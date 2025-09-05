TUBA KALÇIK

Eski manken Güzide Duran ile işadamı Fikret Orman'ın gece kulübündeki dudak dudağa fotoğrafları adeta gündeme bomba gibi düştü. GÜNAYDIN'ın Evren Abdullahoğlu imzalı özel haberi sayesinde Duran-Orman çiftinin ne toplumsal kuralları ne de tepkileri aldırış etmediğini de görmüş olduk. Gördük diyorum çünkü Duran- Orman çifti kalabalıklara aldırış etmeden öpüşüp koklaşıyorlar. Açıkça fotoğraf karesinde görülüyor zaten.

Güzide Duran, hâlâ evli yani eşinin soyadını taşıyor. Boşanma davaları 30 Eylül'de görülecek. Kağıt üstünde de olsa hâlâ 'evli' bir kadının başka bir erkekle gece kulübünde böyle dudak dudağa olması 'ahlaklı mı?' Soruyorum okuyuculara ve bu duruma sebebiyet veren olayın bir diğer öznesi Fikret Orman'a...

Güzide Duran haberin ardından 'yaşama ve özel hayata sahip olma hakkını' sonuna kadar kullanacağını söylüyor. Kullansın tabii ama bunu yaparken de hâlâ evli olduğunun bilinciyle yapsın. Daha önce basına verdiği röportajlarda da 'anne ve kadın' soslu açıklamalarına şahit olmuştuk. Hatta "Çocuklarımla sağlıklı bir gelecek kurmak istiyorum" da demişti. Gece kulübünde böyle kareler vererek mi sağlıklı bir gelecek kurmayı düşünüyor çocuklarıyla gerçekten merak ediyorum. Allah bağışlasın iki evladı var. Çocukları bu fotoğrafı görünce neler hissedecek hiç mi düşünmüyor? Şimdi kimse 'Erkek yapınca bir şey olmuyor da kadın yapınca olay oluyor' falan diye savunmaya geçmesin. Hâlâ evliyken bir erkek de aynı pozu verse yine tepki gösteririm. Bunu özellikle söyleyeyim de...

MAĞDUR EDEBİYATI

Güzide Duran'ın evliliği bitme aşamasına gelebilir, kendini sıkışmış da hissedebilir, bundan dolayı kimse ona tepki göstermiyor zaten. Sorun boşanma davası devam ederken yani medeni olarak 'evliyken' bu şekilde toplumun karşısına çıkması. Üstelik yaptığı röportajlarda sürekli 'anne ve mağdur' kimliğini öne çıkarırken böyle davranması. Aklımızla alay etmesi yani... Toplumsal inandırıcılığı bence sıfır artık Duran'ın. Annelik kutsaldır. Anneliği böyle gayriahlaki ilişkilere alet etmemek gerekiyor. Sürekli toplumsal dejenerasyon yaşanıyor diye şikayet ediyoruz ya işte böyle kavramların içini boşaltarak, ahlak dışı davranışları 'normalleştirerek' başlıyor dejenerasyon. Ahlak dışı bir durum olunca 'Ben anneyim, ben babayım' gibi kimlikleri kullanarak işin içinden sıyrılmaya çalışmasın kimse. Anne olmak başka, ahlaki normlara aykırı bir durum yaşamak başka...

İşin üzücü tarafı ise Duran'ın çıkan haberlerin ardından "Tepkileri umursamıyorum" demesi... Bu resmen pervasızlık...

Bir sözüm de olayın diğer öznesi Fikret Orman'a. Kendisi bekar olabilir ama evli bir kadınla medyaya böyle haber olmasını kendisine hiç yakıştıramadım doğrusu. Beşiktaş gibi saygın bir kulübün başkanlığını yaptıktan sonra toplumun karşısına böyle bir ilişki ile çıkması ve anılması gerçekten üzücü bir durum.