TUBA KALÇIK

CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor. 2025'te yolsuzluk, rüşvet gibi iddialarla gündemden düşmeyen CHP'li belediyeler yeni yılda da aynen böyle devam edecekler gibi görünüyor. Bu sefer de İzmir Buca Belediyesi yeni bir skandala imza attı. Buca Belediyesi işçileri aylardır maaşlarını alamıyor. İşçiler maaşlarını alamadıkları için greve gitti. Peki belediye başkanı Görkem Duman nerede dersiniz? Dünya jet sosyetesinin tatil yaptığı Phuket Adası'nda. Belediyede grev varmış, işçiler ayaklanmış, anlaşılan hiç umurunda değil Başkan Duman'ın. Bu rahatlığın temelinde 'Biz ne yapsak İzmir'de seçmen CHP'ye oy verir' düşüncesi yatıyor galiba. Bir sürü vaatle gelip, sadece konser düzenleyerek oyları alırız diyerek seçmeni hafife alıyorlar. Bunun başka türlü izahı yok çünkü...







Seçmene hizmeti sadece konser, kültürel etkinlik olarak anlayan bir zihniyetten zaten farklı bir şey beklemek saflık olur. Buca Belediyesi kasasında para yok diye işçisine maaş ödemezken, durmadan konser düzenliyor. Konseri veren de sevgilisi... Belediyenin etinden sütünden yararlanmak bu olsa gerek. Ama kızmayın Başkan Duman'a. O da diğer CHP'li belediyeleri örnek alıyor. CHP yönetimi zaten bu tür skandallara alışkın, başkanlara en ufak bir yaptırım bile uygulamıyor. Başkan Duman da bu rahatlıkla hareket ediyor anlaşılan. Bir laf vardır; ön tekerlek nereye giderse arka teker de oraya gidermiş.



TAM BİR SİYASİ KÖRLÜK

CHP'li Büyükşehir belediyelerindeki bin türlü yolsuzluk, rüşvet iddialarına genel merkez böyle sahip çıkmaya devam ederse yeni yılda, daha bunun gibi kaç tane skandal görürüz. Tabii muhalif basının da rüzgarını arkalarına alıyorlar. Muhalif bir grup gazeteci var, onlara göre zaten her şey 'siyasi operasyon'. Tek işleri de hırsızlığı, arsızlığı ört pas etmek. Yani belediyenin kasası boşaltılmış, işçilerin hakları gasp edilmiş, konserlere milyonlar harcanmış umurunda bile değil. Yeter ki CHP'ye zeval gelmesin diye yapmadıkları ikiyüzlülük kalmadı. Rüşvetin görüntüsü çıktı Manavgat belediyesinde, ona bile iftira dediler. Partiyi eleştireni de CHP'li bile olsa hainlikle suçluyorlar. Siyasi körlük tam da böyle bir şey işte.

Baksanıza sosyal medya kaç gündür Buca Belediye Başkanını konuşurken muhalif medya yine sessizliğe büründü. Şaşırdık mı, tabii ki hayır.