Seçim kararı alan ve başkanlığa aday olmayan bir başkan normalde teknik direktör kararını yeni yönetime bırakmalıydı.

Yeni bir hoca getirilse belki futbolcular da ekstra bir performans olabilirdi.

Şimdi bütün planlarını Tedesco üzerinden yapan futbolcuların da motivasyonu düştü!

Şimdi sil baştan yeni bir sayfa açılacak. Yeni hoca, yeni futbolcularla alışma sürecinde Şampiyonlar Ligi elemelerinde büyük ihtimalle başarısız olunacak! 3 Temmuz sürecinde çelişkili açıklamaları olan Saran'ı başkan seçmenin hata olduğunu hep dile getirmiştim.

Bir başkan uğraşsa kulübe bu kadar zarar veremezdi ama Saran verdi!

BU FUTBOLSA BİZDE OYNANAN NE?

Paris St Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'i 5-4 yendiği maç, futbol tarihine geçecek derecede keyifliydi.

Maçı izlerken X'de şöyle bir paylaşımda bulundum; "Bu adamların oynadığı futbolsa biz Türkiye'de ne izliyoruz?" Elbette iki takımda da bizim lige göre çok üst düzeyde futbolcular var ama önemli olan sahaya yansıyan anlayış.

Normalde 5-2 öne geçen birçok takım defansa çekilir ya da bizdeki gibi futbolcular sürekli kendilerini yere atar ve vakit geçirir.

Ancak Paris böyle yapmadı daha fazla gol atmaya çalıştı. Almanlar da pes etmeyince ortaya harika bir maç çıktı. Bu güzel futbolda hakemin topu oyunda tutma çabasının da etkisi vardı.

Yere düşenin kalkmadığı, sürekli hakemi aldatmaya yönelik bir futbolun oynadığı Süper Lig'de kaliteyi artırmanın bir yolu da hakem kalitesini artırmaktan geçiyor.

Son Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde skandal birçok karara imza atan Yasin Kol'a hakem gözlemcisi 10 üzerinden 8.8 puan vermiş.

8.8 puan çok iyi/mükemmel yönetim anlamına geliyor.

Futbolumuzda öyle bir 'YAPI' var ki, berbat hakem yönetimlerine bile prim tanıyor!

ERİK NASIL YENİR?

Nezaket & Diksiyon & Beden Dili Eğitmeni Seyyid Bilal Kabdan bir davette eriği doğru yemenin inceliklerini paylaştı.

Kabın içindeki eriği bıçak ve çatalın yardımıyla küçük parçalara ayırarak yediği anlar bana çok saçma geldi.

Erik dediğin elle, kütür kütür, haşır huşur yenir!

Böyle erik yiyene ben hiç rastlamadım.

Elbette bir davette eriği haşır huşur yemek hoş bir görüntü oluşturmaz.

Ve bu yüzden de davetlerde erik servis edilmez.

Kabdan da bunu biliyordur, sırf etkileşim kasmak için bu videoyu çektiğini düşünüyorum.