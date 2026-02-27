TUBA KALÇIK

Celal Karatüre'nin kendine has yorumuyla okuduğu 'Kabe'de Hacılar' ilahisi Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyadan sokağa küçükten büyüğe herkesin büyük beğenisini toplayan 'Kabe'de Hacılar' ilahisi siyasetin de gündeminde. Çocukların okullarda hep bir ağızdan bu ilahiyi söylemesi CHP'li bazı kesimleri çok rahatsız etmiş olacak ki yine eski alışkanlıklarına dönüp 'laiklik' tartışması başlattılar. 28 Şubat zihniyeti kolay kolay değişmiyor demek ki...

Seçimler yaklaştıkça 'Biz dini değerlerle barışığız, dini değerlerle ilgili sorunumuz yok' mesajı vermekle olmuyor bu işler. Makyajı biraz kazıyınca altından yine 28 Şubat zihniyeti çıkıyor. Bir dönem tutturmuşlardı 'laiklik' elden gidiyor diye... Şimdi de benzer koro 'Vay okulda ilahi okunuyor' diye sosyal medyada demediklerini bırakmadılar... Bu koronun içinde sanatçısı da var, gazetecisi de, akademisyeni de... Çocuklarımızın ilahi okuması sizi niye bu kadar rahatsız ediyor? Hele bir tane sözde sanatçı, CHP belediyeleri üzerinden geçinen bir tip var. 'Bir halk geleceğine bunu nasıl yapar?' demiş. Kafaya bak, güya sanatçı olacak. İlahi söylenmesinin neresi kötü? Ne söylemelerini istiyorsun çocukların? Tarkan'ın 'Oynama Şıkıdım' şarkısını mı? Bırakın artık bu sığ yorumları.

Öbürü güya gazeteci olacak hadsizce 'Aynen Mezdeke grubu gibi' diyor... CHP'ye yanaşmak, kendi mahallesine şirin görünmek için dini değerleri aşağılıyor, saygısızlık yapıyor. Sizin gibi kafalar ne bu ülkeyle ne de bu ülkenin değerleriyle hâlâ barışamadı.

Modern formda söylenmiş bir ilahi bile bu tiplerin tüm ayarlarını bozmaya yetiyor anlaşılan. Ama alışacaklar, eski Türkiye geride kaldı.



TÜRKİYE'Yİ KARALAMAYI MARİFET SANIYORLAR

Sanat dünyasında, yurtdışındaki ödül törenlerinde Türkiye'yi karalamayı alışkanlık haline getirenler var.

Bunları gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Bu topraklarda ünlü oluyorlar, bu ülkede sanatlarını icra ediyorlar. Sonra da gidip yurtdışında Türkiye'yi karalayan konuşmalar yapıyorlar.

Böyle yapınca Batı'dan daha çok ödül alacaklarını falan zannediyorlar herhalde. Ödül törenine gitmeden, Türkiye'de video çekerek ülkesini karalayan tipler de var.

Bunlarını da es geçmemek lazım. Türkiye'yi üçüncü sınıf ülke gösterme çabasına girmiş bu tiplerin hepsi de 'muhalif' kılıfıyla bunu yapıyor. O kadar sığlar ki, Türkiye'yi karalamayı marifet sanıyorlar.

Nasıl bir öfke varsa içlerinde, ülke sevgisi, Türkiye'nin imajı falan umurlarında bile değil. İdeolojik körlük içindeler. Yazık gerçekten,

Allah şifa versin...