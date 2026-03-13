TUBA KALÇIK

İBB yolsuzluk davasını medya yakından takip ediyor. Dava daha yeni başladı ama İmamoğlu ve şürekası bu süreci 'siyasi şov' haline getirmek için ellerinden geleni yapıyor. Davanın daha ilk gününde 'selamlama konuşması' yapmak gibi tuhaf isteklerle hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun yargılanma sürecini sulandırmak için elinden geleni yapacağı açıkça görülüyor. İtirafçıların ifadelerinin yanı sıra belgelerle ortaya konan 'yolsuzluk' iddialarını adeta görmezden gelen İmamoğlu ve tayfası, her şeyi 'siyasi dava' kılıfına sokma peşinde. Basına yansıyan itirafçıların ifadelerinde de görüyoruz. Bir taraf "Rüşvet aldım" diyor, diğeri rüşvet verdiğini açıklıyor ve belgeleri savcılığa sunuyor ama bunlar hâlâ 'siyasi dava' söyleminde ısrar ediyor.

Gerçekten pes...

İmamoğlu'nun duruşmada belgelere ve itirafçıların ifadelerine dayalı haberleri yapan basın kuruluşlarına 'Ahlaksız' demesi ise tam bir rezalet.

Rüşveti, yolsuzlukları, kadınların nasıl ruhen ve bedenen sömürüldüklerini, alınan rüşvetleri haber yapmak ahlaksızlık değildir. Ahlaksızlık; genç kadınları uyuşturucu ve fuhuş batağına düşürmektir. Ahlaksızlık, kamunun parasını kendi zimmetine geçirmektir. Ahlaksızlık, kendi makamının gücünü kullanarak işadamlarından zorla rüşvet istemektir. Ahlaksızlık, belediyeleri, kendi siyasi ikbali için rant kapısı haline getirmektir.

Tüm bu kepazelikleri yapmak ahlaksızlık olmuyor da bunların haber yapılması mı ahlaksızlık oluyor? Onlarca mağdur edilmiş kadın var, bir çoğu da nasıl bir kirli ağın içinde olduklarını savcılığa anlattı. İmamoğlu, bu rezilliklere yönelik tek bir kelime etmezken, bunların haber yapılmasına 'ahlaksız' yaftasını yapıştırıyorsa, gerçeklik algısını kaybetmiş demektir. Zaten mahkemedeki tavırları sağlıklı bir ruh halinde olmadığını açıkça gösteriyor.



CAYDIRICI CEZALAR OLMALI

Sosyal medya ortamının bataklığa dönüştüğünden tek biz şikayetçi değilmişiz. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de sosyal medya ortamından rahatsız olduğunu dile getirdi. Elon Musk'ın X'i satın almasından sonra platformdaki nefret söyleminin yüzde 50 arttığını belirten Sánchez, ifade özgürlüğünden, hakaret ve saldırganlığın fikir gibi sunulduğu bir ortama geçildiğini söyledi. Musk'a bu noktada biraz fazla yüklenmiş olsa da sosyal medya ortamının içinde bulunduğu durumu çok doğru tarif etmiş İspanya Başbakanı. Sanal dünyada hakaret, küfür ve nefret söyleminin 'normalleştiği' bir dönem yaşıyoruz.

Hakaretin eleştiri, nefret söyleminin de fikir gibi sunulduğu bu ortam, sadece bireylerin değil toplumun da psikolojisini olumsuz etkiliyor. Özellikle sahte hesaplar, troller üzerinden yürütülen linç kampanyaları, toplumsal kutuplaşmaya su taşıyor. Bu ortamı düzeltmenin yolu ise ciddi yasal düzenlemelerden geçiyor bence. Caydırıcı cezaların olduğu bir yasal düzenleme ile sosyal medya ortamının düzeleceğine inanıyorum. Umarım böyle bir düzenleme en kısa zamanda hayata geçer.