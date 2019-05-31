TUBA KALÇIK

Son yıllarda yaptığı programlarla televizyonculuk tarihine adeta damgasını vuran bir isim Müge Anlı. Kamu yararını gözeterek televizyonculuk yapmanın en canlı örneğini izliyoruz atv'de.



ÇÖZÜM BULUYOR

Anlı, programlarını reyting kaygısından öte kamuya karşı taşıdığı sorumluluk bilinciyle yapıyor.

Toplumsal duyarlılığı göz ardı etmeden sürdürdüğü yayın politikasından dolayı her kesimden izleyicinin de takdirini topluyor.

Halkın birçok sorununu gündeme taşımakla kalmıyor, çözüme kavuşturmak için de elinden geleni yapıyor.

Cinayetleri aydınlatıyor, çocuk tacizlerini ortaya çıkarıyor, kayıpları buluyor...

Bunu son olarak da Ecrin bebek olayında gördük. Ecrin bebeğin kayboluş hikayesini 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı aracılığıyla öğrendik.

Günlerce süren çalışmalar sonucu minik cesedine ulaşıldı Ecrin bebeğin. 1.5 yaşındaki bir bebeğin böyle ölmesine insan kahroluyor. Yürekleri kanatan bu ölümün tüm yönleriyle aydınlatılması herkesin ortak talebi.

Devletin yetkili kurumlarının Ecrin bebeğin ölüm olayını en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkaracağına yürekten inanıyorum.

Bu ölüme sebebiyet veren herkesin en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor.

Umarım bu son ölüm olur.

Toplumsal vicdanı derinden yaralayan Ecrin'in kaderini başka çocukların da yaşamaması en büyük dileğim.