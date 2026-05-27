Sosyal medyada, bir mekân tarafından paylaşılan videoda, Ajda Pekkan'ın 'gurme' kaçamağından haberdar olduk.

80 yaşındaki şarkıcı, Arjantin'in ünlü barbekü yemeği 'Tütsülü Asado' sipariş etmiş.

Asado, dananın kaburga (döş) kısmından elde edilir. Kemikli ve yağlıdır.

Çok ağır ateşte, uzun sürede pişirilen Asado yemeğinde kemiği tuttuğunuzda et kendiliğinden ayrılır. Ve et lif lif ayrılan lokum gibi bir kıvam alır.

Videoda da garson, Pekkan'a, Asadonun da yaklaşık 8 saat boyunca, meşe odunu ateşinde piştiğini söylüyor.

Ajda Hanım da bir çocuk gibi heyecanla etin servis edilmesini bekliyor.

Et o kadar güzel görünüyor ki Ajda Hanım bir an yutkunuyor ve garsonun servis etmesini beklemeyip çatalın ucuyla etten bir parça alıyor.

Bu video oğlak görünce sevinçten elleri titreyen Vedat Milor'un videosuyla yarışır!

Hesabın 43 bin TL gelmesi ise tartışma konusu oldu.

İsterse 20 saat ateşte pişsin, 10 gün tütsülensin bir tabak et 43 bin TL olur mu?

Hadi mekân lüks ve Ajda Pekkan'a özel fiyat çekildi diyelim fiyat yine yüksek.

Elbette Pekkan için 43 bin TL çerez parası ama bu hesapta bir yanlış var!

Başka yiyecekler ve alkol de hesaba dahil edilmiştir diye tahmin ediyorum.

Evini kedi ve köpeklere açan...

Düzenli olarak hayvan barınaklarını ziyaret eden, yardımda bulunan...

Sokak hayvanları için mitinglere katılan...

İşadamı Osman Tapan'dan kedilerini istemediği için ayrılan...

Vefat ettiğinde bir hayvan mezarlığına defnedilmeyi vasiyet eden Ajda Pekkan'ın bir etobur olduğunu hiç tahmin etmemiştim.

Vegan ya da vejetaryen olduğunu düşündüğüm Ajda Hanım meğer et yemeklerini çok seviyormuş.

Meşe ateşinde pişmiş yağsız ızgara etler, antrikot, bonfile, balık ve tavuk ızgara denince Ajda Hanım için akan sular duruyormuş.

PAPA DA YAPAY ZEKÂDAN RAHATSIZ

Yapay zekânın kontrolsüz bir şekilde büyüme tehlikesine Papa Franciscus da dikkat çekti.

Yapay zekânın daha sıkı şekilde denetlenmesi çağrısında bulunan Papa'ya göre yapay zekâ; birileri üzerinde tahakküm kurmak, birilerini dışlamak ya da birilerini öldürmek için kesinlikle kullanılmaması gereken bir araç.

Bu nedenle hükümetlerin ve düzenleyici kurumların bu alandaki ilerlemeyi toplumun ortak yararını gözeterek denetlemesi gerekiyor.

Papa'ya göre asıl amaç teknolojiyi ortadan kaldırmak değil, insan hayatı üzerindeki kontrolünü sınırlamak.

Papa'nın en sert eleştirilerinden biri de yapay zekânın askeri alandaki kullanımına yönelik. Papa'ya göre ölümcül güç kullanımına ilişkin kararların yapay zekâ sistemlerine bırakılması kabul edilemez!

Papa az bile söylemiş.

İran'a yönelik saldırıların ilk gününde bir ilkokulun vurulmasının arkasında da yanlış analiz yapan yapay zekâ olduğu konusunda uzmanlar hemfikir. O okuldaki 175 çocuğun ölümünden yapay zekâ da sorumlu.

Papa'nın "Yapay Zekâ Yalnızca Şirketlerin Kararlarına Bırakılmamalı" sözüne de karşı çıkan olmaz herhalde.

Yapay zekânın dini inançları gelecekte nasıl şekillendireceği ise ayrı bir tartışma konusu!

Yukardaki örneklerin dışında yapay zekânın şirketlerin acımasız hırslarına hizmet edip yüz milyonlarca insanı işsiz bırakacak olması da daha büyük bir sorun.

Şirketlerin sonsuz kar hırsına hizmet eden yapay zekâ dünyayı büyük bir kaosa sürükleyecek gibi gözüküyor.

Tüm ülkeler yapay zekâ konusunda insanlığın yararına ortak yasalar çıkarmalı.

TURİZMİN MERKEZİNDE YİNE SU YOK

Bayram tatili için on binlerce insanın yollara düştüğü Bodrum'da yine su krizi çıktı.

Gümbet, Gölköy ve Yahşi'deki su hatlarında peş peşe meydana gelen patlaklar günlerdir su kesintisi yaşayan Bodrumluları isyan ettirdi.

Kargı Caddesi'nde içme suyu isale hattında yaşanan patlama nedeniyle tonlarca içme suyu boşa akarken, asfaltın yarıldığı bölgede çevre adeta göle döndü.

Yahşi'de patlayan hattan akan çamurlu su o kadar çoktu ki denizin rengini kahverengiye çevirdi.

Kesintilerin ne zaman sona ereceği ve düzgün su akışının sağlanacağı ise bilinmiyor. Çeşme'de de genelde yazın su sıkıntısı yaşanıyor.

Ülkede su bolluğu yaşanırken, barajlar taşmasın diye su salınırken en gözde tatil beldelerinde su kıtlığının kronik bir hal alması düşündürücü!

Elbette bu sorunun en büyük sorumlusu belediyeler.

Altyapı çalışmalarına gerekli önemi göstermiyorlar.

Bodrum'un resmi kış nüfusu yaklaşık 207 bin. Ancak yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin akınıyla birlikte bu rakam yaklaşık yüzde 300 artarak 800 bine, bazen 1 milyona çıkıyor.

Çeşme'nin kışlık nüfusu 51 bin 902. Yaz sezonunda ve bayram tatillerinde ise bu sayı yaklaşık 20 ile 30 kat arasında artış gösteriyor.

Nüfus, Kurban Bayramı gibi yoğun tatil dönemlerinde 1 milyonu aşıyor.

Yani mevcut belediyelerin bütçesi ve imkânları bu yoğunluğu kaldırmıyor.

Bodrum, yıllık turizm geliri ve harcamaları 2-3 milyar dolar bandında seyrediyor.

Çeşme'de ise bu rakam 1,5 milyar dolar seviyelerinde.

Ülke turizmine bu kadar büyük katkısı olan Bodrum ve Çeşme'de normalde hiçbir altyapı sorunu olmaması gerekiyor.

Devletin bu beldelere gözü gibi bakması gerekiyor ama daha su sorunu bile çözülmedi.

Bodrum ve Çeşme ülkeden bağımsız özerk bir bölge ya da federasyon olsalar zenginliklerinin yanına bile yaklaşılmaz.

Buraların Türkiye'nin Monako'su olması gerekiyorken bayramda bile tatilcilerin susuz kalıyor olması trajikomik bir durum.

Altyazı

"Bir geceliğine kral olmak, ömür boyu budala olmaktan iyidir." (The King of Comedy)