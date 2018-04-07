Bugünlerin üstesinden gelebilmek için önyargıları bir kenara bırakmanız gerekiyor.

Gökyüzünde bir hengame olduğunu belirtmiş ve Nisan ayının çetin geçeceğini yazmıştım.

Eğer bu ay 'Benim de bir hayatım var' demezseniz, bu treni en az üç yıl boyunca kaçırmış olacaksınız.

Üstümüze üstümüze gelen gökyüzü, şerlerin içinden hayırlar çıkabileceğini işaret ediyor. Nasıl mı? Hemen anlatayım...



İÇ SESİNİZİ DİNLEYİN

Gezegenler kaderimizi oya gibi işlerken; insanlık bir taraftan büyük keşifler yapıyor, bir taraftan da birbirini yıkıp geçiyor. Belki de en bilinçli olduğumuz yüzyılı yaşarken, insanlığın en zalim yüzünü görmek zorunda kalıyoruz.

Nasıl bir bebekle birlikte büyümeyi yeniden öğreniyorsak, aslında neyi yaratırsak onu büyüteceğimizi unutmamalıyız.

Kaderimiz böyle günlere gebeyken; karalar bağlamak yerine, iç sesimizi sakinleştirerek yürümemiz lazım.

Peki bunlara rağmen bugünlerde yürüyenler var mı? Evet var... Gelin, onların hayatı kavrayış biçimlerinden feyz alın.



ONLAR KONUŞULACAK

1980 doğumlu Burçin Terzioğlu; sevgilisinin yeni dizisine destek olurken, ünlüler dünyasında pek rastlanmayan biçimde sevdiği kişinin başarısından mutlu olan ve kendine güvenen kadın figürünü sergileyecek.

1980 doğumlu Şahan Gökbakar, yeni projesinden sonra sosyal medya paylaşımlarında kendinden sıkça söz ettirmeye devam edecek. Bir yandan da centilmenliği ile gündeme gelecek.

1980 doğumlu Kenan Ece ise yeni dizisindeki performansı ile gündeme gelirken, ilişkisiyle en çok konuşulan 80'lilerden olacak. Eğer siz de 1980 doğumluysanız, hayatınızdaki yeni sayfaları göz ardı etmeyin derim.



ASTRO GÜNDEM

Boş çuval ayakta durmaz. Venüs-Satürn 120'liği, siyasi arenanın egoya teslim olacağını işaret ederken, kariyerle ilgili sıkı tedbirler almamız gerektiğinin de altını çiziyor. Özellikle büyük holdinglerle ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Ani statü değişimleri de gündeme gelebilir.