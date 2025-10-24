TUBA KALÇIK

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasını medya yakından takip ediyor. Adnan Aksoy tarafından 7 Kasım 2024'de açılan 'şiddetli geçimsizlik' ve 'zina' davalarına karşı Güzide Duran'ın açtığı karşı dava devam ediyor. Ön duruşması 10 Nisan 2025 olan davanın ilk duruşması, 30 Eylül'de yapıldı.

6 Ocak'ta ikinci duruşması yapılacak olan dava ise çok konuşulacağa benziyor.

Neden diye soracak olursanız, Adnan Aksoy'un daha önce mahkemeye sunduğu tanık listesi medyatik isimleri de barındırıyor da ondan. Edindiğim bilgiye göre, 6 Ocak'taki duruşmaya GS Teknik Direktörü Okan Buruk, BJK Eski Başkanı Fikret Orman, Mustafa Sandal'ın baldızı Simge Sütşurup ve iş adamı Mehmet Karataş tanık olarak gelecek. Tanıklar arasında yer alan Fikret Orman ile Duran'ın ilişkisi zaten aşikar... Hatırlarsınız, Buruk ve Karataş ile de Güzide Duran'ın ilişkisi olduğu yönünde basında haberler çıkmıştı.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un kardeşi Simge Sütşurup'un ise Güzide Duran'ın çok yakın dostu olduğu biliniyor. Yani 6 Ocak'taki duruşma çok konuşulacağa benziyor.

Şöyle bir durum da var, bu isimler eğer 6 Ocak'taki duruşmaya tanık olarak gelmezlerse, sonraki duruşmaya zorla getirilecekler.

Bakalım Orman, Buruk, Karataş ve Şütşurup tanık olarak neler anlatacaklar? Bekleyip, göreceğiz.



DUA LİPA BİZİM SANATÇILARIMIZA ÖRNEK OLSUN

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa sosyal medyada yaptığı paylaşımla kocaman bir alkışı hak ediyor. Filistin halkının yaşadığı zulme sessiz kalmayan sanatçının "Taciz edilmem, kara listeye alınmam ya da iş fırsatlarının elimden alınması umurumda değil. Çünkü bu dava benden daha büyük" sözleri geçerken çok kıymetli. İsrail lobisi tarafından kara listeye alınır mıyım, işlerim sekteye uğrar mı diye kaygılanmadan Filistin halkına açık destek veriyor. Büyük bir cesaretle bunu sosyal medyasından da ifade ediyor.

Ticari kaygılarla değil de vicdanı ile hareket eden Dua Lipa, umarım bizim ülkemizdeki 'bazı sanatçılar'a da örnek olmuştur. Biliyorsunuz, Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında hâlâ ölü taklidi yapan bir kesim var. Bunların Filistin konusunda dilleri lal, kulakları ise sağır olmuş adeta. Dünyaca ünlü starlar bile katıldıkları törenlerde İsrail zulmüne karşı duruş sergilerken, bizim ödül törenlerine bakın bir de... Bir elin parmağını geçmeyecek kadar az sayıdaki sanatçımız Filistin halkının yanında olduğunu açıkça ifade ediyor. Umarım Dua Lipa'nın bu cesareti bizdeki bazı sanatçılara da bulaşır ve kafalarını kuma gömmekten vazgeçerler...