TUBA KALÇIK

İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif, 'Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar' dizesi ile batı zihniyetini ne güzel de tasvir etmiş...

Batı'nın acımasız yüzünü ve bunu medeniyet söylemleri altında nasıl gizlediğini bugün çok daha iyi görüyor ve anlıyoruz.

Başta Amerika olmak üzere dünyayı sarsan Epstein belgeleriyle de Batı dünyası artık bu 'çirkin' yüzünü daha fazla kamufle edemiyor. ABD Adalet Bakanlığı belgeleri yayınlamaya başladığı günden bu yana, dünyanın en güçlü isimlerinin de foyası ortaya çıkmaya başladı. Kraliyet aile üyelerinden tutun da dünyanın en zenginlerine, bilim adamlarına, politikacılarına kadar birçok önemli isim;

Epstein'in çocuk ve kadın istismarının nasıl parçası olduklarını ortaya çıkardı. Epstein "Bana bir şey olmaz, bana kimse dokunamaz" duygusuyla fütursuzca, ahlaksızca yüzlerce çocuğun, kadının hayatını karartmış. Belgeleri okudukça, mailleri gördükçe bu kadar da olmaz diyor insan. Uyuşturucu, taciz, tecavüz yani tüm kötülüklerin bir arada olduğu bu sistemin destekleyicileri böyle güçlü isimler olmasaydı, Epstein çok daha önce hapse tıkılırdı.

İnsan hakları, demokrasi, çocuk hakları diye diye dünyaya ders vermeye kalkan Batı dünyası, nasıl bir çürümüşlük içinde olduğunu hepimize gösterdi. Vatan şairimiz Mehmet Akif'in yüzyıl önce Batı'ya yönelik 'canavar' benzetmesinin ne kadar doğru bir tanımlama olduğunu bir kez daha görmüş olduk.



Epstein'in Türkiye versiyonu

Epstein belgelerini gördükçe aklıma Türkiye'deki uyuşturucu ve fuhuş operasyonları kapsamında kadınların verdikleri ifadeler geldi. Habertürk eski yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu çark da Epstein'inkine benziyor. İfadelerden okuduğumuz kadarıyla kadınları uyuşturucu ile ağına düşürüp, fuhuşa teşvik ediyor. Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun A Takımının, Murat Gülibrahimoğlu'nun benzer bir sistem kurduğu da kadınların ifadelerinde açıkça görülüyor.

Ortada bu kadar mağdur kadın varken, birileri hala Türkiye'deki bu sistemin baş elemanlarını savunmaya kalkıyor. Utanmazlık da böyle bir şey olsa gerek. İmamoğlu tayfasının yaptıklarını savunanlar, bir de yüzsüzce Epstein'in kurduğu kirli çarkı eleştiriyor. Tamam Epstein'i eleştirin ona sözüm yok ama Epstein'in Türkiye versiyonu gibi olan bu adamları da iki kelam da olsa eleştirin. Mağdur kadınlar Amerikalı olunca bu sisteme karşı çıkalım ama kendi adamlarının mağdur ettiği kadınlar olunca 'susalım' demek ne vicdana ne de insanlığa sığar.

Biraz vicdan, edep yahu....