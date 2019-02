Arzu Sabancı: Vatan sevgisi her şeyden mühim

Sabancı Ailesi’nin önemli ismi Arzu Sabancı, GÜNAYDIN’a konuştu. Sabancı, beyin göçünden çocuk yetiştirmeye, sosyetenin yabancı vatandaşlığa ilgisinden modaya kadar pek çok konuda fikirlerini açıkladı

Cemiyet hayatının ünlü ismi Arzu Sabancı, GÜNAYDIN'a konuştu. Çocuklarına küçük yaşlardan itibaren vatan sevgisini aşıladığını söyleyen Sabancı, "Benim en büyük arzum ülkelerine hayırlı insanlar olmaları" diye konuştu.



- Stilinizle Türkiye'nin en beğenilen isimlerinden birisiniz. Alışveriş yaparken marka sizin için ne kadar önemli?

Alışveriş yaparken, özellikle kıyafet alırken hiç önemli değil, bilinmeyen marka olmasını tercih ederim. Ben zamansız parçalara çok inanan biriyim. Bu tarz parçalar aldığınızda sezon trendleriyle kombinlemek daha kolay oluyor. Rahat ettiğim markalar var, onlardan almayı tercih ediyorum.



- Çalışmadan aşırı lüks marka kullanan bir kesim var. 40 bin TL'lik çantayla geziyor mesela. Siz bir çantaya ya da bir elbiseye bu kadar para harcıyor musunuz?

Herkes kendi bütçesine göre alışveriş yapabilir. Ekonomin dönmesi için düşük fiyattaki markalardan da, lüks olanlardan da alışveriş yapılması gerekir. Çok yüksek fiyattan alışveriş yapanlara karşı değilim bu yüzden ama ben bir kıyafete ya da çantaya çok yüksek paralar vermiyorum. Eskiden ben de yüksek bütçeli markalardan daha çok alışveriş yapıyordum. Şimdi ise kendi koleksiyonumdan giyinmeyi tercih ediyorum. Özellikle günün trendi olan, gelecek sezon modası geçecek parçalara büyük paralar vermeyi doğru bulmuyorum.







KADINIMIZ STİL SAHİBİ



- Türk kadınının tarzını nasıl buluyorsunuz?

Son trendleri yakından takip eden, giyim tarzında uygulayan, stil sahibi çok kadınımız var. Son yıllarda ülkemizde moda çok gelişti. Türk markaların da buna desteği büyük. Ayrıca, Türk kadınının son yıllarda iş dünyasındaki giderek artan ağırlığı beni çok mutlu ediyor. Sabancı Holding'in başında da uzun yıllardır bir kadın var zaten. Üreten ve çalışan kadınlara daha çok ihtiyacımız var. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapan bir işverenim. İşyerimde kadın çalışanlarım çoğunlukta.



- Sosyal sorumluluk projelerine önem veren birisiniz. Şu an yeni bir proje var mı?

Kurucusu olduğum ve başkan yardımcılığı yaptığım iki dernek var. 10 yıl önce MİKADER'i, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla, Epos7'yi ise tarihi değerlerimizin ve kültür mirasımızın gelecek nesillere taşınmasını desteklemek amacıyla kurduk. Ben de Ankara Üniversitesi Arkeoloji mezunuyum, ilgi alanımı da oluşturuyor. Dernek olarak tarihi kazılara destek verip bilinçlendirme adına konferanslar düzenliyoruz.



TÜRKİYE'YE DÖNDÜLER



- Oğlunuz Hacı Bey eğitimini yurt dışında aldı ama Türkiye'ye geri dönüp burada iş hayatını devam ettirdi. Son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan beyin göçünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Üç oğlum var; Hacı, Hakan, Kerim. Üçü de eğitimlerini yurt dışında tamamlayıp Türkiye'ye dönüp iş hayatına atıldılar. Evet, son günlerde çok tartışılan bir konu oldu beyin göçü. Gençler daha iyi koşullarda çalışmak için yurt dışına göç etmek istiyor ama şu unutulmamalı; aile ve vatan sevgisi de çok önemli. Biz Anadolu kültüründen gelmiş bir aileyiz. Eşim Ömer de, ben de çocuklarımızı sevgi ve sorumluluk bilinciyle, gelenek, göreneklerimizi öğreterek yetiştirmeye çalıştık. Vatan sevgisini aşıladık küçük yaşlarından itibaren onlara. Ülkelerine hayırlı insanlar olmaları benim anne olarak en büyük arzum. Onlar da hem ülkelerine daha yararlı olmak, hem babalarının, dedelerinin kurduğu işlere sahip çıkmak adına Türkiye'ye döndüler.



ÇOK ÇALIŞTIM



- Sabancı soyadını taşımak iş hayatında sizi nasıl etkiledi?

Erken yaşta evlendim, arka arkaya oğullarım oldu. Onlar okul çağına geldiklerinde çalışmaya başladım. İlk olarak Sabancı Holding'in Exsa Konfeksiyon'da iş hayatına başladım. Yurt dışında dünyaca ünlü firmalara Bossa kumaşlarımızla oluşturduğumuz koleksiyonları pazarlıyorduk. Haftanın belli günleri Adana'ya gidip geliyordum. Bir yandan iş hayatı, diğer yandan da aile hayatımı dengeye oturtturmak için çok da çaba sarf ettim. Daha sonra Topshop markasını Türkiye'ye getiren firma Giysa'da çalışmaya başladım ve perakende sektörüne geçtim. Soyadım Sabancı da olsa kendi yeteneklerim ve üretkenliğimle iş dünyasında var olabilmek için çok çalıştım. 2004'te kendi şirketimi kurup 2008'de Pinko'yu bünyemize aldık. Tasarımcı olarak ilk defa bir dünya markası olan Pinko için koleksiyon hazırladım. Bu dört sezon devam etti, üç senedir ise Koton için kendi adımı taşıyan bir koleksiyon hazırlıyorum.



- Sosyal medyanın faydadan çok bilgi kirliliği ürettiğine dair eleştirilere katılır mısınız?

Evet doğru ama faydası daha fazla diye düşünüyorum. Bilgiye kolay ulaşmak, kendini ifade edebilmek, kendi gibi beğenileri olan insanlarla karşılaşmak, global anlamda olan biten her şeyi anında görmek gibi faydaları var. Biz faydalara odaklanıp zarar getirebilecek kısımlarından uzak durabilirsek hayatımızı daha pozitif etkiler.



HACI'YA KÖTÜ GELDİĞİNDE YORUMLAR ÜZÜLÜYORUM



- Oğlunuz Hacı Sabancı da sosyal medyayı aktif kullanıyor, hatta zaman zaman da paylaşımları haber oluyor. Onu uyarıyor musunuz?

Uyarmıyorum tabii ki ama kötü, acımasız yorumlar geldiğinde ve bunu okuduğumda bir anne olarak üzülüyorum. Bunu ona da söylüyorum. Hacı da bana 'Anne yorumları okuma' diyor. Kısaca, çözümü okumamakta buldum.



TUTUMLU VE KADINA KARŞI KİBAR OLUN



- Bir anne olarak çocuklarınıza verdiğiniz en büyük nasihat nedir?

Hayatta en değerli şeyin aile olduğunun bilinciyle büyüdüm ve bunu çocuklarıma da hissettirerek yetiştirmeye çalıştım. Sevgiyle büyüyen çocuklar bunu karşılarındakilere de verebiliyorlar. Onlara sevgiyi göstermede cömert olmalarını öğütledim. En büyük nasihatim ise; 'Şımarık olmayın, büyüklere saygılı ve tutumlu olun.' Maddi durumun ne kadar iyi olursa olsun har vurup harman savurmamak çok önemli. Bir de kadınlara karşı her zaman kibar ve saygılı davranılması gerektiğini nasihat ettim.



MÜHİM OLAN VATAN SEVGİSİ



- Sabancı Ailesi'nden bazı kişilerin Malta vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Siz de Malta'dan vatandaşlık aldınız mı?

Ben ve çekirdek ailem Malta vatandaşı değiliz. Vize kolaylığı sağladığı için çevremde birçok insan var Malta'dan vatandaşlık alan. Ama biz buna gerek duymadık, vatan sevgisi her şeyden mühimdir.