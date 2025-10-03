TUBA KALÇIK

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü hepimizi derinden etkiledi. Allah rahmet eylesin. Güllü ardında birçok soru işareti de bırakarak gitti. Nasıl düştü, intihar mı, cinayet mi? gibi birçok soru günlerdir sosyal medyada konuşuluyor. Paylaşımları okurken şaşırmamak, üzülmemek elde değil. Neden mi? Kendini dedektif sanan bazı tipler çıkıyor sosyal medyada yayınlara, açıkça Güllü'nün çocuklarını hedef alıyor. O kadar ağır ithamlarda bulunuyorlar ki, insan izlerken dehşete düşüyor. Olacak şey değil. Bunları izleyip izleyip gaza gelen sosyal medya kullanıcıları da katılıyor bu tek sesli koroya. Bu kadar basit mi insanları karalamak?

Bu tipler için basit. Sosyal medyada kurmuşlar bir mahkeme yargılıyorlar insanları. Tüm bu kepazelikleri de reyting almak, tıklanmak için yapıyorlar. Güllü'nün çocukları acılarını mı yaşasın, bunlarla mı uğraşsın? Eğer şüpheli bir durum varsa zaten Türk polisi en ince ayrıntısına kadar bunu aydınlatacaktır. Ünlü bir ismin ölümü üzerinden reyting devşirmeye çalışmak vicdanı olan kimseye yakışmaz. Ama bu son yıllarda moda oldu ne yazık ki. Sosyal medya öyle bir yer haline geldi ki daha fazla izlenmek, takipçi kazanmak için cenazeye gidip tabutun başında çekim yapan da var, insanları hedefe oturtup itibar suikastlığına soyunan da. Bu akıma kapılan bazı magazinciler de var ne yazık ki... Daha fazla izlenip, takip edilme uğruna asparagas haberler yapan magazincilerle doldu sosyal medya. Güllü'nün ölümünün ardından da reyting almak uğruna kadının bütün özel hayatını doğru, yanlış demeden ortaya döktüler. Anladık diriye saygınız yok da bari ölüye saygınız olsun...



MUTLAKA ZİYARET EDİN

Pullar, bir milletin tarihini ve hikayesini yansıtması açısından önemli bir araçtır. İçinde bulunduğumuz hızlı iletişim çağına göre 'nostalji' gibi gelse de pullar içinde sanat da barındıran kültürel mirasımızdır. PTT AŞ bu sene önemli bir etkinliğe imza attı.

Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlediği 'İstanbul 2025 Milli Pul Sergisi' ile misafirler birbirinden değerli pulları yakından inceleme fırsatı buluyor. 27 Eylül'de açılan sergi, 5 Ekim'e kadar ziyaretçileri bekliyor. Türkiye'nin önde gelen filatelistleri tarafından hazırlanan pul koleksiyonlarını görmek isteyenler mutlaka ziyaret etsin.