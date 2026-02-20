TUBA KALÇIK

Duygu Nebioğlu hukuk mücadelesinde bir dava daha kazandı. Babası Metin Akpınar'a açtığı 6 milyon TL'lik manevi tazminat davasını kazandı. Ben de bu vesile ile Akpınar'ın biyolojik kızı olan Nebioğlu'yla bu konuyu konuştum.

Davayı kazanmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Nebioğlu sözlerine şöyle devam etti:

"2024 Şubat ayında açmıştım bu davayı. Dava karara bağlandı. Çıkan karardan dolayı çok mutluyum. Davayı kazanacağımı biliyordum, deliller, tanıklar zaten hepsi bizim lehimizeydi. 10 milyonluk maddi ve manevi tazminat davası açmıştım. Mahkeme 6 milyon TL'ye karar verdi manevi tazminat olarak.

Dava 2 yıl önce açıldığı için faiziyle birlikte 9 milyon TL civarında tazminat alacağım. Aslında bu davayı açma sebebim kamuoyunu yanıltmasıydı. Hatırlarsanız, annem için 'Bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne haberleştik' diyerek bizden de haberi olmadığını söylemişti. Babamın bu sözlerine çok kırıldım. Annemle ilişki yaşadıklarını ve bizden haberi olduğunu inkar etti. Açıkça yalan söyledi. Babamın kamuoyuna yalan söylediğini mahkeme kararıyla ispatlamış olduk.

Zaten babamla annemin ilişkisi olduğunu tanıklarla ispatladık. Bu davada Uğur Dündar da babamın tanığı olarak davaya katıldı. O da mahkemeye 'yalan beyanda' bulundu. Ben bu davayı kazanarak, 'annemin tek gecelik ilişki' olmadığını mahkeme kararıyla da ispatlamış olduk. Bu davayı kazanarak annemin itibarını geri kazandırdım. Annem genç yaşlarında kandırılmış bir kadındı. Bakın şimdi de görüyoruz, uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarıyla kızlarımız kandırılıyor. Annem de 45-50 yaşındaki adamlar tarafından kandırılmış. Tarih tekerrür ediyor. Bugün de operasyonların basına yansıdığı kadarıyla benzer kadın hikayeleri görüyoruz. Babam annemi kandırmış. Babam bu olaylar ilk ortaya çıktığında kamuoyu önünde 'Ben bir hata yaptım, çocuklarıma sahip çıkamadım' deseydi her şey çok daha başka olurdu. Ama bunu yapmadı babam. Bunun yerine yalan söylemeyi tercih etti."



HATİCE FOSTER'IN ACI İSYANI

Rahmetli Defne Joy Foster aramızdan ayrılalı 15 yıl oldu. Ben de bu vesile ile annesi Hatice Foster ile söyleşi yaptım. Annesinin 'Defne'nin davası yeniden görülsün' talebi başta sosyal medya olmak üzere basında geniş yer buldu. Röportaj sonrası sosyal medyada 'Defne'nin dosyası yeniden açılsın' diye birçok paylaşım yapıldı. Annesi kızının FETÖ tarafından öldürüldüğünü söyledi. Annesinin bu sözleri bile aslında Defne'nin ölümünde aydınlanması gereken birçok nokta olduğunu da bize gösteriyor. Kamuoyunun da sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla kanaati bu yönde. Bir annenin acı feryadı karşısında vicdanlarımız sızladı. Umarım gencecik yaşında aramızdan ayrılan Defne Joy'un ölümü tüm yönleriyle aydınlanır.