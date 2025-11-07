TUBA KALÇIK

Güllü'nün ölümünün üzerinden 40 günden fazla süre geçti. Aradan geçen zaman Güllü'nün ölümünü daha da şüpheli hale getirdi desek yeridir. Her gün ünlü sanatçının kızı ve oğluna dair yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Kızının arkadaşına gönderdiği mesajların şokunu daha atlatamamışken, Güllü'nün 2 defa KADES'e çağrıda bulunduğu ortaya çıktı.

Biliyorsunuz; KADES, kadınları ve çocukları şiddet veya kötü eylemlere karşı korumak adına kurulmuş İç İşleri Bakanlığı'nın resmi bir uygulaması. Güllü'nün 2 defa bu uygulamayı kullanmak zorunda kalması bile çok düşündürücü. Kızının ve oğlunun yasaklı madde kullandıklarına dair ortaya atılan iddialara girmiyorum bile. 40'ı çıkmış olmasına rağmen rahmetlinin nasıl hayatını kaybettiği sorusu gizemini koruyor. Alın elinize mikrofon çıkın sokağa, sorun halka. Büyük bir bölümü Güllü'nün ölümünü şaibeli bulacaktır.

Ben de aynı şüpheyi taşıyorum açıkçası. Bu şüphem de ortaya çıkan yeni bilgilerle oluştu. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Güllü'nün ölümüne dair soruşturmayı büyük bir titizlikle yürütüyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Türkiye'nin en güzel seslerinden birinin ani ölümü hala gizemimi korurken, Başsavcı'nın kamu vicdanını rahatlatacak şekilde soruşturmayı tamamlayacağına da inanıyorum. Umarım Güllü'nün ölümünün üzerindeki gizem perdesi bir an önce kalkar.



MÜSLÜMAN SİYASETÇİNİN BÜYÜK ZAFERİ

Amerika'da bir devrim yaşandı. New York tarihinde ilk kez Müslüman bir Belediye Başkanı seçildi. 34 yaşındaki Zohran Mamdani seçim sürecinde çok etkili bir kampanya yürüttü. Her kesimden insanı kucaklayan Mamdani'nin New York halkına vaatleri de çok çarpıcıydı. En dikkat çeken vaatlerinin başında hızlı ve ücretsiz otobüsler, kira dondurma ve ücretsiz çocuk bakımı geliyor. Aktivist de olan Mamdani'nin özellikle Filistin'in haklı davasının yanında durması ve İsrail lobisine açıkça isyan etmesi seçmenlerden destek gördü.

Amerika gibi İsrail destekçilerinin güçlü olduğu bir ülkede Mamdani'nin seçim zaferi son derece önemli bir gelişme. Hele ki New York gibi Yahudi nüfusunun yoğun olduğu bir bölgede açıkça 'Netanyahu gelirse tutuklarım' diyen bir siyasetçinin seçimi kazanması dünya kamuoyuna da çok şey anlatıyor aslında. İsrail lobisine rağmen toplumlar, yaşanan haksızlığı sorguluyor ve kabul etmiyor artık. Müslüman kimliğine sahip Mamdani'nin belediye başkanı seçilmesi Amerika siyaseti açısından da yeni bir dönemin işaretini veriyor. Umarım, İsrail lobisi Mamdani'nin seçim zaferinden gereken dersi çıkarır. İsrail lobisi ne kadar güçlü olursa olsun; güçlü olan haklı değil, haklı olan güçlüdür...