TUBA KALÇIK

Habertürk eski yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından, bugüne kadar üstü örtülmüş birçok gerçek de gün yüzüne çıkıyor. Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un genel yayın yönetmenliği sırasındaki baskı ve taciz iddiaları çok vahim. Soruşturma kapsamında alınan kadınların ifadelerini okudukça nutkum tutuldu desem yeridir. Daha bu haberlerin etkisinden kurtulamamışken, mağduriyetini sosyal medyada açıkça ifade eden Nur Köşker'le Günaydın'da söyleşi yaptım. Habertürk eski spikeri olan Köşker, Ersoy'un kendisini nasıl taciz ettiğini açıkça anlattı. Söyleşinin en çarpıcı noktalardan biri de 'Kenan Tekdağ'ın yaşanan her şeyden haberdar olduğu' açıklamasıydı.

Biliyorsunuz, Tekdağ, Ersoy'un taciz iddialarını kurum içinde örtbas etmek için çalışanlarına mail yoluyla açıkça baskı uygulamıştı. Bu nasıl bir sistem ki taciz eden değil de taciz edilen ya da bunu dile getiren işten çıkarmakla tehdit ediliyor, hem de tazminatsız şekilde? Yani alenen tacizi konuşanı cezalandıracağını beyan ediyor... Yazıklar olsun. Köşker, yaşadıklarının kendisinde derin izler bıraktığını da söyledi. Kimbilir daha kaç tane mağdur kadın var, hala konuşmayan... Burada büyük bir kadın mağduriyeti yaşanıyor. Kimse bu iddiaları sulandırmasın. Sistemin içine giren kadınlar da dahil olmak üzere onlarca belki çok daha fazla kadının nelere maruz kaldığı veya bırakıldığı gün gibi ortada.

Başta Köşker'in açıklamaları olmak üzere savcılığa verilen ifadeler ortadayken sözde kadın dernekleri suspus. İddialara göre, Ersoy'un elindeki medya gücünü kullanarak kadınları uyuşturucu, seks partisi çarkının bir parçası haline getirmek adına yaptıkları korkunç! Bırakın kadın derneklerini, sözde feminist tayfanın bile ağzını bıçak açmıyor. Daha az bir zaman önce erkek oyuncuların kadınlara gönderdiği mesajları 'ifşalama' adı altında günlerce konuşan bu tayfa şimdi niye şimdi 'ölü taklidi' yapıyor, anlamış değilim.

Üstelik buradaki iddialar, alenen fiziksel taciz, baskı ve kadın bedenini kullanma üzerine kurulu bir düzeni gözler önüne seriyor. Nedir bu sessizlik sözde kadın dernekleri ve feminist tayfa?