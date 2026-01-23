TUBA KALÇIK

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda verilen ifadeleri basından okudukça şoke olmaya devam ediyoruz. Son olarak da Nilay Didem Kılavuz'un ifadesi basında geniş yer tuttu. Etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlatan Kılavuz, İstanbul-Dubai arasındaki fuhuş ağını gözler önüne serdi. Rabia Karaca da benzer şekilde uyuşturucu ve fuhuş sistemini tüm detaylarıyla savcılığa anlatmıştı.

Ek ifadesinde de CHP yönetiminin hala sahip çıktığı İmamoğlu'nun yakın adamlarının kepazeliklerini tek tek anlattı. Hüseyin Köksal, Murat Gülibrahimoğlu, Hakan Karanis, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü ve Fatih Keleş'in isimlerini sıralayan Karaca, anlattığı her şeyi fotoğraflarla da belgelemiş. Tüm bunlar ortadayken sosyal medyadaki muhalif tipler hâlâ bu adamları savunuyor.

Etkin pişmanlıktan yararlanmış kadınlara türlü türlü hakaret ederek, İmamoğlu ve saz arkadaşlarını aklamaya çalışıyor. Bir kadın için kolay mı yaşadığı kirli ilişkileri anlatmak, hele ki herkesin böyle dikkatle takip ettiği bir soruşturmada.

Mağduriyetlerini, nasıl kullanıldıklarını, nasıl uyuşturucuya bulaştıklarını tüm detaylarıyla yargı makamına anlatmışlar. İfadeler basına yansıdıkça nasıl bir dejenerasyon içinde oldukları daha da ortaya çıkıyor. Tüm bu gerçeklere rağmen, sosyal medyada İmamoğlu ve A takımını savunanlar öyle bir ideolojik körlük içinde ki...

Belediyenin paralarını nasıl harcadıklarının hesabını sormaları gerekirken, bu kadınları yalancılıkla suçluyorlar. Siz değil miydiniz 'Kadının beyanı esastır' diyen. Siz değil miydiniz İstanbul sözleşmesini savunup, kadınlar mağdur edilmesin diyen? İmamoğlu'nun en yakın adamları olarak bilinen bu tayfa, kadınların iddialarına göre uyuşturucu ve fuhuş ağı kurmuş ve genç, orta yaşlı demeden kadınları hem bedenen hem ruhen kullanmışlar. Madem kadının beyanı esastır, o zaman sosyal medyada bu kadınları suçlayacağınıza, dönün İmamoğlu'nun A takımının yaptıklarını sorgulayın.



İYİ Kİ BU TOPRAKLARDAN GEÇTİ

Türk tiyatrosunun bir duayen ismi daha aramızdan ayrıldı. Haldun Dormen'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kendisi ile 2024'ün son ayında Günaydın için röportaj yapmıştım. Enerjisi inanılmaz yüksek biriydi. Röportajda "Emekli olmayı düşünmüyor musunuz?" diye sorduğumda

"Emekli olursam bu dünyadan giderim, emeklilik ölmeyi beklemek gibi bir şey" demişti.

Son ana kadar üreten, tiyatromuz için yeni projeler yapmayı düşleyen bir ustaydı.

İyi ki bu topraklardan Haldun Dormen gibi bir usta sanatçı geçti.



