2019-2024 yılları arasında Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan Kanada, şimdi Türkiye ile savunma ve sanayi bağlarını hızla genişletmeyi hedefliyor, iyi mi?

Defense News'ün haberine göre Kanada Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Fuhr, Türkiye'yi 'güvenilir bir ortak' ve 'değerli bir müttefik' olarak tanımladı.

ABD'nin dünyadaki geleneksel rolünden geri adım atmasıyla birlikte orta ölçekli güçlerin daha sıkı iş birliği yapması gerektiğini vurgulayan Fuhr, Kanada'nın Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosuyla ilgili soruyla ilgili olarak 2025 yılında seçildiğini ve geçmişteki anlaşmazlıklara değil, tamamen geleceğe odaklandıklarını belirtti.

Fuhr ayrıca Türkiye'deki temasları sırasında hiçbir yetkilinin geçmişteki sorunları gündeme getirmediğini, herkesin "Şu ana ve geleceğe" odaklandığını söyledi.

Fuhr elbette politik dil kullanmak zorunda ama Kanada'nın geçmişteki tutumu kötü komşu insanı mal sahibi yapar sözünü bir kez daha doğruladı.

Kanada Türkiye'ye başta 'elektro-optik sistem' ve 'helikopter yakalama ve transfer sistemi' olmak üzere farklı ürünlerde ambargo uygulamıştı. Türk savunma sanayii, Kanada'dan alamadığı ürünlerin daha iyisini geliştirince işler değişti elbette!

Fuhr ayrıca ilişkilerin sadece savunma ile sınırlı kalmayacağını, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Türkiye'ye bir ziyaret planladığını ve serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin sürdüğünü de açıkladı.

Kanada'nın planı aslında satın almadan çok savunma sanayinde ortak projeler üretmek.

İlgilendikleri alanlar ise bize kamerasını vermedikleri İHA, anti-İHA sistemleri ve otonom teknolojileri!

Fuhr, Türkiye'den övgüyle söz etmiş. Hatta Türkiye'nin yerli savunma sanayisini Güney Kore ve Fransa gibi başarılı modellerle kıyaslamış.

Türkiye'nin savunma sektöründe nasıl hızla geliştiğinden hep bahsediyorduk.

Bunu bize ambargo uygulayan bir ülkenin bakanından duymak ayrı bir keyif.

***

CEZALAR CEBE DOKUNUNCA ETKİLİ OLUYOR

Trafik kanununda yapılan düzenleme sonrası:

■ 'Makas atma' yüzde 92.6 oranında azaldı.

■ Takograf ihlali yüzde 78.2 oranında azaldı.

■ Drift yapanlar yüzde 62.1 oranında azaldı.

■ Hız ihlali yüzde 58.7 oranında azaldı.

■ 'Dur' ihtarına uymayanlar yüzde 51.8 oranında azaldı.

■ 'Kask kullanmama' yüzde 32.4 oranında azaldı.

■ Seyir halinde cep telefonu kullanımı yüzde 27.8 oranında azaldı.

Trafikteki kural hatalarının bu kadar radikal bir şekilde azalmasının tek bir nedeni var; cezaların yükseltilmesi.

Uyarılar ve farkındalık projeleri Türkiye'de pek etkili olmuyor!

Bizde en etkili yöntem cebe dokunan cezalar!

***

BU SEFER TURİST OLARAK GELDİLER

Metallica grubunun üyelerinden Kirk Hammett ve Robert Trujillo aileleriyle birlikte Atina konserinden sonra özel bir jetle Denizli'yi gelmişler.

Pamukkale'yi, ören yerlerini gezip Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda fotoğraf çektirmişler.

Geçtiğimiz cumartesi günü Atina'da konser veren Metallica normalde Atina'dan sonra İstanbul'da konser düzenlerdi. Metallica, İstanbul'da bir konser daha vermeyi çok istemiş, görüşmeler yapılmış.

Ama gelen bilgilere bakılırsa efsane grup, 600 bin euro stadyum kirası ve 70 tır yüklü malzemenin gümrük maliyetinin 262 bin euro olduğunu öğrenince vazgeçmişler.

Oysa konser için Atina'da stadyuma 75 bin euro kira ödenmiş ve gruba hiç gümrük ücreti uygulanmamış.

Konserlerde alkol satışı ve reklamı yasak olduğu için Metallica gibi büyük gruplar ülkemize gelse bile bilet fiyatları Avrupa'ya göre yüksek oluyordu artık.

Buna bir de stadyum kirasını artması ve gümrük masrafları da eklenince büyük grupların ülkemize gelmeleri iyice zorlaştı.

Kültür Bakanlığı en azından stadyum kiralarını ve gümrük masraflarını düşürmek için girişimde bulunmalı.

Metallica gibi grupların gelmesi hem ülke tanıtımına katkı sağlar hem de komşu ülkelerden turist gelmesine neden olur.

***

O PARA ACUN'UN CEBİNE GİRMEYECEK

Hull City, 23 Mayıs'ta Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Takım geçen sene gol averajı ile kümede kalmıştı. Şimdi Premier Lig'e çıkmak için final oynayacak.

Hull City'nin transfer yasağının olmasına rağmen play-off finaline yükselmesi bile büyük başarı.

Hull City, Premier Lig'e kalırsa Acun Ilıcalı'nın 300 milyon euro kazanacağı haberleri çıktı.

Rakam doğru ama sanki Acun bu parayı kazanıp Türkiye'ye dönecek gibi bir hava yaratılıyor.

Oysa Acun'un takımının Premier Lig'de küme düşmemesi için 300 milyon Euro'dan daha fazlasını harcaması gerekebilir.

Eğer Hull City, Premier Lig'e çıkıp, orada kalıcı olursa Acun kariyerindeki en kârlı işi yapmış olacak.

Hull City, Southampton ve Middlesbrough'dan da kadro olarak daha düşük seviyede ama futbol bu! Her şey olabilir.

***

KİM DAHA İYİ SÜRÜCÜ?

Trafik kazalarında sorumlu kadın olunca genelde cinsiyet ayrımcı yorumlar yapılır.

Kadınların acemi şoför olduklarından bahsedilir. Kadın şoförlere karşı hep bir önyargı vardır. Ama kaza istatistikleri farklı bir tablo ortaya çıkarıyor!

2026'nın ilk 3 ayında 18-25 yaşta hasar frekansı kaskoda kadınlarda yüzde 17,1, erkeklerde yüzde 16,9; trafik sigortasında kadınlarda yüzde 6,5, erkeklerde yüzde 6,4 oldu.

Kadın ve erkek sürücülerin karıştığı kaza oranlarında pek bir fark yok gibi gözüküyor.

Ama şu da var; erkek şoför sayısı daha yüksek ve kadınların kullandığı çoğu araç erkeklerin üzerine kayıtlı!

***

Altyazı

"Tek kural ve önemli olan tek şey bir insanın yaptığıdır. Yapamadığı değil." (Karayip Korsanları)