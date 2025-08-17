Özcan Deniz annesini tamamen hayatından çıkardı

Özcan Deniz ve ailesi arasındaki kavga giderek büyüyor. Şarkıcının eşi Samar Dadgar’ın şiddet iddiaları, annesi Kadriye Deniz’in açıklamaları ve kız kardeşi Yurda Güler’in açtığı davalar aile içindeki krizi daha da derinleştirdi. Özcan Deniz’in sinirlenerek annesine maddi yardımı kestiği iddia edildi

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve ailesi arasındaki kavga bitmiyor. Aylardır süren Deniz ailesinin kavgasında hem özel hayat hem de maddi konular ortaya saçıldı. Deniz'in eşi Samar Dadgar, şiddet gördüğünü belirtip kayınvalidesi Kadriye Deniz'i suçladı. Kadriye Deniz, Günaydın'a verdiği röportajda kardeşleri barışmayı davet etti. Ancak "Oğlumla konuşamıyorum beni engelledi.

Ayda sadece 20 bin lira veriyor" açıklamasıyla kavga iyice ateşlendi. Özcan Deniz, finans olarak da annesini hayatından çıkardı. Ünlü şarkıcı artık annesine para göndermemeye karar verdi. Ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda annenin masraflarını karşılamaya başladı.

'İFTİRA GİBİ PAYLAŞIMLAR'

Samar Dadgar'ın aileye yönelik iddialarının ardından şarkıcının kız kardeşi Yurda Gürler de harekete geçti ve Dadgar'a üç tane dava açtı. Güler'in avukatı şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilimiz Yurda Güler ile Murat Güler'in kişilik haklarına yönelik uzun süredir devam eden saldırılar sebebiyle adı geçen kişilerin kişisel verilen hukuka aykırı bir şekilde ele geçirme ve yayma, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve şantaj suçlarından cezalandırılması istemiyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Müvekkillerin şeref ve haysiyetine yönelik iftira niteliğindeki paylaşımlara karşı hukuki süreç tarafımızca titizlikle takip edilecektir."