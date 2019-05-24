TUBA KALÇIK

Düşünün; bir adam, minibüs içinde yanındaki kadını yumruklayıp darp ediyor ve kendisine tepki gösterenlere "Benim karım değil mi, istediğimi yaparım" diyor. Yok artık bu kadar olmaz demeyin çünkü Mersin'de aynen böyle bir olay yaşandı. Adam karısına yumruk atarken, minibüste bulunan bir yolcunun o anları videoya çekip sosyal medyada paylaşmasıyla haberdar olduk olaydan. Görüntüleri izlerken, adamın acımasızlığı karşısında kanı donuyor insanın. Karısına şiddet uygularken küfürler yağdırıyor bir yandan... Müdahale etmek isteyenlere hakaret etmesi de cabası.

Yüzüne sayısız yumruk yiyen kadının, gözyaşları içindeki çaresizliğini izlemek de insanın yüreğini kanatıyor. İçinde bir canavar barındıran bu adamın, "Benim karım, istediğimi yaparım" sözleri bile, nasıl bir kafaya sahip olduğunu gösteriyor aslında. Her türlü eziyeti yapmayı hak görerek, karısını köle statüsüne koyan bir zihniyetin tezahürüdür bu sözler. Kadına şiddetin önlenebilmesi için, işte tam da bu zihniyetle mücadele etmemiz gerekiyor.

Eskiden olsa bu adam, elini kolunu sallayarak devam edecekti hayatına. Ancak geçmişe oranla, kadına şiddet konusunda toplumsal duyarlılığın artması bunu engelledi. Yani yapanın yanına kâr kalmadı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü. Emniyet güçlerimiz harekete geçti ve adamı kısa süre içinde yakaladı. Bu olay, kadına şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığın artmasının neden önemli olduğunu bir kez daha gösterdi bize. İçinde canavar barındıranlara ibret olması açısından, umarım saldırgan ağır şekilde cezalandırılır.