Yeni ay, yarın saat 17.33'te Balık burcunda başlayacak. Eğer 2020 yılına hızlı başladıysanız ve bu yılı içselleştirip bir türlü plan yapamadıysanız, bu Yeni ay'ı iyi değerlendirmelisiniz. Su burcunda gerçekleşecek ve içinde Merkür retrosu da olan Yeni ay, gökyüzünün suya ve toprağa teslim olduğu ve havanın yer almadığı bir gökyüzünde gerçekleşecek. Bu anlamda bu döngüde yüreğimizde biraz basınç hissedebiliriz. Kişisel farkındalığımızı artırırken, aslında olmadık konuları kafaya taktığımızı ve detaylar içinde kaybolduğumuzu, gereksiz inatlaşmalara girdiğimizi, durup durup hiç yersiz anlara gittiğimizi, kaygılara kapıldığımızı ve bir noktada zihnimizin bulanık olduğunu bizlere gösterecek. Güneş, Ay, Merkür ve Neptün'ün hizalanıp Balık burcunda konumlandığı dakikalarda anın yükselenini Başak burcu yönetecek. Merkür retrosunda doğduysanız her şey önünüze geliyordur ve şanslısınızdır. Ancak doğmaysanız, 17 Şubat'tan beri içinizi şişiren gökyüzü, korkularınızla tanışmanıza neden olacak demektir. Balık burcunda 4 derecede Yeni ay gerçekleşirken, 3 derecede hareket eden Uranüs'e de göz kırpacak. Dolayısıyla devrim niteliğinde bir Yeni ay'ın bizleri beklediğini söylemek isterim. Kendine yedi söz ver ve verdiğin bu sözleri tut niteliğinde olacak. 2020 yılı adından söz ettirirken, şaşırtıcı günlerden geçmeye devam ediyoruz. Balık burcunda gerçekleşen Yeni ay, duygusal iniş çıkışlarımızın, ruhumuzu sıkıştıran durumların kaynağına inmemize vesile olmaya çalışacak. Çatışmaları, krizleri, tartışmaları ve çözümleri içinde barındırıyor olacak. Yeni ay, 'Çözümleri uzakta aramayın, kendi içinize bakın' mesajı verecek. Yeni ay döngüsünde özveriyle, azimle, soğukkanlılıkla ilerlemek, hayallerimize odaklanmak, bizi zorlayan alışkanlık ve davranışlarımızı bir kenara bırakmak değerli olacak. Gök kubbe, Yeni ay'ın görünenin ardındaki mesajlarına dikkat etmemiz gerektiğini de işaret ediyor. Balık burcundaki Yeni ay, deyim yerindeyse 'Uyan, fark et, erteleme, bekleme, yoluna devam et' diyecek. Anahtar kelimeler: Bilinçaltı, içgüdüler, rekabet, hırs gibi duygu durumları. Gizli ilimler ve mistik konular. Sağlık sektörü, biyoloji, kimyagerler, sağlık çalışanları, sanayi, ilaç sektörü gibi alanlar.



ASTRO GÜNDEM

'Kader bir kişiyle yazılmaz, eş zamanlı yazılır' dediğimiz, yılın en keskin günlerinden geçiyoruz. Avrupa ve Akdeniz, ayrı ayrı sorunların tam ortasına düşerek dikkatleri üzerine toplayacak. Güneş-Uranüs 120'liği; İstanbul'da tarihe iz bırakan dini yapıları gündeme getirebilir.