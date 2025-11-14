TUBA KALÇIK

Sorsan herkes şikayetçi sosyal medya ortamından ama değişen hiçbir şey yok. Üstelik kirlilik giderek de artıyor. Kendini bilmez tipler yüzünden bu hale geldi sosyal medya ortamı. Bu güruh; küfür, hakaret, hedef gösterme yani tüm nefret suçlarını işlemeyi kendilerine hak görüyorlar.







Üzücü olan ne biliyor musunuz? Bunların arasında akademisyen de var... Biz çocuklarımızı böylelerine mi emanet ediyoruz diye düşünüyor insan. Azgın bir azınlığın sesli hakimiyetidir bu tablo. En son Gürsel Tekin röportajında yaşadık.







Sözde gazetecilerden akademisyenine, yazarından televizyoncusuna kadar tüm gün sosyal medyada Gürsel Tekin'i linç ettiler. Niye mi? Sabah gazetesine konuştu diye... Sizin yere göğe sığdıramadığınız medya, Gürsel Tekin'i ekranlarına çıkarmıyor. Dönüp bunu sorguluyor musunuz? Tabii ki hayır. Akıl tutulması tam da böyle bir şey.







Bu tipler geçen hafta da aynı şeyi Ahmet Türk'e yapmışlardı. Hep aynı nakarat... Kendisi gibi düşünmeyeni yerden yere vurup itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Sosyal medya ortamında sesleri çok çıktığı için kamuoyunun genel algısı da böyledir diye bir yanılgıya kapılmasın kimse. Marjinal bir grup bunlar. Ama sosyal medyadan bunları temizlemek şart.







Her gün nefret suçu işliyorlar ve bunu bile isteye yapıyorlar. Demokrasi, adalet, hak gibi kavramları kullandıklarına da bakmayın, bu kavramlar onların sadece makyajı. Biraz kazıdığınızda altından sadece nefret, öfke ve hezeyan çıkar. Sosyal medya bunlardan temizlenmedikçe, biz daha çok şikayet etmeye devam ederiz ortam kirliliğinden.







DİL BİLMEK ÖZGÜRLÜKTÜR

'Bir dil bir insan' diye boşuna dememişler. İnsanın öğrendiği her yeni dil, dünyaya açılan yeni bir pencere demek. Hele ki günümüzün global dünyasında. SEYEV vakfı çocuklarımıza bu pencereyi açmak için çok güzel bir projeyi hayata geçirdi. 'Dil bilmek özgürlüktür' sloganıyla başlattıkları bu projeyle bugüne kadar 11 binden fazla çocuğun hayatına dokundu.







Ankara'dan İstanbul'a, köy okullarından teknoloji kamplarına kadar uzanan SEYEV projeleri, Türkiye'nin dört yanına yayıldı. Vakıf önümüzdeki beş sene içinde de 100 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlar için ne yapsak az...