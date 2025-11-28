TUBA KALÇIK

Sosyal medya platformu X'e çok önemli bir yenilik geldi. Artık, hesapların profil kısmında "Katılma tarihi" bölümünü seçerek o kişinin bulunduğu ülkeyi görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz, X platformu üzerinden yıllardır toplumları manipüle etmek için türlü ayak oyunları oynanıyor. Sosyal medya ortamında sahte hesaplar üzerinden yapılmadık hainlik, rezillik kalmamıştı. Bugüne kadar yurtdışından parayla tutulmuş troller, FETÖ'cü hesaplar, ülkemizi kaosa sürüklemek, toplumsal huzuru bozmak için her türlü pisliği yaptılar. X'e gelen bu özellik ile artık hesapların kökeni 'iyot ' gibi ortaya çıkıyor. Troller üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalışanlar için üzücü bir gelişme bu.

Parayla trol ordusu kurup, beğenmediği fikri savunanlara 'haysiyet cellatlığı' yapanlar eskisi gibi at oynamayacak X'te. Özellikle CHP'den ihraç edilen veya üstü çizilen isimlere yönelik son aylarda dikkat çekici şekilde yurtdışı üzerinden linç kampanyaları yürütülüyor. Gürsel Tekin benim bizzat şahit olduğum bu lince maruz kalmıştı. Sosyal medyada sanki çoğunluğun sesiymiş gibi ardı ardına atılan hesapların 'yurtdışı' menşeili olduğunu duyuyorduk ama ispatlanamıyordu. Şimdi X'e gelen bu özellik ile bunun doğru olduğunu görmüş olduk. Gerçi, bu ülkede trollüğü 'gönüllü' yapan bir güruh da var muhalif kesimde. Hastalıklı ruhlarıyla yalan, iftira, hakaret yani türlü türlü rezilliği bile isteye yapıyorlar. X platformunu da mesken tutmuş vaziyetteler. Keşke X'e öyle bir özellik gelsin ki bu tiplerden de temizlense.



'BEN DE VARIM'

KADEM'in AKM'de düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasının tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısına Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Av. Dr. Canan Sarı, Kenan İmirzalıoğlu, akademisyenler ve toplumun çeşitli kesimlerden isimler katıldı.

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadına şiddetle mücadele için KADEM'in böyle bir kampanya başlatmasını son derece önemli buluyorum. Toplumsal sorunlar ancak kamu kuruluşlarından yerel yönetimlere, medyadan STK'lara kadar tüm kesimlerinin içinde olduğu bir mücadele ile çözülür. Kampanyanın sembolü turuncu nokta olarak belirlenmiş. Biliyorsunuz, Birleşmiş Milletler tarafından kadına şiddetle mücadelenin sembol rengi turuncu. Bu mücadelede 'ben de varım' diyorsanız turuncu rengi aksesuar olarak kullanalım. Kadına şiddetle mücadelede farkındalığı arttırmak ve irademizi ortaya koymak adına bu kampanyayı gönülden destekliyorum...