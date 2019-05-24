TUBA KALÇIK

Milli mücadelemizin 100'üncü yılı, ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanırken, Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasının sunucusu Sakis Tanimanidis, sosyal medyada bir mesaj yayınladı. Tanimanidis'in bu skandal paylaşımı, toplumun her kesiminden büyük bir tepkiyle karşılandı. Ben de paylaşımı ilk gördüğümde çok öfkelendim. Tanimanidis'in, milli mücadelemizin 100'üncü yılında Atatürk'ün soykırımcı olduğunu ima etmesi, en hafif tabiriyle büyük bir terbiyesizliktir. Milli bayramımız 19 Mayıs'ı, Pontus soykırım günü olarak ifade etmesi ve insanlığın sessiz kalmaması gerektiğini söylemesi ise tam bir densizlik. Kurtuluş mücadelemizi 'soykırım' olarak gören bir zihniyetin, parasını Türk kanalından kazanması da ayrı bir mevzu tabii. Acun Ilıcalı'nın yerinde olsam, ülkemi soykırım yapmakla suçlayan bu adamı bir dakika bile kanalımda tutmam. Bizi biz yapan ortak değerlerimize kimse böyle şuursuzca ithamlarda bulunamaz. Kurtuluş mücadelemiz de, Atatürk de bizim ortak değerimizdir. Ezelden beri hür yaşamış bir toplumun tüm zorlu koşullara rağmen verdiği bağımsızlık mücadelesine ve Atatürk'e yapılan bu saygısızlığa umarım sessiz kalmaz Ilıcalı...