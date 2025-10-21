TUBA KALÇIK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok ünlü ismin ifadeleri ve örnekleri alınmıştı. Adli Tıp tarafından alınan kan ve saç örneklerinin sonuçları geçtiğimiz günlerde basına yansıdı. Bu sonuçlara göre 8 ünlü ismin kanında veya saçında yasaklı madde tespit edildi. İsimlerin basında yer almasından sonra bazıları, bu sonuçların kullandıkları ilaçlarla ilintili olduğunu ve asla yasaklı madde kullanmadıklarını belirterek Adli Tıp sonucuna itiraz edeceklerini söylediler.

Sosyal medyada da gündem olan bu konuyu yıllarca Balıklı Rum Hastanesi'nde madde bağımlılığı alanında görev yapmış ve Adli Bilimler üzerine doktora çalışmalarını sürdüren Psikolog Esra Ezmeci'ye sordum.

"Adli Tıp'ta yapılan uyuşturucu testi en güvenilir testlerden biridir" diyen Ezmeci sözlerine şöyle devam etti:

"Adli Tıp'ta yapılan testlerde kanda veya saçta uyuşturucu var mı diye bakılmaz. Uyuşturucunun ana maddesi var mı diye analiz edilir. Aynı zamanda yeşil/ kırmızı reçeteli ilaçların da ana maddesi tamamen uyuşturucudan farklıdır ve bunlara da ayrıca içerik ana maddesi olarak bakılır. Şunu özellikle belirtmek isterim, uyuşturucunun veya yeşil/ kırmızı reçeteli ilaçların ana maddeleri farklı olduğu için karıştırılması mümkün değil.

Yani iddia edildiği gibi, bir yeşil reçeteli ilacın bir uyuşturucu ile karıştırılma ihtimali sıfırdır. Yeşil/kırmızı reçeteli ilaçlar, sentetik uyuşturucu içerikleri içermezler. Benzodiazepin, yeşil reçeteli ilaçların ana maddesini oluşturuyor. Testin sonucunda bunun uyuşturucuymuş gibi çıkma ihtimali yoktur. Bunun karıştırılmış olma ihtimali de yoktur. Adli Tıp'ın bu açıdan sonuçları karıştırma veya doğru tespit edememe durumu olamaz. Zaten kamuoyuna yansıyan sonuçlarda da yeşil reçeteli ilaç kullananlar da ayrıca tespit edilmiş. İlaçlar veya uyuşturucu, idrar ve kan testinde ortalama üç günlük bir periyod içinde kullanılmışsa çıkar. Saçta ise 6 ay içinde kullanılmışsa testte çıkar. Yani ünlülerden alınan örnekler son 6 aylık periyod içinde yasaklı madde kullanımı var mı, yok mu bunu göstermiştir."