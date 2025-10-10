TUBA KALÇIK

Suça sürüklenen çocuklar dünyada önemli bir sosyal sorun haline geldi. Ülkemizde de son yıllarda giderek hissedilen bu mesele, sadece çocuklar veya ailelerine değil toplumun sosyal ve güvenlik yapısında da derin etkiler bırakıyor. Türkiye'de suça sürüklenen çocukların geldiği bu noktada sosyal medya da önemli bir risk faktörü olarak ortaya çıkıyor. Şimdi 'Her şeyi sosyal medyaya bağlama' diyeceksiniz ama bence bu açıkça ortada. Yeni jenerasyon, elinden düşürmedikleri akıllı telefonlarla 7/24 sosyal medya içinde yaşıyorlar. Sosyal medya artık öyle bir yere dönüştü ki, içinde her türden tip var. Yeni nesil de içinde şiddet, tehdit, kavga gürültü, suç ve suç unsuru taşıyan her türlü içeriği rahatlıkla izleyip etkileniyorlar. İdollerini de bu dünyadan seçiyor artık yeni nesil maalesef. Bu da tabii birçok sorunu beraberinde getiriyor. Çocuklarda suça sürüklenme toplumsal bir sorun haline geldiyse, bunda sosyal medyanın payı büyük. 13-14 yaşında çocuklar çeşitli suç örgütlerinin ağına düşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde suça sürüklenen çocuklar sorunu ile topyekun bir mücadele içinde olduklarını söyledi. Bu soruna dair yasal düzenleme de yakın zamanda yapılacak gibi görünüyor.

Bu mücadeleyi ülkemizin geleceği için son derece önemli buluyorum. Umarım sosyal medyaya da benzeri bir yasal düzenleme gelir. Çocuklarımızı suça sürüklenmekten koruyabilmek adına sosyal medyanın içinin de temizlenmesi gerekiyor. Mücadeleyi dört bir koldan yapabilmek için hayatlarının önemli bir bölümünü sosyal platformlarda geçiren gençlerimizin beynini zehirleyen içerikleri de, bunları üretenleri de sosyal medyadan temizlememiz çok önemli.



SİNAN AKÇIL HAKSIZ MI?

Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde bazı isimlerin sahne kıyafetlerini eleştiren açıklamalarda bulundu. Açıkça söylemek gerekirse Akçıl eleştirilerinde son derece haklı. Sahnede sadece kadınların değil artık erkek sanatçıların da giyim tercihi olay olmaya başladı. Sahnede abartılı, dekolteli kıyafetler giyen kadınlarımızı eleştiriyoruz, peki ya bazı erkek sanatçılarımız? Onların da giyim konusunda absürt seviyede olduğu ortada. Bakın lütfen son zamanlarda sahneye nasıl çıktılarına.

Transparan yine aralarında en hafif olanı. Etekle, büstiyerle hatta iç çamaşırlarıyla çıkan bile var. Absürt danslarını söylemiyorum bile. Bir de takdire şayan bir iş başarmışlar gibi bu hallerin üzerinden PR yapıyorlar. Her şeyin bir adabı vardır ama maalesef bazıları marjinallik adına türlü rezaletlere imza atar hale geldi. Akçıl'ın eleştirisinden dolayı sosyal medyada yine bazıları özgürlük adı altında Akçıl'ı hedef tahtasına oturttu. Bu tayfanın şakşakçıları da bu rezillikleri savunmak adına artık ne yapacaklarını şaşırdı. Toplumsal kurallardan bihaber yaşadıkları kesin. Yoksa bu durumun savunulabilecek bir yanı yok. Kimse kusura bakmasın ama bu kepazeliklerin ne özgürlükle ne de sanatla falan alakası yok. Olsa olsa kepazeliktir...