TUBA KALÇIK

Çağımızın en büyük tehlikesi bana göre yasa dışı bahis ve sanal kumardır. Özellikle gençlerimiz için yasaklı madde kadar tehlike barındırıyor. Kumar bağımlılığı yüzünden hayatları kararan gençlerimizi bu tuzaktan korumak zorundayız.

Sosyal medya üzerinden gençlerimize rahatlıkla ulaşabiliyor yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri. Mantar gibi türeyen bu sitelerle mücadele etmek de kolay değil üstelik. Birini kapatıyorsun, diğeri açılıyor. Bahis bağımlılığı yüzünden aileler parçalandı, insanların ocaklarına ateş düştü. Yasa dışı bahis büyük bela, özellikle de bizim gibi genç nüfusa sahip bir ülke için.

Devletimiz de yasa dışı bahisle ciddi bir mücadele içinde. Sosyal medya üzerinden bu belanın tanıtımını yapanlarla da mücadele ediyor.

İşte son örneğini, geçtiğimiz günlerde gördük. Yüksek takipçili 30 sosyal medya fenomeninin hesabına yasa dışı bahis ve sanal kumar reklamı yaptığı gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

YAPMAYACAKLARI ŞEY YOK

Sosyal medya fenomenlerinin bugüne kadar topluma pek bir hayrını görmemiştik zaten. Bazı fenomenlerin bugüne kadar yaptığı skandallarını düşündükçe, toplum için ne kadar tehlikeli hale geldiklerini daha iyi görüyorum. Adeta toplumun ayarlarıyla oynamaya kurulmuşlar.

Para için, tıklanmak için yapmayacakları şey yok. Gençlerimize büyük zarar veren yasa dışı bahis, sanal kumar sitelerini daha fazla para kazanmak uğruna pazarlıyorlar.

TEHLİKELİ ORMAN GİBİ

Bunları rol model alan, yakından takip eden çoluk çocuğa utanmadan 'kumar bağımlılığı aşılayanların bana göre yatacak yeri yok. Ha yasaklı maddeye teşvik etmişsin ha buna; hiç fark yok.

Sosyal medya günümüzde birçok tehlike barındıran koca bir orman gibi. Nerede nasıl tuzağa düşeceğin belli değil. Haydi, yetişkinler kendilerini bir nebze de olsa bundan koruyabilir belki ama çocukların, gençlerin tuzaklara düşmesi çok daha kolay. Her türlü bağımlılığı aşılayabilen bu ormandan yeni nesilleri koruyamazsak, ülkemizin geleceği de tehlikeye girer.

Burada sorumluluk sadece devletle sınırlı olmamalı, sivil toplum kuruluşları da, medya da, aileler de, çocukları, gençleri tehlike dolu sanal dünyadan korumak için kararlılıkla mücadele etmelidir.