TUBA KALÇIK

Uzun süredir sistematik olarak İsrail'in Gazze halkına saldırısına karşı tepkiler çığ gibi büyüyor desek yeridir. Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramını fotoğrafla anlatması gerçekten vicdanı olan herkesi derinden etkilemiştir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2009'da İsrail hükümetinin zalimliğini 'One minute' çıkışıyla dünyaya anlatmıştı. Erdoğan'ın bu çıkışında ne kadar haklı olduğunu 16 yıl sonra bir kez daha görüyoruz. O gün Şimon Peres vardı, bugün Netanyahu.

Devlet adamları değişse de İsrail'in yok etmeye dayalı devlet anlayışı değişmiyor ne yazık ki. Yıllarca İsrail'in katliamına göz yuman ülkeler de artık halktaki tepkilerin de etkisiyle Filistin'i ülke olarak tanımaya başladı. Bölgeye barış gelmesi açısından bunu çok önemli buluyorum.

21. yüzyılda açıkça soykırım yapılırken kim buna destek verirse tarihin çöplüğüne gömülecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bütün kutsal dinler 'Öldürmeyeceksin' derken, İsrail her gün yüzlerce masumu katlediyor. Netanyahu ve destekçileri bu katliamdan dolayı yargılanmalıdır. Umarım en kısa zamanda bunu görürüz.



TİKTOK KAPATILMALI

O kadar çok rezillik arka arkaya yaşanıyor ki, artık tahammül edilemez bir platforma dönüştü. 8 yaşındaki kız çocuğunu oryantal kıyafetiyle dans ettirip para kazanmaya çalışan ebeveynleri daha hazmedememişken bir ahlaksızla daha karşılaştık. Utanmaz baba 16 yaşındaki kızını dans ettirerek para kazanıyor. Bu nasıl bir ahlak yoksunluğudur anlatmaya kelimeler yetmez.

Neyse ki Aile Bakanlığı kızı korumaya aldı. Baba da tutuklandı. TikTok çukurundan para kazanılmaya devam ettikçe daha nasıl kepazelikler göreceğiz inanın tahmin bile edemiyorum. Bu pis ortamdan evlatlarımızı korumak için en iyi çözüm kapatılmasıdır. Şimdi bazıları 'Bu kapansa başka bir platform açılır, kapatmak çözüm değil' diyebilir... Belki kalıcı çözüm olmaz ama en an azından caydırıcı bir önlem alınmış olur. Yoksa biz daha çok böyle rezilliklere şahit oluruz...