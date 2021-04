Meral Kaplan: Kızım olmadan yaşayamam ölmek istiyorum

6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan, GÜNAYDIN’a konuştu. Evliliği boyunca eski eşi Erhan Kanioğlu tarafından şiddet gördüğünü belirten Kaplan “Erhan ilk başlarda çok kibardı. Maddi olarak güçlendikçe zalimleşti” diyerek ekledi: Kızımı alıp bana en büyük zararı vermek istiyordu, bunu başardı. Kızım olmadan yaşamanın anlamı yok artık, ölmek istiyorum

Oyuncu ve eski manken Meral Kaplan, evliliği boyunca yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlattı. İş adamı eşi Erhan Kanioğlu ile olan evliliği sürecinde çok zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Kaplan, şiddet gördüğü günleri, yaşadığı ekonomik sıkıntıları, kızının velayetini kaybettikten sonraki hislerini samimiyetle anlattı. Kaplan, "Erhan'ı kaç kez terk etmeye kalktım, ama her defasında beni durdurmak için psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı, hatta evde çalışan yardımcımla bir olup beni dövmeye çalıştı" dedi.

■ Erhan Kanioğlu ile dört yıldır süren boşanma davanız sonuçlandı. Bu dava sürecinde neler yaşadınız?

Dört yıl oldu ama kızım doğduğundan beri hayatım karakollarda geçti. Ben hamileyken başladı evliliğimde sorunlar. Evlenmeden önce Erhan çok farklıydı. Bana karşı çok kibardı. İnsanlar değişebilir ama Erhan hamile kaldıktan sonra bambaşka bir insan oldu. Bakın, bazıları sanıyor ki ben Erhan'la zengin olduğu için evlendim. Bu doğru değil. Erhan'la tanıştığımda maddi olarak zor bir süreçteydi. Evliliğimizin ilk yıllarında da iflasın eşiğine gelmişti. Hamilelik dönemimde maddi olarak toparlanmaya başladı ve ne olduysa ondan sonra oldu. Maddi olarak güçlendikçe Erhan zalimleşti.

■ Kızınızın velayetinin sizden alındığını duyunca neler hissettiniz?

Yıkıldım. İntihar etmek istedim, hâlâ aynı şeyi hissediyorum. Eskiden insanlar neden hayatına son verir diye düşünürdüm. Şimdi anlıyorum, insan hayatının anlamını kaybederse artık yaşamak bile istemiyor. Beni hayata bağlayan tek şey kızım. Kızım olmadan yaşamamın bir anlamı yok benim için. Erhan boşanma sürecinde kızımı kaçırmıştı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu sayesinde kızım bulundu ve kavuştuk. Velayeti o aldı. Erhan eminim bundan sonra kızımı bir daha bana göstermeyecek. Erhan'dan dolayı kızımın Avrupa vatandaşlığı var. Oraya götürürse zaten bir daha onu bulmam imkansız. Eğer onu bir daha göremezsem, hayatıma son veririm. Benim için nefes almamın bile anlamı yok artık.



ONUN GİBİ GÜÇLÜ VE ZENGİN DEĞİLİM



■ Şu aşamada neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Biraz önce de söylediğim gibi; Erhan kızımı kaçırdığında bana İçişleri Bakanımız destek vermişti ve kızıma kavuşturmuştu beni. Bakın ben Erhan gibi güçlü ve maddi olarak zengin biri değilim. Ama bu davamda haklıyım. Cumhurbaşkanımız her zaman kadınları destekleyen bir lider. Eşi sayın Emine Erdoğan hep kadınların yanındadır. Sizin aracılığınızla buradan Cumhurbaşkanımıza ve eşi hanımefendiye seslenmek istiyorum: Lütfen bana yardım edin. Eski eşimin kızımı benden ayırmasına izin vermeyin. Kızımı kaybetmemek için büyük mücadele verdim. Kızım 6 yaşında. Anne sevgisine ve ilgisine ihtiyacı var. Ben onsuz yaşayamam.



KAYINVALIDEM BİLE 'SEN HAKLISIN' DEDİ



■ Erhan Bey'in ailesi ile görüştünüz mü? Onlar ne diyor bu yaşananlara?

Erhan'ın annesi ile konuşuyorum. Erhan'ın çok iyi bir ailesi var. Ve maalesef onlar bile bu yaşadıklarımızı üzülerek takip etti. Erhan'ın annesi "Kızım sen haklısın, Erhan yanlış yapıyor" bile dedi. Ama o, ailesi dahil kimseyi dinlemiyor.



HAMİLEYKEN YANIMDA UYUŞTURUCU KULLANDI



■ Neler yaşadınız hamileyken?

Erhan ve ailesi, çocuğumuzun olmasını çok istiyordu. Ben hamile kaldıktan sonra da Erhan beni sürekli olarak aldatmaya ve bana fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Hamileyken yanımda uyuşturucu madde bile kullandı. Kaç defa terk etmeye kalktım onu. Ama her defasında beni durdurmak için psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı bana. Evdeki kadınla anlaşıp beni dövmeye bile kalktılar.



'DAVA AÇARSAN SANA İFTIRA ATARIM' DİYE BENİ TEHDİT ETTİ



■ Şikayetçi olmadınız mı?

Oldum, hem de kaç defa. Gidip darp raporları aldım. Karakola gittim, şikayetçi oldum ama kurtulamadım. Dava açtım kızım doğduktan sonra. Ama yine insanları araya soktu ve ben de kızım için şans vermek istedim. Buna rağmen evde bana uyguladığı şiddeti arttırdı. "Dava açarsan seni rezil ederim, iftiralar atarım" diyerek tehditler savurdu. Ama ben Erhan'ın bu zalimliğine en son dayanamayıp davayı açtım. Eğer her şey yolunda olsa ben neden boşanmak isteyeyim ki? Sonuçta Erhan ile evliyken özellikle son dönemlerimizde maddi olarak çok iyi koşullarda yaşıyordum.



BABAM HAYATTA OLSAYDI ERHAN BANA ASLA BÖYLE YAPAMAZDI



■ Bundan sonra hukuki açıdan nasıl bir sürecin içine gireceksiniz?

Mahkemenin kararına itiraz edeceğiz. Böyle birine çocuğumu teslim edemem. Erhan'ın bana yaşattıklarını ülkemizde onlarca kadın yaşıyor. Kadına şiddetin en açık örneğiyim. Psikolojisi bozuk biri tarafından eziyet gördüm, bana şiddetin her türlüsünü uyguladı. Toplumdaki itibarımı yok etmek için her şeyi yaptı. Bugüne kadar Erhan'ın beni öldürmemesi bile mucize. Uyuşturucu kullanan bir insan. Babam hayatta olsa Erhan asla böyle yapamazdı. Arkamda desteğim yoktu.



AYAKTA DURABILMEK İÇİN ALYANSIM DAHİL TÜM TAKILARIMI SATTIM



■ Dava sürecinde neler yaşadınız?

Boşanma davası açmam onun dengesini altüst etti. "Benden boşanırsan kızımı alırım, sana göstermem" diye tehdit etti. Dava sürecinde açığımı yakalamak için beni takip ettirdi. Evime dinleme cihazı bile yerleştirmiş. Bir erkek, kızının annesini kamuoyu önünde 'iffetsiz' göstermeye çalışır mı? Bunu bile yaptı bana. Erhan benden ayrılmamak için bana zarar vermeye çalıştı. Para kazanmam gerekiyordu, çalışmamı engelledi, önümü tıkadı. Bu süreçte ayakta durabilmek için evliyken bana aldığı tüm takılarımı satmak zorunda kaldım, alyansım dahil. Kızımın nafakasını bile doğru düzgün ödemedi. Kızımı alarak bana en büyük zararı vermek istiyordu, başardı da.



TELEFONDA 'ANNEMLE KALMAK İSTİYORUM' DİYE AĞLADI



■ Kızınız hâlâ sizin yanınızda mı?

Evet. Erhan aradı kızımı almak için ama kızım ağlayarak "Annemle kalmak istiyorum" dedi. Psikolojisi daha fazla bozulmasın diye şimdilik yanımda ama her an kapı çalabilir ve kızımı alabilir.