TUBA KALÇIK

Türkiye'nin en iyi liselerinden birinde yaşanan skandal hepimizi şoke etti. Akran zorbalığında son nokta diyebileceğimiz olaylar silsilesi yaşandı desek yeridir. Ülkenin en yüksek puan alınıp, girilen okulunda 9. sınıftan 7 tane öğrenci 'taciz, tehdit' listesi hazırlıyor ve kız arkadaşlarını tehdit ediyor. Bunu öğrenen 11. sınıf öğrencileri de muşta ve bıçakla yatakhaneyi basıp bunu yapanları dövüyor. Hani derler ya neresinden tutsam elimde kalır diye, aynen böyle bir durum. Kız arkadaşlarını taciz ve tehdit etmek zaten başlı başına kan dondurucu bir durum.

14 yaşındaki çocukların bunu yapıyor olması bile akran zorbalığında gelinen noktayı açıkça ortaya koyuyor. 11. sınıf öğrencilerinin de okul sınırları içindeki yatakhaneyi, muşta ve bıçak sokarak basması ise yeni neslin nasıl bir şiddet sarmalı içinde olduğunu gözler önüne seriyor. Okul yönetimi de sadece izliyor galiba. Okulda böyle kepazelikler yaşanırken neden müdahale etmiyor yönetim anlamış değilim... Taciz ve tehdide uğrayan kız öğrenciler de "Bizlerin uğradığı mağduriyet telafi edilemeyecek kadar derin ve ağırdır" diye açıklama yaptı.

Biz toplum olarak kadına, çocuğa şiddetle mücadele ederken gençlerimizin geldiği noktaya bakar mısınız? Gençler neden, nasıl bu hale geldi diye sorarak da bir yere varamayız. Suçu sadece ailelere atarak da işin içinden çıkamayız. Bu konunun çok ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor.

14-16 yaşındaki çocuklar içlerinde böyle bir şiddet sarmalı barındırıyorsa, bu toplumuzun geleceği için çok düşündürücü bir durum.

Başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere eğitimciler bu sorunun çözümü için topyekun mücadele etmeli. Yoksa korkarım ki, bu şiddet sarmalının önünü alamayız...



GÜLLÜ'NÜN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ SONUNDA AYDINLANIYOR

Kamuoyu tarafından Güllü'nün şüpheli ölümüne dair soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Biliyorsunuz, sanatçının ölümünde oklar kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'ı gösteriyordu. Geçtiğimiz gün ikisi birlikte yurt dışına kaçma planı yaparlarken, Yalova Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' suçundan gözaltına alındılar. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün ilk günden itibaren Güllü'nün ölümüne dair titiz bir çalışma yürütmesi sayesinde bu noktaya gelindi. Soruşturma sonunda Güllü'nün ölümünün tüm yönleriyle ortaya çıkacağına inancım tam.

Ölümü sonrası ortaya çıkan belge ve bilgiler, birinci şüpheli olarak kızı Tuğyan'ı işaret ediyordu zaten. Kızıyla röportaj yaptığımda kendisine bu iddiayı sormuştum hatırlarsanız. Tuğyan, bu iddiaları şiddetle reddetmesine rağmen kendisine ait mesajlar, tanıklar iddiaları doğrular nitelikteydi.

Tanıkların beyanını gördükçe çileden çıkmamak elde değil. Bir insan nasıl annesini öldürme planı yapar? Akıl alacak şey değil. Hayatını çocuklarına adamış bir kadındı Güllü. Böyle bir anne, çevresine 'Başıma bir şey gelirse kızımdan ya da oğlumdan bilin' diyecek hale gelmiş, ne kadar trajik. Acılarla yoğrulmuş bir hayat yaşadı Güllü, umarım yatağı yerde ruhu huzur bulur.