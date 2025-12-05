TUBA KALÇIK

2025 yılının kelimesi 'öfke yemi' seçildi. Oxford İngilizce sözlüğüne göre yılın en popüler kelimesi 'rage bait' yani 'öfke yemi'. Sosyal medyanın karanlık yüzünü de anlatan bu kelime, bir kişi ya da grubun bilinçli olarak kışkırtılması, sinirilendirilmesi, trol edilmesi hedefiyle yapılan paylaşımlar, yorumlar veya içerikleri anlatıyor.

Sosyal medya ortamında aslında çokça karşılaştığımız bir durum bu. Abartılı, tahrik edici, karşı tarafın sinir uçlarına dokunan paylaşımlara veya yorumlara şahit oluyoruz. Sırf daha fazla etkileşim almak, tıklanmak için yapılan, öfkeyi tetikleyen 'öfke tuzaklarına' zaman zaman düşüyoruz ne yazık ki...

Bu tür öfke yemi paylaşımlar sadece toplumsal kutuplaşmayı arttırmıyor, aynı zamanda toplum psikolojisini de olumsuz etkiliyor. Sosyal medyadaki bu ortam insanların sinir sistemini bazen öyle bir çökertiyor ki, duygusal tükenmişliğe yol açıyor. Günümüz dünyasının en tehlikeli durumu ise bu 'öfke yemi' paylaşımların 'toplumsal zehirlenmeye' yol açması.

Oxford'un bu sözcüğü yılın kelimesi olarak seçmesi boşuna değil yani... Dünyada da yaygın şekilde kullanılan bu tarz paylaşımlar, ülkemizde özellikle son yıllarda ciddi bir sorun haline geldi. Özellikle muhalif kesimin belli grupları tarafından yapılan yorumlar, içerikler kendi mahallesinde bile infiale yol açıyor. Hastalıklı bir trol grubu bu... Öyle irite edici söylemlerde bulunuyorlar ki resmen toplumda kaos çıkarmaya, kutuplaşmaya su taşıyorlar. Bence toplumu zehirleyen bu tiplerin tuzağına kimse düşmemeli. Bırakalım kendi girdaplarında boğulsunlar...



SANAT MERAKLILARI İÇİN BENZERSİZ BİR DENEYİM

'Terminator', 'Aliens', 'Titanic' gibi ikonik filmlerin dünyaca ünlü yönetmeni James Cameron Sergisi, İstanbul Sinema Müzesi'nde sanatseverle buluşmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin kültürel zenginliğini sanatseverlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen sergi, ünlü yönetmenin arşivinden daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış eserleri de barındırıyor. Dünyaca ünlü bir ismin, ülkemizde böyle bir etkinlikte yer almasını son derece önemli buluyorum.

Gişe rekorları kıran filmlerin yaratım sürecine dair çizimlerin, kostümlerin, film objelerinin ve 3D teknolojilerin yer aldığı koleksiyonu yakından görmek ayrı bir deneyim oldu benim için. İstanbul Sinema Müzesi Direktörü Emre Oskay, "Dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenen bu sergide ilk kez Türkiye'de hayata geçirilen özel bir dijital bölüm de yer alıyor" diyerek sanatseverleri sergiye davet ediyor. Sergi, 28 Şubat'a kadar sinema tutkunlarını ağırlamaya devam edecek.