TUBA KALÇIK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin SABAH gazetesine yaptığı özel açıklamalar medya gündemini belirledi. Sosyal medyada da büyük ses getiren röportajda en çok konuşulan konular Cumhurbaşkanı'nın 2028'de adaylığına tam destek vermesi, belediyelere yönelik soruşturmada iddianamelerin ekim ayı içinde çıkması gerektiği, Ahmet Türk'e yönelik açıklamaları oldu.

Mardin Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk'ün Terörsüz Türkiye yolunda ciddi katkı yaptığını belirten Bahçeli'nin "Ahmet Türk görevine tekrar dönmeli" sözü geniş yankı buldu. Bahçeli'nin özellikle sosyal medya çıkışı da günün en çok konuşulanları arasındaydı. "Bana kalsa yarım saatte kapatırım" sözleri medyada geniş yer aldı.

Muhalif basın bile röportaja kayıtsız kalmadı desek yeridir. Özellik CHP'nin 15 Eylül'deki dava sürecine dair söyledikleri ve "Eğer belediyede yolsuzluk var ise bu ayrı bir konudur ama PKK ile ilgili bazı düşüncelerini paylaşması ayrı bir konudur" diyerek Özer'e yönelik açıklaması da muhalif medyada geniş yer aldı.

Terörsüz Türkiye Projesi'ne ve Cumhurbaşkanımızın 2028'deki adaylığına tam destek vermesine dair samimi açıklamaları da haber bültenlerinin en çok yer verdiği konu oldu. Röportajda beni en çok etkileyen cümlesi ise "Barış tek kanatlı bir kuş değildir, barışı uçurabilmek için ikinci kanadının da olması gerekir" sözleri oldu. Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gündeme dair yapılan bu açıklamaların uzun süre daha konuşulacağı kanaatindeyim. Devlet Bahçeli, Sabah gazetesinde yayınlanan röportajından duyduğu memnuniyeti de belirterek bizi onore etti.