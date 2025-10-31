TUBA KALÇIK

TÜRGEV geçtiğimiz günlerde çok güzel bir etkinliğe imza attı. 'Keşfet, geliştir ve ilham ver' sloganıyla TÜRGEV çatısı altında genç kadınlara yönelik projeler üreten Güzel İşler Fabrikası'nın (GİF) 26. dönemi tanıtıldı. İçinde bulunduğumuz çağda gençlerimizi doğru yerlere kanalize eden, onlara emeğin, dayanışmanın, üretmenin erdem olduğunu gösteren her proje çok büyük önem taşıyor. Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan gençleri kültür, sanat, müzik ve gönüllülük ekseninde buluşturarak üretimi ve dayanışmayı teşvik etmeyi hedefleyen Güzel İşler Fabrikası da bu projelerden biri.

Tanıtım toplantısında TÜRGEV Başkanı avukat Hatice Akıncı Yılmaz, gençliğin ilhamını, emeğini ve üretim gücünü yeniden harekete geçiren bir dönemi birlikte karşıladıklarını belirtti. Gençlerimizin, toplumun geleceği için önemini de vurgulayan Yılmaz, "Bir genç kızın hayatında açılan her imkan, bireysel bir kazanımın ötesinde, ailesine, çevresine, ülkesine ve dünyaya yayılan bir dönüşümün halkası olur" dedi.

TÜRGEV yönetim kurulu üyesi Esra Albayrak yaptığı açılış konuşmasında, "Biz güzel işlerin halen değer taşıdığını hatırlatmak istiyoruz" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Biz hala iyiliğin en erdemli tercih olduğuna inanıyoruz. Biz insanın hala bütün yapay zeka algoritmalarına rağmen bir özne olduğuna, aktör olduğuna, toplumsal hayatın değişiminde yeri değiştirilemez bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bunlara inananları bir araya getiren bu muhit bunun için var."

Esra Albayrak'ın konuşmasında beni en çok etkileyen yerlerden biri ise sanatın gücünü, Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Sanat bir savaş uçağını düşüremez belki ama pilotun aklını karıştırabilir" sözlerine atıf yaparak anlatması oldu. Sanatın toplumlar üzerinde farkındalık yaratması açısından gücü yadsınamaz bir gerçek. Yüzlerce cümle ile anlatamayacağınız sorunlar, sanatla aracılığıyla bazen bir resim ile ya da bir müzik ile dile getiriliyor.

GİF tam da bu açıdan çok faydalı ve topluma katkısı olan projeler yapıyor. Gençlerimizi sanata, edebiyata yönlendiren eğitim programları düzenliyor. Umarım diğer STK'lar da Güzel İşler Fabrikası'nı örnek alarak gençlerimize yönelik böyle faydalı projeler hayata geçirir.



GERÇEKLER ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAK

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'in mesajlarının ortaya çıkması medyanın gündemine bomba gibi düştü. Tuğyan Ülkem'in iki yakın arkadaşı konuyla ilgili yazışmaları Yalova Savcılığı'na verdi. Mesajları okuduğumda açıkçası ben de şoke oldum. Kızının "Annemi ben öldürmedim, yazışmaları kızgınlık anımda yazdım" diyerek mesajları kabul ettiği iddia ediliyor.

Ben de hatırlarsınız, Güllü'nün ölümünden kısa bir süre sonra Günaydın'da yayınlanan röportajımda ortaya atılan iddiaları kızına sormuştum. Kendisi ısrarla "Annem benim en yakın arkadaşımdı, asla böyle bir şey yok, iftira" demişti.

Medyaya yansıyan mesajlardan sonra ünlü sanatçının ölümü çok daha gizemli hale geldi. Soruşturma derinleşecek gibi görünüyor. Güllü öldü mü öldürüldü mü? Tüm gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağına inanıyorum. Sadece zamana ihtiyaç var.