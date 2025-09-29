TUBA KALÇIK

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ilk röportajını SABAH gazetesine verdi. Öncelikle bu özel röportajı yapmam için bana destek olan Sinan Özedincik ve Saran'ın avukatı Altın Mimir'e bir kez daha teşekkür ederim. Başkanlık odasında bizi ağırlayan yeni başkan çok önemli ve çapıcı açıklamalarda bulundu. Ayağının tozuyla Samandıra'dan geldiği gün gerçekleştirdiğimiz röportajda futbolculara dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.







Spor medyasında da geniş yer alan röportajda Saran'ın Fenerbahçe'deki omurgasızlara yönelik sözleri çok konuşuldu. Saran'ın "Güç neredeyse oraya giden, omurgasız insanlar. Bir de çıkıp 'Maaş ödeyemez' dediler. Bu tipler en çok takıma zarar veriyor. Bunlar sadece kendi çıkarları için bunu yapıyorlar. Bana yakın olmadıkları için bunu yapıyorlar, zaten böyleleri bana yakın olamazlar. Tüm bu laflar oyunculara zarar verdi" açıklaması, taraftar gruplarında da geniş yankı buldu.







Sosyal medyada Saran'ın bu sözleri, taraftar grupları tarafından en çok paylaşılan açıklaması oldu. Aralarında 12 Numara'nın da olduğu taraftar grupları, Saran'ın 'camia içindeki omurgasızlara karşı' vereceği mücadelede onun yanında olacaklarını ve sonuna kadar destek vereceklerini açıkladılar. Hatta "Başkanımız Sadettin Saran'ın işaret ettiği ve seçim sürecinde tek amacı Fenerbahçe'ye zarar vermek olan omurgasızlara karşı harekete geçmek hepimizin ortak sorumluluğu" diye paylaşımlar yapıldı.







Öte yandan Saran'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek'in de ilk arayıp tebrik eden isim olması spor basınında öne çıkarılan başlıklardan biri oldu. Yeni başkanın benim için en önemli açıklaması ise Fenerbahçe camiasına verdiği birlik ve beraberlik mesajı oldu. Saran'ın "Kavga eden başkan olmayacağım" sözleri de sosyal medyada epey konuşuldu. Saran'ın uzlaşmacı ve gerilimden uzak tavrı şimdiden takdir toplamaya başladı. Umarım yeni başkan hedeflerini tek tek gerçekleştirir.