Ay; bizi sadece sevdalara, aşka, duygulara itip cesaret vermez, gün içinde elimizi ayağımıza da dolandırır. Ay, 2.5 günde bir burç değiştirirken, mevsime göre boşlukta kaldığı 10 ile 2 saatleri arasında doğduysanız; kararsızlık, konsantrasyon bozukluğu ve dikkat dağınıklığı sizi yorabilir. Bunun üstesinden Ay'ın boşlukta olduğu dönemlerde gelebilirsiniz.

Ay, boşlukta hareket ederken bunlara dikkat edin:

Bu süreçte yeni bir işe başlamakta acele etmeyin. Hatalı kararlar alabilirsiniz.

Kişisel bakımınızla ilgilenebilir, olumsuz duygulardan su ile arınabilirsiniz.

Ertelediğiniz rutin işlerinizi yapabilirsiniz.

Örneğin; evinizde ya da iş yerinizde dolabınızı, çekmecelerinizi toparlayabilir, birikmiş ev işlerinizi yapabilirsiniz.

Üzerinizde söz söyleme hakkı olabilecek hiç kimseyle tartışmaya girmemelisiniz.

Hakim, avukat, öğretmen, polis, asker gibi...

Onarmanız gereken bir şey varsa bunu erteleyin çünkü istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz.

Diyaloglar ters gidebilir.

Telefon ya da e-mail yoluyla olan iletişim işlerinizi ertelemelisiniz.

Ayın boşlukta olduğu saatlerde vaatlerde bulunmamalı, söz vermemelisiniz.

Süreklilik sağlanması gereken kararlar almaktan uzak durmalısınız.

Ay'ın boşlukta olduğu saatlerde dış dünyadaki sorumluklardan sıyrılıp, maneviyata dönmelisiniz.

Ev satın almak, kontrat imzalamak, kredi çekmek, istifa etmek, ortaklık kurmak, internetten bir şeyler satın almak ve riskli hamleler yapmak gibi durumlardan kaçınmalısınız.

Ay'ın boşlukta olduğu saatlerde kişisel gelişiminize yönelik eylemlerde bulunabilir, kendi iç dünyanızın planını yapıp ruhsal derinliğinize inebilirsiniz.

Tüm bunların yanında bu süreçte dinlenmeyi, eğlenmeyi tercih edebilirsiniz.



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