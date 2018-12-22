2018 yılını inişli çıkışlı bitirirken hayatımdan asla gitmez dediğiniz kişileri bir bir uğurladınız. Bu durum sizi her ne kadar yorsa da aslında gönlünüzde de büyük bir rahatlama hissettiniz. Siz her zaman çok çalışan, hedeflerine ulaşmak için elinden geleni yapan birisi oldunuz. Kimi zaman karşılığını alamadığınız uğraşlarınızı da büyük bir güçle karşıladınız. Bu zamana kadar yorulduğunuz, umutsuzluğa kapıldığınız tüm konuları masaya yatırın diyor gökyüzü. Çünkü size şans sunarken, hatalarınızı da düzeltme şansı verecek. Şans gezegeni Jüpiter'in sizi tüm yıl boyunca destekleyecek olması hem sosyal hayatınızı hem iş hayatınızı hem de aşk hayatınızı etkisi altına alacak. Olur mu olmaz mı diye arada kaldığınız tüm konuları 2019 yılında oldurtmaya hazır mısınız?





KARİYER VE PARA

Maddi kaygılarınıza son vereceğiniz yeni bir yıla hazır mısınız? 2019 yılı, size istediğiniz kariyeri şans gezegeni sayesinde vaat etmekle kalmıyor, sizi ikna edecek. Ayrı 7. evinizde 2019 yılının son ayına kadar hareket edecek olan Jüpiter hayatla güçlü bağlar kurmanız için uğraşacak. Sizin adınıza oldukça iddialı olan gökyüzü özellikle hizmet sektöründe çalışıyorsan maddi kazançları işaret ediyor. Ortaklı bir iş yerine sahipseniz ya da bir işe ortak olmak istiyorsanız 2019 yılında hiç zaman kaybetmeyin derim. Şans gezegeninin etkisi ile başarıdan başarıya koşarken eğer iş değiştirmek, sektör değiştirmek isteyen bir İkizler burcuysanız yeteneklerinize, yaratıcılığınıza uygun bir işe başlayabilirsiniz. Geçmişten gelen ödemeleri düzenlerken, yatırım amaçlı ev almak istiyorsanız bir anda önünüze çıkan fırsatları değerlendirilebileceksiniz. Geçtiğimiz yılarda gerçekten paranın kıymetini bilmediğinizi sevdiklerinize sular seller gibi harcadığınızı hatırlatacak 2019 yılı! Bu da eni yılı ilk günlerinde kendinizi dönük harcamalar yapacaksınız. Size kazandırmayı hedefleyen 2019 yılının gezegen hareketleri sizin de kendinize güvenmenizi istiyor. Hayallerinize odaklanın.

AŞK

Duygularınızın esiri mi olacaksınız yoksa duygularınızın hâkimi mi? Farklı deneyimleri içinde barındıran bir yıl yaşamaya hazır olun. 2019 yılı sizin için yeni aşklara yelken açma zamanı. Şans hayatınızın her alanını kapsarken asla evlenmem diyen bir İkizler burcuysanız büyük konuşmamanızı tavsiye ederim. Gökyüzünün sizin için güzel planları var. Aşka dair inancınızın tazeleneceği bu yıl sizi birbirinden farklı sürprizler bekliyor.

Neler olacak derseniz;

· Yaklaşık 3 yıldır inişli çıkışlı ilişkisi olan bir İkizler burcuysanız, 2019 yılının son aylarında ilişkinizi resmiyete dökebilirsiniz.

· Evli bir İkizler burcuysanız, eşinizin kurallarının baskın olduğu evliliğinizde değişimler yaşayacaksınız.

· 1984-1998 yılları arasında doğmuş ve ilişkisi olmayan bir İkizler burcuysanız, 2019 yılının ilk üç ayı size yeni bir aşk getirecek.

· 1970-184 yılları arasında doğmuş ve evliliğini bitirmek üzere olan bir İkizler burcuysanız eşinizin sizden son şans istemesine kayıtsız kalmayacaksınız.

· Eğer 1960 – 1969 yılları arasında doğan bir İkizler burcuysanız çocuklarınızla ilgili kaygılarınız dağılırken evlatlarınızın kendi hayatlarını 2019'da yoluna koyduklarını göreceksiniz.

Yılın Önemli Günleri; 21 Ocak – 19 Mart – 21 Mayıs – 3 Haziran – 15 Temmuz – 8 Ekim – 13 Kasım

Koç: Bugün su burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Yeni işinle ilgili yoğun tempon bu hafta sonuna taşınıyor olabilir. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, önemli toplantılara katılabilirsin. Bu toplantılar yeni iş bağlantıları oluşturabilir. Çalışmayan bir Koç burcuysan, hareket halinde olmak yerine tüm gün dinlenmeyi tercih edeceksin.

Boğa: Yaşam sana her şeyi sunsa da sen çalışmadan mutlu olamıyorsun. Bugün gerçekleşen Dolunay'ın etkisi ile gerektiğinden daha yoğun olmana etken olan kariyer hayatın için elinden geleni yapacaksın. Aile şirketinde çalışan bir Boğa burcuysan, ortaklıklarla ilgili bazı sorunlar çıkabilir. Bu konuda görüşeceğin kişilere karşı bilgiçlik taslamamalısın.

İkizler: Bugün semada yükselen Dolunay'ın etkisi ile hızlı bir gün geçireceğini söyleyebilirim. Güne başlarken, birden kendini hesap kitap işlerinde bulabilirsin. Ekonomik destek beklediğin kişilerden cevap alman zor olabilir, dikkat! Kolay kolay yılgınlığa uğramayacaksın ama biraz çaba sarf etmen gerekebilir. Uzun zamandır üzerinde düşündüğün konuların gün içerisinde önüne gelmesi seni mutlu ediyor.

Yengeç: Ay, bugün burcunda hareket ediyor ve burcunda Dolunay gerçekleşiyor. İlgi görmek kendini sana özel hissettirebilir. Ayrıca yakın çevren tarafından takdir edilmek gururunu okşayacak. Beklemediğin bir kişiden alacağın bir telefon ya da karşılaşma, günü senin için daha cazip kılabilir. Emeğinin karşılığını aldığın bu dönemlerde önemli isimler ile bir araya gelebilirsin.

Aslan: Bugünü yakın çevrendeki insanlara zaman ayırmak isteyebilirsin. Ama seni bir konuda uyarmalıyım., bugün gerçekleşen Dolunay'ın etkisi ile sohbetleriniz sırasında hassas olduğun konulara değinildiğinde sinirlenmemeye dikkat etmelisin. Gün içerisinde maddiyata dayalı konularda iletişimde olduğun kişilerle bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsin. Paranı yatırıma çevirmek isteyebilirsin.

Başak: Gökyüzü sabit fikirli tarafına vurgu yaparken, bugün gerçekleşen Dolunay'da destek olacak. Gezegenlerin seyri içgüdülerine dayanarak karar alabileceğini vurguluyor. Düşüncelerine şekil vermek çok kolay olacak. Uygulamak için de bir o kadar hevesli olacaksın. Farklı seçeneklere ve yeniliklere açık olmalısın. Özellikle iş hayatın konusunda. Başarmak için biraz rahatından ödün vermen gerekiyor!

Terazi: Dolunay'ın etkisi ile hata ya da eksik yaptığın tüm konular bugün karşına çıkabilir. Hayatına dâhil olan yeni gelişmelere adapte olmakta zorlanıyor olabilirsin. Evet, bugünlerde ilişkilerinde, özel hayatında ve maddi konularda daha çok istikrar bekliyorsun. Fakat bunun için bazı fedakârlıklar yapman gerekebilir.

Akrep: Bugün etrafında samimiyetten yoksun ilişkilere yer vermek istemiyorsun ve bu konuda Dolunay'ın da desteğini göreceksin. Karar almak için acele etme ama arkadaş listeni bugünlerde küçültmek sana huzur getirebilir. Genel anlamda gün içerisinde olayların akışı senin dışında gerçekleşebilir. Son günlerde üzerinde tarif edemediğin bir gerginlik varsa, nedeni sevdiğin insanla arandaki uzaklığa anlam verememen olabilir.

Yay: Gün içerisinde ertesi güne yetiştirmen gereken işler varsa zamanla ilgili sıkıntı yaşayabilirsin. Bir yandan da programını tıka basa doldurmaya eğilimlisin. Zaman konusunda daha planlı olmanda fayda var. Bugün gerçekleşen Dolunay, bugünlerde kimseye söz vermemen konusunda seni uyarıyor. Eğer hala kalbindeki yalnızlığı bütünleyen birini bulamadıysan, gökyüzü karşı cinse daha çekici kılacak etkiler bırakacağını işaret ediyor.

Oğlak: Ay, bugün karşıt burcunda hareket ediyor ve yine karşıt burcunda bugün bir Dolunay gerçekleşiyor. Sana dayatılan planlara dâhil olmaktan ziyade kendi isteklerine yönelebilirsin. Her zaman net olmaya özen gösteren ve hızlı sonuca varan bir karakter olarak, gerçekçi yaklaşımlarda bulunamadığın için hata yaptığın konuları da telafi etmeye başlıyorsun. Çalışan bir Oğlak burcuysan, mesaiye kalmış olmak biraz canını sıkacak.

Kova: Bugün kendi adına hareket etmekten ziyade etrafındaki insanları mutlu etmek için programını yeniden şekillendirebilirsin. Çevrendeki insanların derdini kendi derdinmiş gibi dinledin ama bunun sana pek de bir şey kazandırmadığını Dolunay'ın etkisi ile çok net fark edeceksin. Ayrıca sana zarar verdiğini fark ettiğin halde vazgeçemediğin bazı alışkanlıkların konusunda daha bilinçli hareket ediyorsun.

Balık: Bugün gerçekleşen Dolunay senin adına hareketli bir gün olacağını işaret ediyor. İnsanların telaşlı halleri ve kalabalık bir an önce kendini eve atmana neden oluyor. Birtakım planlar içinde olmana rağmen, duygusal konularda kafan oldukça karışık. Seni üzen ve yıpratan ilişkilerine artık son veriyorsun! Hayatının belli alanlarına çeki düzen verdiğin bir gün seni bekliyor.