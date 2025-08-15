TUBA KALÇIK

Spotify bir skandala daha imza attı. Daha önce dini, milli değerleri aşağılayan içerikleri öne çıkardıkları için tepkilerin odağında olmuştu. Tepkileri hiçe sayan bu platform artık çıtayı iyice arttırmışa benziyor. Bu sefer de müzik listelerini rüşvetle ve adaletsiz şekilde manipüle ettiği iddialarıyla gündemde. GÜNAYDIN'a da bu skandalıyla manşet olan Spotify, sanat camiasından ciddi eleştiri alıyor. Bir süredir bu platformda haksız şekilde müzik listelerinin oluşturulduğuna dair şikayetler yoğun şekilde yapılıyordu zaten. Platforma girip baktığınızda da topluma hitap etmeyen, daha önce dinlemediğim şarkıların nasıl bu kadar öne çıktığına şaşırıyordum. Tek şaşıran da ben değilim, müzik dünyasından da benzer tepkiler geliyordu. Spotify'daki rüşvet iddiaları bu durumu anlamamızı kolaylaştırdı.







Bu skandal patlayınca Spotify popüler dinleme listelerinin oluşturulmasındaki rüşvet iddialarına yönelik 'gerçek dışı' diye açıklama yaptı. Kusura bakmasınlar ama hiç inandırıcı değiller. Zira uzun zamandır adını sanını bilmediğimiz isimlerin öne çıkarılan kalitesiz şarkılarına maruz kaldık Spotify yüzünden. Buna dair düzgün bir açıklama yapmaktan kaçınarak, iddialar doğru değil diye konuyu kapatmaya çalışıyor Spotify. Kime göre, neye göre belirleniyor bu öne çıkan şarkılar? Cevap yok....Spotify'da bu işleyiş Rekabet Kurulu'nun da dikkatini çekmiş olacak ki adil rekabet ortamına uygun davranmadığı gerekçesiyle inceleme başlattı.

Bir süredir dizi/ film sektöründeki tekkeleşmeyi, haksız rekabet ortamını konuşuyoruz. Sıra müzik sektörüne geldi. Müzik sektöründe de Spotify gibi platformlar üzerinden benzer bir haksız rekabetin olduğu gün gibi ortada. Sanatta torpil olmaz. Yeteneğin varsa, çalışkan ve azimliysen başarıyı da yakalarsın. Uzun vadede ya da orta vadede. Kısa sürede yeteneği olmadığı halde torpille bir yere gelenler ise olsa olsa şişirilmiş şöhretten öteye geçemiyor.

İster menajerler tarafından ister böyle platformlar üzerinden şişirilmiş isimler, gün gelir patlar. Örneklerini de görüyoruz zaten...







O BİR SÜPERSTAR

Ajda Pekkan yeniliğin öncü ismi müzik sektöründe. Bu kadar yıldır açık ara her alanda öncü olmak kolay değil. Pekkan müziğiyle, sahnedeki performansıyla, her daim formda kalmasıyla gündem oldu, olmaya da devam ediyor. Süperstar ünvanını sonuna kadar hak ediyor. Yıllardır alışık olduğunuz sarı saçlarına veda eden Pekkan, kumral imajıyla da büyük beğeni topladı. Yeni imajına ben de bayıldım. Pekkan'ı rol model alan kadın sanatçılarımız da yakında saçlarını kumrala boyatırsa şaşırmam.