Aradığınız huzuru bulacağınız bir yıl yaşayacaksınız. 2019 yılının denge ve adaleti arayan havasından fazlasıyla yararlanabilirsiniz. Kararlarınız ile herkesi şaşırtacak, kendinizi aşacağınız bir yıl yaşayacaksınız. 2018 yılının aksine 2019 yılında geçmişte kalan sorunları, anıları arkanızda bırakacak hem yaşamınızı hem de gönlünüzü yeniliklere açacaksınız. Kendinizle inatlaşmaktan da vazgeçeceğiniz 2019 yılında kaderin size ufak tefek cilvelerini de görmezden geleceksiniz. Duygusal olarak, sevilme ve anlaşma konusunda zorlandığınız kişilerle yollarınızı ayıracağınız 2019 yılında hayatınızı bir dengeye oturtup kazançlarınızın yanına yenilerini ekleyeceksiniz. Yeni yılda sizin için hiçbir şey güç olmayacak. Olgunluğunuzun tadını çıkarırken, etrafınızdaki kişilerin de dikkatini çekeceksiniz. Kendinize her şey bu yıl istediğim gibi mi olacak diye soruyorsunuz, sevgili Terazi burcu 2019 yılının getirileri çok fazla ancak elbet olumsuzluklar da olacak. Ama emin ol evrendeki her şey adeta hayatını düzene sokmak için hareket geçmiş gibi hissedeceksin. Olumsuz duygularını sen yöneteceksin.





KARİYER VE PARA

2019 yılının sizin için ayrı bir anlamı var. 7 yıldır yaşadığınız belirsizlikleri çözmenize yardımcı olacak bir döngüden geçiyorsunuz. Eğer ailenizden yana maddi sorunlar yaşıyorsanız, 2019 yılı size kendinizi toparlamanız için şans tanıyacak. Geçmişte karşınıza çıkan ancak değerlendiremediğiniz fırsatları tekrar yakalayacaksınız. Çalışma hayatınızla ilgili dertleriniz varsa üzerinizde baskı kurmaktan vazgeçeceksiniz. Geçmişinle başa çıkarken aynı hataları yapmamak adına kendinize söz verebilirsiniz. Gökyüzü kendinizi eleştirirken aynı zamanda geliştirebileceğinizi de işaret ediyor. Taşınma, başka bir şehre yerleşme, bir türlü bitmeyen yüksek lisans, iş konusunda geri planda kalan erkek kardeşiniz için özellikle akıl hocalığı yapabilirsiniz.

AŞK

Aşk konusunda sorgulamaları artık bir kenara bırakacağınız yeni bir yıl yaşayacaksınız. Karşılığını bulamadığınız duygularınız netleşirken, sınırlarınızı genişletecek, gönlünüze göre yaşayacaksınız. İkili ilişkiler yıl boyunca gündeminizden hiç düşmezken, yeri gelecek kariyer planlamanızda dahi aşk hayatınızı ön plana alacaksınız. Geçmişten çıkıp gelen aşklara kalbiniz kapalı olurken, gökyüzü sizin için farklı planları olduğunu da ortaya koyacak.

Neler olacak derseniz;

· Birlikte olduğunuz kişinin bencilliğinden şikayetçi olan bir Terazi burcuysanız artık bu duruma tahammül etmeyecek ve yollarınızı ayıracaksınız.

· Evli bir Terazi burcuysanız, eşinizle aranızda olan sorunlar konusunda uzman yardımı almak isteyebilirsiniz.

· Çocuk sahibi olmak isteyen bir Terazi burcuysanız ve evliliğinizin 7. yılını bitirdiyseniz 2019 yılı size istediğinizi verecek.

· İlişkisi olmayan Terazi burçları ise arkadaş çevresinden biri ile beklenmedik bir gönül ilişkisine başlayabilir. Bu durum ilk başta herkeste şaşkınlık yaratsa da aslında ne kadar da uyumlu olduğunuz dikkatli gözlerden kaçmayacak.

· 2019'da tam anlamı ile geçmiş 7 yılı kapatacaksınız. Özellikle 1960 – 1969 yılları arasında doğan bir Terazi burcuysanız şehir değişikliği yapabilirsiniz.

Yılın Önemli Günleri; 6 Ocak – 21 Mart – 19 Nisan – 23 Eylül – 4 Ekim – 14 Ekim – 1 Kasım

Koç: Zor olanı başarmak adına motivasyona ihtiyaç duyduğun bir gün. Etrafında seni zorlayan insanlar varsa onlara karşı net bir tavır sergileyebilirsin. Yeni projelere başlamak adına fırsatları değerlendirebilirsin. Bazı şeyleri değiştirmenin zamanının geldiğini düşünsen de sağlam temeller atmaktan yanasın. İlişkisi olan ya da evli bir Koç burcuysan, değer verdiğin kişiyle birlikte ilişkinize dair düzenlemeler yapacaksınız.

Boğa: Yüksek idealler peşinde koşmak için risk aldığın bir dönemdesin. Eğer iş değiştirmeyi düşünüyorsan, bunu yapmak adına ilk adımı bugünlerde atabilirsin. Geleceğe dair beklentilerin bugünlerde yeni tanışacağın çevre sayesinde yeniden şekillenebilir. Hayatta bazı anlar vardır; aldığımız kararlarda ilk anda olmasa da belli bir süre sonra tam nokta atışı yaptığımızı fark ederiz.

İkizler: Kazanmak için rekabet arzunun arttığı bir gün. Kendi işini yapan bir İkizler burcuysan, reklam kampanyalarına katılabilirsin. Aşk hayatında ve ilişkilerinde atakta bulunmak için doğru zamanın geldiğini anlayacağın bir dönemdesin. Ruh eşini arayan bir İkizler burcuysan bugün kendine uygun biriyle tanışabilirsin.

Yengeç: Hedeflerine ulaşma konusunda, eskisinden daha kararlı davranacaksın Rekabete dayalı bir çalışma ortamındaysan, bireysel hareket etmeyi tercih edeceksin. Öğlenden sonra sana ihtiyacı olan çalışma arkadaşlarına yardımcı olacaksın. Eğitimi devam eden bir Yengeç burcuysan, aile bireyleri sorumsuz davrandığını dile getirebilir.

Aslan: Bugün senin için oldukça yoğun geçecek. Yetişmesi gereken dosyalar, bitmesi gereken evraklar derken hızlı hareket etmen gerekecek. İşinden memnun değilsen, karşına çıkan fırsatları hemen değerlendirmek isteyeceksin. Bugün aynı zamanda bazı ilişkilerinin seni kısıtladığı fikrine kapılabileceğin bir gün.

Başak: Ay, bugün burcunda hareket ediyor. Bugün için dışın bir. Duyguların ne diyorsa, nasıl davranmak istiyorsan öyle davranacaksın. Çalışan bir Başak burcuysan, gün içerisinde birçok kişi ile iletişim halinde olacaksın. İlişkisi olan bir Başak burcuysan, ilişkini evlilikle taçlandırmak isteyeceksin.

Terazi: Bugün, elindeki imkânları değerlendirmek isteyeceksin. Mümkün olduğunca yeni başlangıçlar yapmak için kendine hedefler koyuyorsun. Ancak sabırsızlığın ikili ilişkilerde yanlış anlaşılmana neden olabilir. Duygularını dizginlemekte zorlanabilirsin. Özellikle sevdiğin insanlarla olur olmaz meseleler yüzünden karşı karşıya gelebilir ve çok sert tepkiler verebilirsin.

Akrep: Hayatındaki rutinleri ve alışkanlıkları bozarak, kendini yenilemek isteyeceksin. Gün içerisinde abartılı tepkiler vereceğin durumlar oluşabilir fakat bu sefer bu tarz olumsuzlukları onarmak adına daha hızlı davranacaksın. Fakat bir yandan da önemli sorumluluklarını ihmal etmediğinden emin olman gerekiyor.

Yay: Yaşayacağın sürprizlerle, şanslı olduğunu bir kez daha anlayacaksın. Eğer iş arayışında olan bir Yay burcuysan uzun zamandır beklediğin geri dönüşü bugün alabilirsin. Kendi işini kurmak isteyen bir Yay burcuysan yeni yılın sürprizlerini görmek için bekleyeceksin. Maddi konularla ilgili daha isabetli kararlar alacaksın.

Oğlak: Başarıların konuşulurken hedeflerinde daha rasyonel davrandığın bir dönem başlıyor senin için Şansın sana da güleceği günlere az kaldı. Etrafındaki meselelerle ilgilenmekten, kendine bir türlü vakit ayıramadığının farkında olmalısın. Bu süreç sona doğru gidiyor. Ama son kez yine kendi gündeminin dışında birkaç meseleyle ilgilenmen gerekebilir.

Kova: Patron, ego ve baskı psikolojisi içindeysen, otoriter olan her şeye meydan okuyabileceğin bir gün başlıyor senin için. Hayatında nezaketli bir işleyiş olsun isteyeceksin. İnsanların birbirini kırıp incitmediği, daha duyarlı olduğu bir alanı arzulayacaksın. Yakın çevrende yaşanan gizli bir aşka tanıklık etmek bazı insanlara yönelik güvenini sorgulamana neden olabilir.

Balık: Ay, bugün karşıt burcunda hareket ediyor. Aklına takılan meseleler herhangi bir iş yaparken odaklanmana engel olabilir. Aklında bir sürü senaryo oluşturmaktansa arkadaşlarınla eğlenceli bir programa dâhil olmak, sana kendini daha iyi hissettirebilir. Kendi işini kurmayı planlıyorsan, piyasa araştırmasını titizlikle yapmalısın.