NBC News baş veri analisti Steve Kornacki'nin paylaştığı verilere göre, 18-24 yaş aralığındaki gençlerin (Gen Z) yüzde 74'ünün, İsrail-Filistin meselesinde Filistinlilere daha fazla sempati duyduğu ortaya çıktı. Demokrat seçmenler arasında ise Filistin'e duyulan sempati, İsrail'e duyulanın tam üç katına ulaşmış durumda.

Cumhuriyetçiler ile Demokratların yüzde 50-yüzde 50 ile tam ortadan bölündüğü düşünülen ABD'de yeni nesil seçmenler dengeleri değiştirecek gibi gözüküyor.

Uzmanlar yeni nesil seçmenlerin 'insan hakları' odaklı yaklaşımını, Washington'ın yerleşik dış politika çizgisini sarsan muazzam bir 'deniz değişimi' olarak nitelendiriyor.

Bu veriler ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesi Başkan Donald Trump'a ciddi bir uyarı olarak yorumlandı.

Bence daha fazlası var!

Onca haber manipülasyonuna rağmen ABD halkının Filistinlilerin yanında olması bence tarihi bir gelişme.

Bu veriler başta gençler olmak üzere ABD halkını İsrail'e olan geleneksel destekten vazgeçtiğini gösteriyor.

Bakalım ABD'yi yönetenler halka rağmen İsrail'in savaş politikalarını desteklemeye devam edecekler mi?

***

İRAN FÜZELERİ HEDEFİ VURMUŞ

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına karşılık verip vermediği, fırlatılan füzelerin işe yarayıp yaramadığı büyük bir tartışma konusuydu.

Devletin en üst kademelerinden birçok ismin hayatını kaybettiği saldırılarda ciddi prestij kaybına uğrayan savaşta İran'ın fırlattığı füzelerle ilgili yaptığı açıklamalar ciddiye alınmıyordu.

Ancak CNN tarafından yapılan kapsamlı bir analizde, İran'ın Ortadoğu'da sekiz farklı ülkede bulunan en az 16 ABD askeri tesisine ağır hasar verdiği ortaya çıktı.

Uzmanlar saldırıların rastgele değil, yüksek stratejik değer taşıyan hedeflere yöneltildiğine dikkat çekiyor.

Özellikle ileri radar sistemleri, iletişim altyapıları, füze savunma unsurları ve askeri hava araçlarına büyük zarar veren füze saldırılarının yol açtığı hasarın ABD'ye maliyetinin 50 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

50 yıldır ambargoya maruz kalan İran'ın füze teknolojisinde bu kadar ileri gitmiş olması Türkiye'yi de ilgilendiriyor!

Türkiye de son dönemde füze teknolojisinde menzil artırma ve yüksek teknoloji (hipersonik) yatırımlarına odaklandı.

Türkiye'nin en uzun menzilli milli balistik füzesi TAYFUN'un yeni versiyonu (Blok-4) 10 metre boyu, 7.2 ton ağırlığıyla 280+ km üzerinde menzile ulaşması ülkemizin hava savunma sistemleri ve kritik hedefleri vurma kabiliyetini artırdı.

İran'ın Diego Garcia üssünü hedef alabilen yeni füzelerinin 3.800-4.000 km menzile sahip olması Avrupa'yı da menzile dahil edebileceğini gösterdi. İran'ın envanterinde 2 bin- 2 bin 500 km menzilli Siccil ve Hürremşehr füzeleri de fazlaca var.

İran'ın ABD üstlerine büyük zarar verdiğinin ortaya çıkması, Türkiye'nin stratejik vurucu gücünü artırmak amacıyla 2000 kilometre menzilli balistik füze geliştirme çalışmalarının önemini daha da artırdı!

***

SAĞLIKLI KANTİN DÖNEMİ

Artık okullarda sadece Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen beslenme kriterlerine uygun "okul gıdası" logolu ürünler satılacak.

Uygulamayla çocukların yüksek şeker ve yağ içeren gıdalara erişiminin sınırlandırılması ve daha dengeli beslenmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Çocuklar okullarda kaldıkları yaklaşık altı saat boyunca sürekli kantinlerden bir şeyler alıyordu.

Kantinlerde sağlıksız ürünlerin satılmasının çocukların gelişimine zarar verdiği ortada. Kısacası geç de olsa doğru adım atılmış oldu. Artık kurallara uymayan, sağlıksız ürün satan kantinlere 500 bin TL'ye kadar ceza kesilecek.

***



ISI POMPASINA GEÇMELİYİZ

ABD'li Goldman Sachs'ın analizine göre küresel petrol stokları, dünya talebinin yalnızca 101 günlük seviyesine kadar düştü.

Stoklardaki hızlı gerilemenin en büyük nedeni savaş yüzünden Hürmüz Boğazı üzerinden petrol arzının sınırlı kalması. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik acımasız saldırıları dünya ekonomisine de büyük zarar verdiği ortada.

Ülkemizde son açıklanan enflasyonun beklenenden fazla olmasının nedeni de petrol krizi! Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcında da doğal gaz krizi yaşanmıştı! Savaşların gelecekte artacağı olasılığını da hesaba katarsak enerji tasarrufu konusunda radikal değişikliklere ihtiyaç var. Bu köşede sürekli olarak ülkemizdeki yapılara güneş paneli takmanın zorunlu olması gerektiğini yazıyorum.

Dünyada birçok ülkede bireysel güneş paneli kullanımı üst seviyede ama ülkemizde güneş paneli yatırımları daha çok büyük şirketler üzerinden dönüyor!

Özellikle Avrupa ülkeleri güneş panelini bireysel kullanmada büyük aşama kaydetmekle yetinmediler şimdi ısı pompasına yöneldiler.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması sonrası artan petrol ve doğalgaz fiyatları Avrupa'da ısı pompası satışlarını 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 17 artırdı. Örneğin 2025 yılı tahminlerine göre Almanya'da toplamda 3 milyondan fazla ısı pompasının faaliyette olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de ise yaklaşık 45 bin hanede ısı pompası kullanıldığı tahmin ediliyor.

Isı pompaları, doğalgaz kombilere göre işletme maliyetlerinde yüzde 30 ila yüzde 50 arasında enerji tasarrufu sağlıyor. Avrupa'nın en güçlü ülkesi Almanya bile güneş paneli ve ısı pompalarına yönelirken enerjide dışa bağımlı olan, her petrol krizinde enflasyonu yükselen Türkiye'nin ısı pompası ve güneş paneli kullanımını daha çok teşvik etmeli diye düşünüyorum.

***

Altyazı

"Anneler babalar küçücük yüreklerine onlarca evlat torun sığdırırken, evlatlar kocaman apartman dairelerinin küçücük bir köşesine anne babalarını sığdıramıyorlar." (Beyaz Melek)