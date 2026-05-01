Ben play-off NBA'cisiyim. 82 maçlık normal sezonu sıkıcı bulurum.

Bence asıl NBA heyecanı, playoff'larda başlıyor. Savunmalar sertleşiyor, kemik sesleri yükseliyor vs.

İlk turda genelde favoriler, rakiplerini süpürür ama bu sezon ilk turda büyük sürprizler yaşanıyor.

Örneğin şampiyonluğun favorisi Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves karşısında 3-2 geride.

Doğu Konferansı'nda ligi sekizinci bitiren Orlando Magic'e, konferans lideri Detroit Piston karşısında hiç şans tanımıyordu ama şu an seride 3-2 öndeler.

NBA'deki gururumuz Alperen Şengün'lü Houston Rockets ise Lakers karşısında 3-0 geriye düştüğü seride durumu 3-2'ye getirdi.

Houston, yarın kendi sahasında seriyi 3-3'e getirirse, Los Angeles'ta oynanacak yedinci maçta NBA tarihinde bir ilk yaşanabilir.

Bugüne kadar 3-0 başladığı seriyi 4-3'e getiren olmadı!

Houstan'a abilik yapsın diye getirilen, NBA tarihinin en çok sayı atan altıncı oyuncusu Kevin Durant'ın yokluğunda, takımı Alperen Şengün sırtladı.

Lakers, iki oyuncuyla savunduğu Alperen'i bir türlü durduramıyor.

Alperen 22,8 sayı, 10,3 ribaund ve 4,8 asist ortalamasıyla oynuyor.

Houston'da Alperen'in attığı kritik pasları değerlendirecek skorer oyuncuları olsa çoktan büyük eksikleri olan Lakers'ın ipini çekmişlerdi.

Lakers'ın 93-99 kaybettiği son maçta LeBron James ile Alperen arasında tansiyon da yükseldi.

Karşılaşma sırasında bir pozisyonda çalınan faule 'çok yumuşak' tepkisini veren Şengün'e LeBron James, "Sen değil, sen değil... Bunu sen söyleyemezsin.

Bunu söyleyemezsin. Bunu söyleyemeyecek tek kişi sensin" diye karşılık verdi.

NBA'de gerilim arttığında bu tarz 'trash talk' (sözlü sataşmalar) olur.

Alperen, 41 yaşındaki yaşayan efsane LeBron James'in ayarlarını bozmuş gibi gözüküyor!

Eğer NBA tarihinde bir ilk yaşanırsa;

Lakers, 3-0'dan seriyi verirse LeBron James'in basketbolu bırakabileceği konuşuluyor!

Alperen 12 yaşında Giresun'dan ayrılıp basketbol oynamak için Bandırma'ya taşındığında ya da çok değil, beş sene önce Beşiktaş'ın 3 bin 500 kişilik salonu Akatlar'da oynarken iki kez All Star olacağını, NBA play-off'larında LeBron'la 'trash talk' yapacağını, Kevin Durant'ın arazi olup takımı kendisine bırakacağını hayal bile etmemiştir eminim.

Alperen'in NBA'de siyahi ya da Sırp oyuncuların arkasını dayadığı bir lobi gücü de yok!

Koçu Ime Udoka da Alperen'in tam arkasında durmuyor, bazen kaybedilen maçlarda faturayı Alperen'e çıkarıyor!

Oysa ilk fatura çıkması gereken efsane Kevin Durant kayıplarda!

Alperen Şengün bu tarz zorluklara alışık. O, Türkiye'de de yalnızdı! O kendi bireysel başarısını yaratan bir yıldız.

Yolun açık olsun Alperen.

'KIZ MESELESİ'!

İzmir'in Çandarlı Mahallesi'nde bulunan bir kafede, iddiaya göre iki grup arasında 'kız meselesi' yüzünden büyük bir kavga yaşanmış.

Daha sonra taraflardan birine destek vermek için bölgeye otobüsle gelen kalabalık grup da kavgaya dahil olmuş.

Sandalyeler havada uçuşmuş, yumruklar, tekmeler, birbirini bıçaklayanlar vs.

Gözaltına alınan sekiz şüpheliden altısı tutuklanmış.

Haberdeki otobüs ayrıntısı ilginç!

Gerçekten özel bir otobüs mü ayarlanmış yoksa belediye otobüsüyle mi kavgaya gitmişler, çözemedim.

Nasıl bir kızmış bu arkadaş!

Uğruna bir otobüs dolusu erkeğin kavga ettiği, altısının tutuklandığı kız, belki de şu an evinde çekirdek çıtlatıp dizi izliyordur!

Ne çok işi gücü olmayan insan var!

'Kız meselesi' aslında başlı başına bir yazı konusu!

Delikanlılar için gizli bir şifre adeta!

'Kız meselesi' olunca akan sular durur!

Liseli ergenler okul çıkışı kavga eder.

Hatta üniversitelerde ülkücü, devrimci, Kürtçü vs. farklı siyasi gruplardan gençlerin bile nadiren buluştukları ortak nokta; 'kız meselesidir'!

Canı gönülden kavgaya tutuşurlar, birbirlerine silah, bıçak çekerler.

Ülkemizde bir araştırma yapılsa, eminim 'kız meselesi' için hayatını kaybetmiş binlerce erkek vardır!

Çoğu zaman uğruna kan dökülen kızın da bu kavgadan haberi bile olmaz!

AYNI ESTETİK CERRAHA MI GİDİYORLAR?

Başarılı komedi oyuncusu Şafak Sezer, son filmi 'Ketenpere:

Dalavere' filminin galasında performansından çok, yaptırdığı botoksla tartışma yaratmıştı.

Yaşı ilerleyen Sezer de birçok oyuncu gibi yaptırdığı estetik operasyonlarla dikkat çekiyor.

Ama Sezer'in botoksu fazla abarttığı konuşuluyor.

Hatta son botoks işleminden sonra onu, Pınar Altuğ'a benzetenler oldu.

Sosyal medyada şu yorumlar çıktı:

"Şafak kendine bu kötülüğü niye yaptın"

"Pınar Altuğ'a benzemiş, acaba aynı doktora mı gidiyorlar?"

"Pınar Altuğ'a, Pınar Altuğ'dan daha çok benzemiş." Sosyal medyadaki gıybet kazanıyla kimse baş edemez!

Allah, Sezer'e sabır versin.

Öte yandan oyuncuların yaşlanmaya karşı yüzlerine estetik yaptırması çok doğal bir önlem.

Ancak bazıları estetiği abartıyor.

Bu durum özellikle mimikleriyle ön plana çıkan komedi oyuncularında kötü etki yaratabiliyor!

Sezer'in de bazı mimikleri fazla botoks yüzünden kaybolmuş olabilir.

İşte bu, bir komedi oyuncusunun kendisine yapacağı en büyük ihanet!

Sezer'in Altuğ'a benzetilme hikayesine gelince...

Bazı estetik cerrahlar, birçok müşterisine aynı burnu, dudağı yapıyor.

Sanki aynı torna tezgâhından çıkmış gibi dolaşan kadınlar var.

Acaba gerçekten Sezer ve Altuğ aynı estetik cerraha gitmiş olabilir mi?

Şaka gibi ama Sezer, yanaklarını doldururken kendini Altuğ'a benzetmeyi başarmış gibi.

Eğer doktorlar aynıysa Sezer ya da Altuğ'un tazminat davası açma hakları bile olabilir!

Altyazı

"Neye kalkıştığınla değil, neyi başardığınla yargılanırsın evlat." (Boardwalk Empire)