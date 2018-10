Arzu Sabancı’dan stil sahibi erkeğin tarifi

- Arzu Sabancı imzasını taşıyan koleksiyonu hazırlarken nasıl bir erkek hayal ettiğinizi anlatabilir misiniz?

- Eşim ve üç oğlum sayesinde erkeklerin moda dünyası her zaman yakın olduğum bir alandı, koleksiyonu hazırlarken de en büyük ilhamım eşim ve oğullarımın stilleri oldu. Koleksiyonumuzun ana mottosu hayal ettiğimiz erkeği de net bir şekilde yansıtıyor; 'Be Cool, Stay Cool'. Biz, erkeklerin günlük yaşamına dahil edebileceği bir koleksiyon hazırladık. Hem işte hem de sosyal yaşamda rahatlıkla kullanılabilecek, erkeklerin günün her anında kendilerini rahat hissedebilecekleri tasarımlara imza attık. Buradaki anahtar noktanın rahatlık olduğunu düşünüyorum.

- Kim sizce dünyanın en şık giyinen erkeği?

- Tom Ford'un hem markasını hem de kendisini çok şık buluyorum. Olivia Palermo'nun eşi Johannes Huebl de erkek modasını en iyi taşıyanlardan biri.



- Nedir bir erkeği şık ve bakımlı kılan?

- Bir erkeğin stili, şık ve bakımlılık konusunda size ipuçları verebilir ancak şık bir erkeğin olmazsa olmaz özelliği kibar ve nazik olmasıdır. Bunun yanı sıra temiz bir görünüme sahip olması, kıyafetinin ütülü ve düzgün görünmesi, stilini güzel bir parfümle tamamlaması yeterli bence.