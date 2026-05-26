2017'de gerçekleşen 'Vault 7' adlı belge sızıntısı, CIA'in en popüler akıllı telefon markalarından bilgisayar işletim sistemlerine pek çok teknolojik alete sızdığını hatta internete bağlı akıllı televizyonlardan bile ortam dinlemesi yaptığını ortaya koydu.

CIA'in eski yöneticilerinden John Kiriakou'nun sızma yöntemleriyle ilgili yaptığı son açıklama da 'gözetlendiğimiz' gerçeğinin artık saklanmaya bile gerek kalmadığını gösteriyor.

Asıl tartışılması gereken ise istihbaratçıların sızacakları telefon ya da bilgisayarların şifrelerini kırmaya bile gerek duymamaları!

Kiriakou'nun anlattığına göre doğrudan telefonun ekranını veya klavyesini kontrol altına alabiliyorlar!

İşleme daha telefon ve bilgisayarların üretim aşamasında başlıyor olabilirler.

Belki de CIA ve MOSSAD için istedikleri telefonu ele geçirmeleri için özel kodlar veriliyor.

Olağan şüpheliler sadece telefon, bilgisayar ve televizyonlar değil!

Brookings Enstitüsü Teknoloji İnovasyon Merkezi'nden kıdemli araştırmacı Darrell West "İnsanlar, otomobillerinin topladığı üreticiye veya üçüncü taraf uygulamalara ilettiği veri noktalarının sayısına şok olabilirler" diye bir açıklama yaptı.

Yeni arabaların, cep telefonlarından tek farkı, tekerleklerinin olması! Geçtiğimiz günlerde BBC'de dev otomotiv şirketlerin bu araçları artık hayatınızın mahrem detaylarını toplamak ve daha fazla para kazanmak için kullanıldığına dair bir haber çıktı.

Aslında yeni araç alırken onayladığımız sayfalarla dolusu belgelerdeki maddeler arasında aracımızda takip edilmeye her türlü hareketinizin verisinin alınmasına da izin veriyoruz!

Buna bazı modellerde fabrika çıkışlı araç iç kameralar da dahil!

Toplanan bilgiler, yüz ifadeniz, gittiğiniz yerlerin konumları, arabada kimin sizinle olduğu, radyoda ne çaldığını, sert frene basıp basmadığınızı bile kapsayabiliyor.

Bu verilerin sadece ticari amaçla kullanılmadığının farkındasınızdır.

İsterlerse Amerika'daki Tesla merkezinden bile aracınızı durdurabiliyorlar.

Robot süpürgelerin sadece evin haritasını ya da IP adreslerinizi üretici firmaya aktardığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz!

Geçtiğimiz şubat ayında yazılım mühendisi Sammy Azdoufal, kendi robot süpürgesini oyun kumandasıyla yönetmek isterken 24 ülkedeki yaklaşık 7 bin cihazın kamera ve mikrofon erişimine ulaşmıştı.

Süpürgeyi üreten Çinli firma da evlerin dinlemediğini açıklamak zorunda kalmıştı!

İnandık mı?

Özetle cep telefonlarından otomobillere, TV'lerden robot süpürgelere internetle bağlantısı olan her aletten veri toplanıyor.

Hangi ülke olursa olsun istihbarat servisleri de gerek duyduğunuzda süpürgenize, televizyonunuza bile sızabiliyor ya da toplanan verileri şirketlerden gizli ya da onaylı bir şekilde alıp kullanıyorlar.

Bir de bilmediğimiz yöntemler var!

İran'da olağanüstü gizlilikle korunan devletin en üst kademesindeki yetkililerin tek tek öldürülmesinin sırrının MOSSAD'ın trafik ışıklarını takip etmesi olduğuna inandınız mı?

Asıl dehşet uyandıracak olanlar kimsenin bilmediği yöntemler!

Peki, herkesi dinliyorlar mı?

Bu soruya da en iyi Cem Yılmaz'ın şu esprisi yanıt olabilir:

"Türkiye'de herkes çok önemli bir şey anlatıyormuş gibi davranır. Kahvede oturuyoruz, adam tam okeye taşı atacakken bir anda duruyor. Masanın altını, lambanın kenarını kontrol edip 'Rakipler bizi izliyor, casuslar dinliyor' diyor.

Yahu arkadaş, sen okeye dördüncü arıyorsun, dünyanın en ücra köşesindeki gizli servis senin elindeki taşı ne yapsın? Seni hangi casus ne yapsın?"

Sadece tehdit unsuru oluşturan ya da ileride kullanılabilecek gizli bilgilere sahip kişiler internetin olduğu her ortamda adım adım takip ediliyor!

Kahvede okey oynayan amcanın şimdilik endişe etmesine gerek yok!

***

FENERBAHÇE'NİN ŞANSI VAR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda İskoç ekibi Hearts veya Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

Bu iki takımda Fenerbahçe'nin ayarında değil.

Fenerbahçe, üçüncü tura kalması halinde Union St. Gilloise, Sparta Prag, NEC Nijmegen veya Sturm Graz / Hearts / Gornik hattından gelecek bir takımla eşleşecek.

Önceki yıllara göre daha kolay rakipler. Tabii futbolda her şey olabilir!

Bu iki turun geçilmesi halinde sarı-lacivertlilerin play-off'taki muhtemel rakipleri arasında Lyon, Bodo Glimt ve Olympiakos da yer alıyor.

Lyon ve Bodo güçlü ama bu takımları elemiyorsanız Şampiyonlar Ligi'ni de hak etmiyorsunuz demektir.

Seçim 6-7 Haziran'da yapılacak, ilk eleme maç ise 21- 22 Temmuz'da.

43 gün hocayı seçip, transferleri tamamlayıp ve iyi bir hazırlık süreci geçirmek için çok yeterli değil.

Transfer piyasası asıl Dünya Kupası'ndan sonra hız kazanacak!

Umarım iki başkan adayı da Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın Fenerbahçe'deki kötü havayı değiştireceğinin farkındadır!

***

BOZUK YOL İÇİN DAVA AÇABİLİRSİNİZ

Bozuk yollar yüzünden oto sanayi ikinci adresimiz oldu.

Aslında bozuk yol yüzünden kaza yaşarsanız ya da aracınız hasar görürse bu işte kusuru olan belediyelere ve karayolları idarelerinden tazminat talep edebiliyorsunuz.

Bursa Barosu avukatlarından İbrahim Gödel, Anayasa'nın 125. maddesine işaret ederek devletin ve kamu hizmeti sunan idarelerin, görevlerini yerine getirirken kusurlu davranmaları halinde ortaya çıkan zararları karşılamak zorunda olduğunu açıkladı.

Gödel'in de belirttiği gibi eğer yoldaki kusur yüzünden aracınızda hasar meydana gelirse gördüğünüz her türlü kusuru delil olarak toplayın, fotoğrafını çekin ve dava açın.

Haklarımızı bilelim!

***

Altyazı

"Serinkanlılıkla yerine getirilmeyen adalet, adalet olmama tehlikesi içindedir her daim." (Hateful Eight)