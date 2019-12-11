12 Aralık Perşembe günü sabah 07.12 sularında İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek.

Yarın gerçekleşecek Dolunay, bugünden ruhumuzu sarıp sarmalıyor. Duygularımızda ikileme düşeceğimiz, hepimizi yükselten, cesaret veren günlerden geçiyoruz. Hava burcunda etkisi ile dünyayı kasıp kavuracak günleri de başlatan Dolunay'ın ilişkiler adına etkisi ne olacak, kariyerimde değişim yaşayacak mıyım, eski eşim/sevgilimle barışacak mıyım? Şimdi tüm bu soruları aklınızın bir kenarına not alın ve yazının detaylarına odaklanın. Böylece tüm sorularınızın cevaplarını da bulabileceksiniz.

Aniden gelişen olayları sindirmek ve eş zamanlı olarak birkaç şeyle uğraşmak herkesin harcı değil. Rutin bir şekilde hayatını sürdürenler, işleri zamana yaymayı sevenler bu hıza uyum sağlamakta zorlanabilir. Dolunay, Merkür'ün hazırcevap ve pratik zekalı çocuğu İkizler burcunda gerçekleşiyor. İster istemez, tüm burçlar olarak ortama ayak uydurmak zorundayız.



ANAHTAR KONULAR

Dolunay; ikili ilişkileri, evlilikleri, birliktelikleri, anlaşmaları, ortaklıkları yakından ilgilendirecek. Türkiye'nin Ay burcu İkizler'de meydana geliyor Dolunay!

Ülkemizin Ay burcu İkizler ve Türkiye'nin Ay konumu üzerinde Dolunay meydana gelecek. Ülkemizin 12. evinde etkili olan bu Dolunay, ülkece hangi aşamaya doğru yol aldığımızı da fark ettirecek. Kasım ayının son günlerinde gerçekleşen Yeniay ile başlayan gündem, bu Dolunay'da en zirve noktasına eriştiğini vurgulayacak. 26 Kasım'dan itibaren Türkiye için önemli günlerin başladığını fark edeceğiz. Gündemde konulara ağır yaptırımlar gelirken, alınacak tedbirler ise tartışmalara yol açabilir. Kişisel hayatlarda paranın öne çıktığını, konforu tartıştığımızı, iş değişikliklerini ve gelecekte kendimizi nerede görmek istediğimizi belirlemek isteyeceğiz.



ASTRO GÜNDEM

Dünyada karışmaz dediğiniz ülkelerin sokakları karışırken, 2020 yılının gündemini belirleyecek konu başlıkları bugünlerde su üstüne çıkabilir: Akdeniz ve Boğazlar. Kripto para dünyasında devrim niteliğinde günler yaşanabilir.