Sevdiklerimi yarı yolda bırakacak bir adam değilim!

Geçtiğimiz günlerde canına kastettiği yönünde haberler çıkan oyuncu Ufuk Özkan, yoğun bakım sonrası hastaneden çıktıktan sonra ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu. Karaciğer rahatsızlığından ötürü ağır ilaçlar kullandığını belirten oyuncu, “İş yoğunluğundan dolayı ilaçlarımı yanlış zamanlarda aldığımdan ilaç zehirlenmesi yaşadım, midem yıkandı. Ne oğlumu ne yapımcımı ne de çalışma arkadaşlarımı yarı yolda bırakacak bir adam değilim” dedi

Oyuncu Ufuk Özkan, hastaneden çıktıktan sonra ilk defa GÜNAYDIN'a konuştu. Canına kıymaya kalktığı için yoğun bakıma kaldırıldığı yönündeki iddiaları net bir şekilde yalanlayan oyuncu, yalan haberlerin sosyal medyada uydurulup yayıldığını söyledi.

Canınıza kastettiğinize dair haberleriniz çıktı. Doğru mu?

Benim 17 yaşında oğlum var. Oğluma asla böyle bir şey yaşatmam. Yalan haberler sosyal medyada yayıldı. Sosyal medyada birtakım tipler var. Bunlar doğru mu değil mi bakmadan kafalarından haber uyduruyorlar. Sosyal medyada reklam almak, para kazanmak için kimsenin ne aile değerlerine ne de insani değerlere bakmadan saatlerce insanlar hakkında ahkam kesiyorlar. Sirklerde ağzına ateş götüren cambazlar var ya, bunlar da dil cambazı. Şimdi bana çevrem diyor ki bunları dava et. Çin ordusu gibiler dava etsem de bitmez bunlar. Ben bu dönemde iki tane oyunumla meşgulken bunlarla meşgul oldum. Ana haberlere kadar çıkmışım canıma kıydım diye. Erkek kardeşime de kızdım. Duygusal paylaşım yapmış, durumum çok kötüymüş gibi.

Ne yaşadınız peki?

Benim her yıl bakımım yapılıyor. Biliyorsunuz, hastalığımın ilk döneminde eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca benimle yakından ilgilenmişti. Bu sene de yine aynı hastanede karaciğerime check up yaptırdım. Durumuma bakıldı. Doktorum Prof. Dr. Onur Yaprak'ın kontrolünde karaciğer naklimi geciktirmek için tüm tedavim yapıldı. Bu süreçte 4 tane ağır ilaç kullanıyorum ve hepsinin de tam saatinde alınması gerekiyor. Telefonumda bile saatleri için alarm kuruyorum ama o gün telefonum da kapalıydı. Hastaneden çıktıktan sonra işbirliği için Konya'ya gittim. Orada çekim yaparken ilaçları almayı unuttum. Ertesi gün de ilacı ne zaman aldığımı unutup, 12 saatte almam gereken ilacı 8 saat sonra almışım. Benim yüzümde lekeler çıkmaya başladı, kusmaya başladım. Ben de eve ambulans çağırdım ve hastaneye kaldırıldım. Orada doktor aldığım ilaçları sordu. Sonra da "İlaçları erken aldığınız için ilaç zehirlenmesi yaşıyorsunuz" deyip midemi yıkadılar. Sonra da "Hastanede bir gün kalmanız gerekiyor" deyip yoğun bakıma aldılar beni. Olay bu kadar yani. Sonra "Canına kastetti" dediler. Ben de buna dair bir basın açıklaması yaptım. İnsanlar beni arayıp 'İyi misin? Seni yormayalım' falan diyor. Ben gayet iyiyim. Normalde benim düzeyimde karaciğer rahatsızlık yaşayanlar da ödem olur, iştahsızlık olur, halsizlik olur ama ben de çok şükür yok böyle bir şey. Tiyatro oyunlarıma devam ediyorum. Her şey yolunda çok şükür.

OĞLUM ODASINDAN İKİ GÜN ÇIKMAMIŞ

Hastaneden çıktıktan sonra oğlunuzla konuştunuz mu peki?

Tekrar söylüyorum benim oğlum var, böyle bir şey yapar mıyım? Olmayan bir şeyi haber yapıyorlar. Bunu oğlum da okuyor. O kadar üzüldüm ki. Hastaneden çıktıktan sonra annesini aradım. Oğlum iki gün kimseyle konuşmamış, odasından çıkmamış. Oğluma mesaj attım. Ona "Sosyal medyada dedikodu programlarında benimle uğraşmak isteyen insanlar var. Burada konuşulanları ciddiye alma. Gayet iyiyim" dedim. Sosyal medyada gerçekten çok vicdansız insanlar var. Ben zaten çıktıktan sonra hiçbir şey izlemedim. Sadece kardeşimin konuşmasını izledim. Hatta onu aradım, hastanede kaldığım gece seninle konuştuk dedim. Sen niye "Abimin duaya ihtiyacı var. Ölürsem sahnede ölürüm demişti" diye bir açıklama yapıyorsun diye kızdım.

HABERLERİ SOSYAL MEDYADA UYDURDULAR

Nereden çıktı bu haberler sizce?

Hastanede yoğun bakımda olduğumu duydular. Yoğun bakımdaysa canına kastetmiştir diyerek haber uydurdular. Hayatım boyunca hep çizgimi korudum. Hele ki oğlum olduktan sonra. Ben çok inançlı biriyim. Allah korkusu olan biriyim. Sahneye çıkarken de yataktan ilk kalktığımda da duam ağzımdan eksik olmaz. Benim gibi inançlı olan biri canına kıymaz. Bakın ben 25 yıldır halkın sevdiği, güldüğü, takip ettiği biriyim. Ben hayatımdan çok memnunum. Allah'a şükürler olsun.

Oyunlarınızdan bahseder misiniz?

3 sezondur devam ediyor oyunlarımız. Eylül'ün son haftası sezonu açıyoruz. Anadolu'yu geziyorum. Çok daha ilgi görüyor. En sevdiğim şey oynamak. Buna devam edeceğim.



NAKİL İÇİN 2 DONÖR BULDUM



Karaciğer nakli olacak mısınız?

Bundan 3 sene önce eski Sağlık Bakanı tedavimi üstlendiği zaman doktorumla tanıştığım günden itibaren karaciğerimi güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz. İlk dönemde doktorum karaciğer nakli önermişti. Ben bu süreçte 2 tane donör buldum. Karaciğer naklinde 10/10 uyumlu olması gerekiyor ve başka kriterler de var. Akrabalarımda bu uyumu yakalayamadım ama arkadaşlarımdan ikisi ile uyumlu oldu. Onlar da vermek istiyor. Ancak doktorum "Şimdiki durumunda gerek yok. Değerlerin çok iyi, belki de ihtiyaç olmayacak" dedi. Ben de o yüzden nakli biraz askıya aldım.



SOSYAL MEDYA DENETLENMELİ VE ÇOK CAYDIRICI CEZALAR VERİLMELİ



Sosyal medya ortamından şikayet ediyorsunuz. Sizce bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor mu?

Kesinlikle yapılmalı. Kesinlikle sosyal medya denetlenmeli ve çok caydırıcı cezalar verilmeli. Sosyal medya dingonun ahırı gibi. Herkes her konuda uzman olmuş. Çocuklarımızı çok olumsuz etkiliyor. Sosyal medyanın temizlenmesi gerekiyor. Sosyal medyaya caydırıcı yasaklar getirilmesi için ne gerekiyorsa yapılsın. Devletimize sesleniyorum, bu konuda kamu spotu gerekiyorsa ben sev seve yaparım. Bakın benim 17 yaşında oğlum var. Odasından 2 gün çıkmadan telefonundan sosyal medyayı takip ediyor. Yeni jenerasyon dijital çağda doğdu. Sürekli dijital platformdalar. Peki bu çocuklar nereye giriyor, kimlerle konuşuyorlar. İnanın korkuyorum bir baba olarak. Her türlü insan var. Devlet büyüklerimiz lütfen bu konuda gereken ne varsa yapsın. Sosyal medyaya gelecek yasakları sonuna kadar destekliyorum. Hem bir baba olarak hem de bir sanatçı olarak yeni nesil için korkuyorum. Çocuklarımızı bu pis ortamdan korumamız gerekiyor.



SAĞLIĞIM İYİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM



Eski eşinizle aranız daha iyi değil mi?

Tabii daha iyiyiz. Onunla da bu haberlerden sonra konuştuk. O da soruyor bana "Canına mı kastettin?" diye. "Beni en iyi tanıyan kişilerden birisin. Böyle bir şey yapmayacağımı biliyorsun" dedim. Benim hayatta yapacağım bir sürü iş var. Bu hayatta en korktuğum şey birini yarı yolda bırakmaktır. Başta oğlum olmak üzere ne yapımcımı ne de çalışma arkadaşlarımı yarı yolda bırakırım. Ben son derece disiplinli, işkolik bir insanım.

Sağlınız şimdi nasıl?

Çok iyiyim. Zaten değerlerim de gayet iyi. Hiçbir sorun yok. Çalışmaya, üretmeye devam edeceğim.